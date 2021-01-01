百度发布《2021元旦搜索大数据》：疫情、防寒、跨年晚会成为热点

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百度发布《2021元旦搜索大数据》：疫情、防寒、跨年晚会成为热点

2021-01-01 09:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月1日 消息:今年元旦三天假期，不少地区因为疫情原因取消了一些元旦跨年活动，同时加上近期的寒流全国大部分地区大范围降温，这给出行旅游带来了诸多不便，那么今年的元旦有哪些不同，我们来看下百度发布的《2021元旦搜索大数据》，看看大家搜索的元旦关键词有哪些。

洪崖洞、旅游、重庆

首先是疫情相关的数据，百度搜索大数据显示，近7天，北京疫情相关内容的搜索热度上涨198%，辽宁疫情相关内容的搜索热度上涨434%。其中最近的几个热点“新冠病毒变异了吗?”、“新冠疫苗在哪里打?”、“元旦还能出行吗?”成网友最关注的问题。

另外一方面则是近几天开始的全国大范围降温天气，与天气相关的热门搜索也有不少。百度搜索大数据显示，近7天，寒潮橙色预警相关内容的搜索热度上涨235%，“寒潮橙色预警是否封闭高速?”、“低温多少度道路结冰?”、“寒潮橙色预警航班取消了吗?”由于元旦期间依然会有不少地区处于低温情况，这可能会影响到很多人的出行计划。

同时因为疫情加天气原因，不少地区已取消了元旦相关活动，因此有很多人也在关心自己所在地的元旦活动有哪些?参加元旦跨年活动需要有哪些要求等。

在众多户外活动被取消后，大家就更愿意在家中和自己的好友、家人一起度过今年的元旦，其他的活动自然成为大家比较关注的焦点。百度搜索数据显示，00后年轻人偏爱跨年晚会，90后则对跨年活动情有独钟，80后们大多选择观看贺岁档电影，70后最关注的则是元旦假期的时间安排。

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