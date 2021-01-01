中芯国际公布新董事会名单，梁孟松继续担任联席CEO

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中芯国际公布新董事会名单，梁孟松继续担任联席CEO

2021-01-01 08:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月1日 消息:12 月 31 日晚间，中芯国际公布了最新董事名单显示，梁孟松依然担任联席CEO一职。中芯国际其他董事会成员包括董事长周子学、副董事长蒋尚义、联席CEO赵海军与梁孟松、首席财务官高永岗，非执行董事陈山枝、周杰、任凯、路军、童国华，以及独立非执行董事William Tudor Brown、刘遵义、范仁达、杨光磊。

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在不久之前，中芯国际发布一份人事公告，原台积电元老蒋尚义将回归中芯国际，而主管研发的联席CEO梁孟松有意辞职。中芯国际当时称，“正积极与梁孟松核实其真实辞任意愿。”梁孟松也是惟一在委任蒋尚义一事上弃权的董事，但没有说明理由。

梁孟松现年 68 岁，毕业于美国加州大学伯克利分校电机工程及电脑科学系，取得博士学位，也是电机和电子工程师学会院士（IEEE Fellow）。梁孟松在半导体业界有着逾三十六年经历，一直从事储存器以及先进逻辑制程技术开发，拥有逾 450 项半导体专利，曾发表技术论文 350 余篇。

2017 年，梁孟松在中芯国际股东力邀之下进入公司。在其加入后，中芯国际持续向 14 纳米、N+1、 7 纳米等先进制程突破。

中芯国际除了梁孟松继续留在公司，还迎来了另一大好消息。据市场传闻，中芯国际已获得美国成熟制程许可证，消息还称，美国针对成熟制程的许可是分批次发放，一次性发放4- 5 万片产能所用的设备。

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