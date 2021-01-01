收视率狂降，经营陷入困境，美国最大媒体CNN如何自救？

数字媒体对传统报媒带来了极大的冲击，很多传统媒体被迫转型数字化。，事实上，类似的结构变化也正在电视新闻中展开。

包括NBC， 福克斯和CNN等在内的电视新闻机构都有自己的网站。问题在于如今线性电视商业模式正在被侵蚀，想要更好的存活下来的话，就需要在数字电视上加倍努力，转向订阅。

美国有线电视新闻网CNN曾经是美国最大最有影响力的新闻媒体，近年来却逐步走向了没落。

2008年3月，CNN正在努力实现从印刷到数字的转变，股价为17美元（2002年为53美元）。投资者纷纷逃离传统媒体，转向更性感、更年轻的网络媒体资产。

而到现在，CNN问题重重，比如被指新闻造假、收视率不断下降等等，在今年10月份还传出对外转让股权的消息。

CNN还有救吗?

对于陷入经营困难的CNN来说，怎么样才能实现更好的自救呢?

CNN有两个主要收入来源:有线电视订阅和广告。而这两者都依赖于收视率，而且都在结构性下降。

自2012年以来，已有2500万美国家庭取消了有线电视订阅。上个月，CNBC报道称，该行业预计在未来五年内，还将有2500万家庭取消有线电视订阅。媒体界两位最敏锐的人杰夫·比克斯（Jeff Bewkes）(作为HBO的掌门人，他开启了电视业的第二个黄金时代)和鲁珀特·默多克(Rupert Murdoch)(对世界造成了巨大损害)都在2016年放弃了有线电视捆绑业务，这是有原因的。

新闻和体育是有线电视套餐中仅存有盈利点的业务，但流媒体们财力雄厚，正蚕食这个有利可图的市场。

多年来，Netflix在重播和烂片中一点一点地摸索，然后才开始大量尝试首播的内容。

亚马逊目前每周在Prime上播放一场美国国家橄榄球联盟（NFL）的比赛和一场英超(Premier League)的比赛。

与此同时，苹果公司正在用news +试水新闻，而HBO已经有了比尔·马赫（Bill Maher）和约翰·奥利弗(John Oliver)的两部热门新闻。

随着订阅用户数量的减少，广告收入也在减少。更糟糕的是，因为数字竞争正在从线电视口中“夺食”。观众们意识到，可以通过订阅的方式避免看广告。另一方面，广告商们纷纷涌向能提供更精确定位的数字产品。

这时，CNN每个小时却只能从每名观众每小时获取23美分，不停地提醒它“变老过时”的事实。（注:有线电视套餐收益是建立在用户观察时间价值低于1美元/小时的假设之上的。）

多亏了“特朗普秀（Trump Show）”， CNN及其同类节目在过去四年里得以“苟延残喘”的活着。选举通常对电视新闻来说是件好事，但特朗普政府这四年的精分的表现可以说是一份不断送出的礼物。

好消息是CNN拥有非凡的人力资源，同时在电视新闻方面也拥有权威的品牌和一支技术娴熟的记者队伍。虽然有线电视业务逐步没落，但它仍然有跨越数字鸿沟的的资本。

问题是:另一个的商业模式是什么?

CNN能复制纽约时报的策略吗?能否把网站放在付费墙后面，并深化对垂直领域的投资?它可以尝试，但在这方面已经有一个占主导地位的参与者。CNN的品牌和资产也有所不同:CNN擅长现场报道和快节奏、个性化的分析——擅长视频、现场直播。

值得注意的是，如果所有优质新闻需要付费订阅才能看，我们将面临一个艰难的未来。约25%的美国人会选择付费阅读，而另外75%的人则只能面对烦人的广告。

还有一种模式就是等着让亿万富翁收购。伟大的媒体品牌的价值是有底线的，因为如果它们变得足够便宜，亿万富翁就会把它们当作“面子工程”来收购。

其次，有些人有巨大的机会成为新闻领域的Spotify或Netflix。如果Netflix（或苹果、亚马逊，或尚未成立的初创公司）想要创建这一业务，CNN将是一个可以建立的基础。就像这些奢侈品都是由一个标志性品牌(路易威登、卡地亚、古驰)代言一样，CNN是少数几个标志性的代言品牌之一。

就像贝佐斯本人一样，亚马逊或其他大型科技公司可以收购CNN，并为其运营提供一定的资金。可以想象，苹果如果决定严肃对待Apple News，并把CNN （CNN）纳入麾下，或者谷歌(谷歌)会决定为强大YouTube，投资CNN将会是另外一番景象。(目前，26%的美国人会在YouTube上看新闻。)

尽管苹果和亚马逊正在进入媒体领域，但也有一些其它财力雄厚的买家，媒体是他们的核心业务。比如Netflix和迪士尼在他们的帝国里都没有新闻资产。另外，前不久，有媒体报道美国电话电报公司（AT&T）正寻求买家打算卖掉旗下CNN)用以偿付其巨额债务。真有巨头买下CNN的话，也是一个不错的结局。

总而言之，最佳结果就是有一家大型科技公司提供了收购CNN独特且引人注目的机会。

联手Twitter

Twitter可以说是又一个未被充分利用的新闻机器?。

尽管Twitter有萎缩的迹象，但它仍有巨大的潜力。如果转向订阅模式，它的价值将增长20%。在清理了机器人账号之后，Twitter可以收购CNN，并开始控制它所占据的内容比例。此举将使CNN/Twitter成为新闻界的iOS（更贵，但质量更高），而而Facebook/Fox将成为新闻界的Android。

Twitter迫切需要摆脱对广告的依赖，建立起支持订阅模式的价值主张。它尝试过打包内容，包括播放NFL的比赛。杰克·多西有着出色的产品头脑，Twitter平台充满了难以置信的活力——这里有机会为新闻的未来开出新的路子。

如果美国这家有线电视新闻巨头真的和Twitter联手，能否重塑新闻的未来呢?

注：文章经站长之家编译自medium，内容有大幅度删改。点击这里可阅读英文原文。