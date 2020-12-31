倪飞：2021年将推出Axon30系列， Z系列旗舰机将回归

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倪飞：2021年将推出Axon30系列， Z系列旗舰机将回归

2020-12-31 16:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月31日消息:今天是2020年的最后一天，中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞今天在微博公布了未来的发展规划，倪飞表示，2021年要做好的第一件事，就是整合好中兴、努比亚、红魔的资源，三箭齐发，持续在国际市场稳步发展，并全面发力中国2C市场。

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倪飞表示，希望打造出有辨识度的科技、品质、年轻化的中兴手机全新形象，让努比亚成为面向年轻人群的有个性的时尚品牌，红魔则主攻电竞细分领域，强化硬核、热血、潮酷的品牌标签。重建消费者心智认知，重回大众视野。

倪飞还透露了中兴、努比亚、红魔品牌未来一年的规划。2021年，中兴终端将带来旗舰级产品Axon30系列， 努比亚 Z系列旗舰机也将在2021年回归。倪飞认为，从手机行业的发展历程来看，没有一家企业能够长久地独领风骚，终端市场没有永远的第一，缺的只有敢于挑战的勇气。创业不易，永远不要放弃热爱，因为坚持的力量不可想象。

努比亚

另外，日前努比亚技术有限公司于发生工商变更，原股东苏宁易购集团股份有限公司、南京恒勉企业管理合伙企业（有限合伙）退出该公司股东;此外，徐锋退出董事长，新增王翔为董事长;杨洋、米昕、徐锋退出董事，新增李柏平为董事。

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