小米申请注册米车商标 网友：不太满意

3月30日，雷军宣布小米将造车。按照计划，雷军将亲自带队负责该项目，未来10年将投入100亿美元。
发布会之后，小米的车取名成为网友热议的话题。对此雷军本人表示，造车周期比较长，还需要再花点时间评估。
据天眼查数据显示，4月1日，小米科技有限责任公司申请注册“米车”商标，商标状态为注册申请中。
不仅如此，该公司还陆续申请了“小米汽车”“micar”“米汽”等商标。
有网友打趣称，米车“名字不好听”“是拉米的车”。你对“米车”这个名字满意吗?
3月30日，雷军宣布小米将造车。按照计划，雷军将亲自带队负责该项目，未来10年将投入100亿美元。
发布会之后，小米的车取名成为网友热议的话题。对此雷军本人表示，造车周期比较长，还需要再花点时间评估。
据天眼查数据显示，4月1日，小米科技有限责任公司申请注册“米车”商标，商标状态为注册申请中。
不仅如此，该公司还陆续申请了“小米汽车”“micar”“米汽”等商标。
有网友打趣称，米车“名字不好听”“是拉米的车”。你对“米车”这个名字满意吗?
4月2日，小米科技有限责任公司申请注册多个“铁蛋”商标，国际分类包含食品、钮扣拉链、饲料种籽、燃料油脂等。
3月12日，小米汽车商标被抢注，绍兴冀祥纺织品有限公司申请注册“小米汽车”商标，国际分类为12类 运输工具、35类 广告销售。
4月1日，小米科技有限责任公司申请注册 “小米汽车”商标，国际分类为手工器械，注册号54856491，目前商标状态为商标申请中。据悉，不久前，“小米汽车”商标还曾出现了被抢注的情况。
企查查APP显示，小米科技有限责任公司于4月1日申请注册多个“米车”商标，国际分类包含12类运输工具，商标状态为注册申请中。企查查显示，该公司曾于2018年就曾申请注册41类 教育娱乐、9类 科学仪器等类别，目前已注册成功。
今晚，雷军宣布一项重大决定:小米正式进军智能电动汽车行业。雷军表示，今年1月15日开始调研造车。此前两次造访马斯克，自己对电动汽车产业非常看好，过去也投了接近10家电动汽车产业公司。
企查查信息显示，今年3月，“小米汽车”商标已被绍兴冀祥纺织品有限公司注册。商标申请页信息显示，绍兴冀祥纺织品有限公司分别申请了12类运输工具，35类广告销售的“小米汽车”商标。
4月2日，2021米粉节正式开启，当日，雷军宣布，无法到达现场的米粉，4月6日14:00-24:00可在抖音「小米直播间」参加线上小米生日派对，同时，自己还会在4月6日晚上开启自己的第三次抖音直播。
在昨日晚间的发布会上，小米创始人雷军公布了自己的最后一个创业项目——制造小米汽车。雷军声称，将押上人生全部的声誉为小米汽车而战。
小米注册的新商标浮出水面了，不少网友直呼更接地气了。企查查APP显示，小米科技有限责任公司于近日申请注册多个“铁蛋”商标，国际分类包含食品、饲料种籽、燃料油脂等，目前商标状态均为商标申请中。
企查查APP显示，小米科技有限责任公司于近日申请注册多个“铁蛋”商标，国际分类包含食品、饲料种籽、燃料油脂等，目前商标状态均为商标申请中。
小米公司已经在之前宣布要造车的计划，而就在4月1日，天眼查App显示小米科技有限责任公司申请注册多个“米车”商标，国际分类包含12 类运输工具，商标状态为注册申请中。
小米宣布造车后，小米车的名字成为我们关注的话题。据天眼查App显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册“米车”商标，国际分类涉及运输工具、餐饮住宿、金属材料等，目前商标状态均为“商标申请中”。
今日早间，路透社报道称小米将于长城汽车合作制造电动汽车，随后上午长城汽车和小米股价均大幅上涨。上午长城汽车方面对于合作的消息也作出回应。
4月12日，华为举行全球分析师大会，华为轮值董事长徐直军讲解华为整体战略。他表示，大家都认为华为应该造车，但华为不造车，但将推动汽车行业与ICT行业的融合。“大家都觉得华为就应该造车，华为有这个品牌，有这个技术能力，应该造车。你为什么不跟大家一样造车呢？小米都造车了。”徐直军表示，但是我告诉大家，华为做这个决策，是经过了多年的讨论，慎重地来决策的。他强调，产业界不是需要华为这个品牌的车，更需要华为ICT的?
“造车热”已经从手机互联网企业蔓延到了无人机企业。有深厚技术储备的大疆，终于出手了。今日，大疆车载官微宣布，将于4月19日的伤害车展上发布相关产品。这也宣告了大疆正式切入汽车赛道。
30日，小米集团在港交所公告称:小米公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项，公告称集团拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。小米集团首席执行官雷军先生将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。
从接近雷军的投资方和车企高管等知情人士处获悉，小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在1-2个月内立项，初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。
在昨天晚间的抖音直播中，小米董事长雷军透露，小米首款汽车不是轿车就是 SUV，售价区间在10-30万元。雷军在微博上曾发起针对小米汽车的投票，问题包括车的型号，可接受的价格区间等。根据微博投票，大部分人希望小米的首台汽车是 SUV 或者轿车，价格方面，有三分之二的用户选择10-30万元。
小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军在小米春季新品发布会上宣布，小米进军智能电动汽车行业。关于小米的第一辆汽车，广大网友充满期待，近日有消息称小米首辆汽车价格在10万-30万之间。
小米集团公告称，公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元，预计未来10年投资额100亿美元。公司首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。
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