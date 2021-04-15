小米申请注册米车商标 网友：不太满意

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小米申请注册米车商标 网友：不太满意

2021-04-15 17:36 · 稿源：站长之家

3月30日，雷军宣布小米将造车。按照计划，雷军将亲自带队负责该项目，未来10年将投入100亿美元。

发布会之后，小米的车取名成为网友热议的话题。对此雷军本人表示，造车周期比较长，还需要再花点时间评估。

QQ截图20210415171253.png

据天眼查数据显示，4月1日，小米科技有限责任公司申请注册“米车”商标，商标状态为注册申请中。

QQ截图20210415171317.png

不仅如此，该公司还陆续申请了“小米汽车”“micar”“米汽”等商标。

有网友打趣称，米车“名字不好听”“是拉米的车”。你对“米车”这个名字满意吗?

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