只花17元吃海底捞 网友直言被刷新三观

近日，有位宝妈发动态炫耀自己很厉害，带着孩子两人只花17元，就吃了顿海底捞。

4个清水汤锅，然后半份粉丝，一个鸡蛋，一碗米饭，一顿操作看傻了服务员。

他们不仅吃了水果、喝了饮料，还做了美甲，离开时还给孩子拿了零食和玩具。

网友纷纷表示，这位宝妈的做法十分不妥，直言被刷新了三观。

对此，你怎么看?