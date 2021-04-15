只花17元吃海底捞 网友直言被刷新三观

近日，有位宝妈发动态炫耀自己很厉害，带着孩子两人只花17元，就吃了顿海底捞。
4个清水汤锅，然后半份粉丝，一个鸡蛋，一碗米饭，一顿操作看傻了服务员。
他们不仅吃了水果、喝了饮料，还做了美甲，离开时还给孩子拿了零食和玩具。
网友纷纷表示，这位宝妈的做法十分不妥，直言被刷新了三观。
对此，你怎么看?
近日，有位宝妈发动态炫耀自己很厉害，带着孩子两人只花17元，就吃了顿海底捞。
4个清水汤锅，然后半份粉丝，一个鸡蛋，一碗米饭，一顿操作看傻了服务员。
他们不仅吃了水果、喝了饮料，还做了美甲，离开时还给孩子拿了零食和玩具。
网友纷纷表示，这位宝妈的做法十分不妥，直言被刷新了三观。
对此，你怎么看?
互联网时代，所有的美妆品牌都在大搞线上经济，双十一期间丝芙兰的线上销售额远超线下销售额。但是，有一个品牌，却反其道行之。这家店最早做线上代购起家，最近几年，却大搞线下实体店，搞得还特别好。
最近我发现，我老在知乎上刷到一些外卖攻略——教你如何用最少的钱点超值的外卖，甚至还能白嫖一顿海底捞????
3月23日，海底捞发布2020年全年业绩公告 ，海底捞营业收入为286.14亿元，比2019年增长7.8%;年内溢利3.10亿元，比2019年下降86.8% 。
距离2015年国家版权局发布“最严版权令”已有近6年，在这6年期间，关于数字音乐版权的结算方式逐渐从一揽子的版权授权演变成为按照收听次数、使用次数进行结算，这种结算方式也逐渐被上游版权方所认可。
点外卖最重要的就是红包了，有红包一天就能为你节省5-10块钱左右，如果一个月30天都能减这么多的话，那累积起来就是很不错的金额了，一些小伙伴还不清楚在哪可以每天领取到每天红包，下面就来为大家分享一下。
3月23日晚，海底捞发布2020年财报业绩。2020年全年，海底捞实现收入 286 亿元，同比增长7.8%；全年净利润3. 09 亿元，同比 2019 年下降86.8%。
自从去年被一大波航司的“随心飞”产品刷屏，越来越多的人开始对怎么边玩边薅羊毛这件事产生了兴趣。出门旅游除去交通成本外，最大的开销就是住宿费用。作为资深的穷游爱好者，早就发现酒店住宿方面其实也有类似”随心飞“的羊毛产品，就是“全年免费住”的民宿会员卡。早在2019 年开始接触民宿会员卡，白住了各种民宿，省钱白住确实很爽。作为早期入坑用户，使用下来各家各有好坏不论，但很不幸的是，疫情后还在稳定经营、持续新?
NEC及其子公司OCC公司近日宣布，其已完成对海底中继器和包含多达 24 光纤对(FPs)( 48 根光纤)光缆的全面认证。与目前市面上常见的 16 光纤对系统相比，光纤数量增加了50%。这一进展使得全球的光缆所有者能够构建具有卓越通信能力的海底通信光缆，同时降低湿式设备的每比特成本。这种方法完全符合SDM(空分复用)系统结构。NEC的 24 光纤对解决方案不仅为海底光纤对市场运营提供更大的灵活性，还可以在高密度海底分支中实现更好的连
2021年的315晚会如期的举行，在此次315晚会开始前夕，媒体曝光了小龙坎火锅南京的一家门店的后厨工作人员用扫帚捣制冰机，甚至碗筷洗刷匆匆了事，对此小龙坎火锅的官方在3月15日的中午发表了致歉的声明，表示对涉事门店立刻停业整顿。
说到日系便利店，大家可能都知道全家、罗森、711。但是，如果要给这三家便利店做个排序，你知道谁是真正的老大吗?答案是711。它不仅店面多，多到吊打全家、罗森:
互联网时代，不少线下实体经济都受到了冲击。但是，有一家「书店」却依旧在疯狂增长，目前，已经拥有1800 多家门店，还在不断扩张中。
看起来是“就地过年”带动了火锅外卖消费，其实预见火锅外卖“起风”的巨头早就开始布局:2020上半年，海底捞外卖业务收入同比增长123.7%，尝到甜头后海底捞又在下半年开出了第一家“海底捞外送食材自提站”门店。前后脚功夫，盒马也对外宣布对火锅外卖“投入无上限”，并把“火锅到家”标签升权至盒马App的一级类目。
星座运程、周公解梦、算八字、看风水......自古以来，有无数人对占卜算命这种神秘事物“趋之若鹜”。1994年出生的尹梓（化名）一直好奇算命到底准不准，但也没有机会去算一卦。直到2019年，尹梓换了一份互联网大厂的工作，一段时间后，她所在的互联网大厂工作超级忙，她也逐渐对所在岗位感到不适应。
315到了。但在打击假冒伪劣商品的同时，另一个相关的灰产“职业打假”行业也在这几年逐步进入公众视野。
为了提升服务体验，海底捞真的蛮拼的。在美甲、擦鞋之后，近日，海底捞又推出了一项“免费洗头”服务，有体验过的网友发文称“海底捞的洗头服务不仅洗得好，而且吹造型也非常专业。”
2019年11月，站长之家曾报道过50万粉丝B站up主高某（路人A-）引导粉丝薅羊毛，最终其账号被B站封禁一事。当时，天猫果小云旗舰店因操作失误，把26元4500克的脐橙，设为了26元4500斤，被路人a以及其粉丝薅了几万单，导致店铺直接破产。
临近年关，各大品牌商家们纷纷火力全开，开启疯狂的促销大战。纵观整个家电市场，促销最猛的还是要数TCL电视的第 6 季威 5 日活动，可谓是惊喜重重。据官方信息知悉，在 1 月 4 日至 1 月 19 日期间，用户只需购买C8/C88/C79/A200/A100PRO/X9 系列/65C10/ 75 吋D9 以上指定电视产品，或指定的TCL冰箱、空调、洗衣机产品，则可直接享受“ 99 元抢电视”活动，即再加 99 元则可购买一台 32 吋TCL高清电视，实在划算。值得一提的是，?
今年，春晚独家红包互动合作伙伴的选定，发生了一场戏剧性的转折。本来早在去年九月份拼多多就已抢下春晚红包合作的机会，结果伴随着一系列负面新闻的发生，拼多多遗憾退出，抖音成功捡漏。
今年以来，很多人注意到，社区边上，每隔几百米就有一家火锅食材超市，两公里范围内四五家店扎堆开业。如果你是一个火锅爱好者，每天下班回家时被小区附近的“火锅食材超市”字样强行刺激，进店发现品类齐全价格实惠，还有外卖平台随叫随送，足不出户就能吃到好吃不贵的火锅，相信你很难拒绝这种新消费方式。
发现黄晓明的「烧江南」烤肉和陈赫的「贤合庄」火锅，背后的公司竟然都是同一家——四川至膳品牌管理有限公司。更没想到的是，这家公司旗下的明星餐饮店还有不少，包括孙艺洲的「灶门坎」烧烤、关晓彤的「天然呆」奶茶、尹正的「黄鱼先生」，这两年很火的「谭鸭血」也榜上有名。
【TechWeb】4月17日消息，据英文媒体报道，与联华电子签署了图像传感器代工协议的三星电子，还计划向联华电子出售数百套晶圆厂的设备，以支持后者..
【TechWeb】4月17日消息，昨日，新能源汽车龙头比亚迪在“廉洁比亚迪”公号发布信息， 通报2021年第一季度查处的典型案例，多名员工存在贪污腐败问..
日前，关于“华为部分手机取消充电器降价200”的话题，引起了全网热议。网传华为部分手机不再标配手机充电器和数据线，不含充电器的版本比普通套装..
狗狗币诞生于2013年12月8日，其使用秋田犬作为吉祥物，是国际上用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币，同时狗狗币交易过程比比特币更加便捷。据媒体..
今日辛巴方面起诉徒弟安若溪开庭审理，同时安若溪反诉广州巴伽娱乐传媒有限公司，称直播23场，未结清任何款项。要求解约合同，支付工作收入款项、..
如果你是摄影爱好者，那么在你的关注列表里，可能就有这个人。他是神州老师，是在抖音为数不多的摄影类粉丝过千万的博主。..
近日，“13岁女孩花70万买画”的新闻登上微博热搜。针对“13岁女孩70万约稿买画风波”，约稿平台@米画师 4月16日下午发布声明称，该平台正式确立了..
辛巴又摊上事了。“假燕窝事件”后，3月27日辛巴高调复出，创纪录的20.43亿销售额，令其出尽风头。但此后，“封路”事件、“臣退了”事件不断登上..
4月17日消息，日前，NASA正式宣布将选择SpaceX及其星际飞船为Artemis（阿尔忒弥斯）计划提供载人登月系统，这将是NASA史上首个商业月球登陆计划。..
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自从中本聪石破天惊般的将比特币推到前台，十年间以去中心化、匿名交易的数字加密货币，即我们俗称的“挖矿”业务，成为了DIY行业发展数十年来未遇..
【TechWeb】4月17日消息，据媒体报道，台积电去年营运再创历史新高，董事长刘德音与总裁魏哲家年薪也水涨船高，都攀高至新台币4.22亿元，增加1.29..
为改善应用程序的用户体验，Netflix 一直在不断测试新的功能。近日有消息称，除了面向移动设备的 App，Netflix 也正在酝酿面向台式机 / TV 客户端..
3 月份的时候，NPD 分析师就曾表示 —— 上市仅 4 个月的索尼 PS5，是美国视频游戏主机市场上迄今卖得最快的硬件。时隔一月，Mat Piscatella 再次..
小米计划于 4 月 23 日在印度市场举行大规模发布会，届时将会推出小米 11 Ultra、小米 11X、小米 11X Pro 和 75 英寸的 QLED TV。其中小米 11X 推..
为了取代基于第三方 Cookie 的广告追踪技术，谷歌提出了名叫“联合队列学习”（FLoC）的新方案，但此事遭到了全行业的明确反对。除了电子前沿基金..
上月初，谷歌宣布自 Chrome 93 版本开始将强制要求 PWA 应用提供离线体验。不过在今天更新的 PWA 离线要求指导文件中，谷歌表示暂时搁置该计划，但..
谷歌似乎正在为 Android 设备添加垃圾桶功能（如果你喜欢 Windows 的命名方式，你也可以叫做回收站）。在对 Android 12 偷跑镜像深入挖掘之后，XD..
日前，全球知名咨询公司波士顿咨询公司（BCG）发布2021全球最具创新性50家公司。此次，共有小米、华为、腾讯等5家中国企业入选，一同向世界展示了..