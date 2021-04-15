只花17元吃海底捞 网友直言被刷新三观

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只花17元吃海底捞 网友直言被刷新三观

2021-04-15 15:01 · 稿源：站长之家

近日，有位宝妈发动态炫耀自己很厉害，带着孩子两人只花17元，就吃了顿海底捞。

4个清水汤锅，然后半份粉丝，一个鸡蛋，一碗米饭，一顿操作看傻了服务员。

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他们不仅吃了水果、喝了饮料，还做了美甲，离开时还给孩子拿了零食和玩具。

网友纷纷表示，这位宝妈的做法十分不妥，直言被刷新了三观。

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