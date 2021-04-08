2021LPL春季赛总决赛门票什么时候开售 春季赛总决赛票务信息汇总

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2021LPL春季赛总决赛门票什么时候开售 春季赛总决赛票务信息汇总

2021-04-08 16:44 · 稿源：站长之家

2021年的LPL春季赛的总决赛马上就要开启了，自然大家最为关心的问题就是到底门票什么时候开售以及其他的一些票务问题，下面就来为大家详细的介绍一下。

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2021LPL春季赛总决赛将于4月18日在武汉举行，LPL季后赛战火硝烟不断，究竟哪两支队伍能够突出重围，站上决赛的舞台，进行最终的冠军角逐，我们拭目以待!2021LPL春季赛总决赛售票4月9日14:00正式开启。

您可以通过以下的概述答疑了解售票相关信息，我们决赛武汉见!

购票前:

1.购票时间（开始以及结束）

2021年4月9日14:00至2021年4月16日14:00

2.购买方式是什么?

可通过英雄联盟赛事官网LPL.QQ.COM、掌上英雄联盟APP、英雄联盟职业联赛微信公众号、英雄联盟赛事官方小程序 LPL Plus，前往或直接使用猫眼APP、美团/大众点评APP-猫眼演出赛事进行购票。每位用户使用拥有英雄联盟30级及以上游戏账户的QQ号进行购票，在购票过程中，需要根据平台提示进行英雄联盟游戏账号等级的验证，在验证通过后继续购票;每位符合购票条件的用户限购两张门票;每张门票需绑定一个有效实名身份证件信息。

3.购买的票是什么形式（电子票还是纸质的）?入场凭证是什么?

用户购买后，只需凭借购票时绑定的有效身份证件即可入场。购票时绑定的本人有效身份证件是本次赛事的唯一入场凭证，全程不可转让或转售。

4.购票对帐号等级有相关规定吗?

每位用户凭QQ号码及此QQ号关联的一个30级及以上游戏账户进行购票;每位符合购票条件的用户限购两张门票。

5.有效身份证件类型是哪些?

有效身份证件类型为:内地居住的公民可使用身份证;港澳台居民可使用港澳居民来往内地通行证及台湾居民来往大陆通行证;及海外用户可使用外国护照。

6.票价是多少，每个票价不同的票有什么区别 ?

一等票:880元 | 二等票:680元 | 三等票:480元 | 四等票:280元 | 五等票:200元

7.购票是否有皮肤之类的赠送，是不是限定的?赠送的东西后面会不会拿出来售卖?

无赠送皮肤。

购票时:

1.玩家购票可以使用什么支付方式?

猫眼APP:微信支付

猫眼小程序:微信支付

美团点评APP:美团支付（支持绑定储蓄卡/信用卡/境外卡）、 微信支付、支付宝支付。

2.如需购买两张票，是否需要绑定两个不同的QQ?

每位用户凭QQ号码及此QQ号关联的一个30级及以上游戏账户方可进行购票;每位符合购票条件的用户限购两张门票，每张门票需绑定一个有效实名身份证件信息。

3.购票时遇到问题（如重复购买、购买失败等）是咨询卖票相关人员还是英雄联盟官方客服?

购票失败、重复购票订单核实等购票问题请咨询猫眼客服。

购票后:

1.我如何查询我购票时填的信息呢?

于猫眼APP购票的玩家，请登录猫眼APP查询“我的订单”;于猫眼小程序购票的玩家，请登录猫眼小程序查询“我的订单”。如通过以上方式查询不到订单详情，可前往猫眼APP进行手机号查单:猫眼APP–“我的”-“演出票”-“订单” –“手机号查单”。

2.可以现场进行取票吗?

本次观赛无任何实体门票或电子票据，购票时绑定的本人有效身份证件是本次赛事的唯一入场凭证。

3.我购买时候QQ绑定错误是否可以更改呢?如果可以更改在哪里更改?

不可更改。

4.可以退票或者换票吗?

考虑到疫情动态变化及玩家行程变动因素，本次赛事开放限时退票。需要退票的玩家请于4月13日10:00至4月16日12:00期间，在猫眼APP订单页面发起申请。票款将在3-7个工作日内退回原支付账户。限时退票时间截止后不再受理退票申请，请玩家合理安排时间。

5.如果有事临时去不了，可以把票给朋友吗?

不可以，购票时绑定的本人有效身份证件是本次赛事的唯一入场凭证。入场需通过人脸识别验证人脸、有效身份证件、购票信息一致后方可本人实名入场。

6.我把我的票给朋友参加，进入现场是刷门票还是刷购票身份证呢?

无法转让给他人，购票时绑定的本人有效身份证件是本次赛事的唯一入场凭证。入场需通过人脸识别验证人脸、有效身份证件、购票信息一致后方可本人实名入场。

进场时:

1.入场时间是什么时候?

2021年4月18日15:00于武汉光谷国际网球中心东门入场。

2.现场有哪些防疫要求?

为保证现场活动人员健康安全，请务必仔细阅读以下防疫指南和观赛指南并遵守:

1）每位观众必须配合佩戴口罩方可入场，且在观赛过程中全程佩戴口罩，如有口罩遗失或损坏可在外场召唤师服务台凭购票凭证免费领取口罩一枚。为保证玩家个人安全，建议在出行过程中全程佩戴口罩。

2）观众检票入场时需提前出示健康码（全国健康码通用)、行程卡(微信小程序搜索:国务院客户端-防疫行程卡)、购票时绑定的本人有效身份证件。

3） 观众健康码绿色，行程卡显示14天内无途径中高风险地区，现场测温小于37.3℃，佩戴口罩，方可入场观赛，对号入座。

4） 观众健康码为红色/黄色，或行程卡提示14天内途径过中高风险地区，或体温异常，将被谢绝入场。

5） 各位观众在入场时需保持1米的社交距离，避免肢体接触。

3.如果现场因为未通过健康检测，如何进行退票?

对于不满足防疫要求的购票观众，可联系猫眼客服（10105335）进行退票事宜，凭健康码/行程码及订单截图办理退票手续，票款将在3-7个工作日内全额退还，如在3-7个工作日后未成功到账，可联系猫眼客服进行查询。

4.我的入场观赛凭证是什么?

购票时绑定的本人有效身份证件是本次赛事的唯一入场凭证，全程不可转让或转售。本次观赛无任何实体门票或电子票据，入场需通过人脸识别验证人脸、有效身份证件、购票信息一致后方可本人实名入场。

5.中途如果离场是否可以再次入场?

本次活动仅支持一次出入，凡离开会场后（以检票闸机为界），将视为自愿离场，不得再次进入活动场地。

备注:

1.票据上能否打印绑定QQ

不能。

2.现场活动奖励，能否及时同步。

若现场有抽奖活动，请关注现场抽奖活动通知。

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