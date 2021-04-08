王者荣耀4月8日正式服更新维护公告 全部更新改动内容汇总

文章目录 魔女斗篷

云灵木

魔道之石

魅影面罩

虚无法杖

日暮之流

回响之杖

痛苦面具

巫术法杖

弃鳞短刃

龙鳞利剑

浴火之怒

游击弯刀

符文大剑

巡守利斧

巨人之握

熔炼之心

红莲斗篷

追击刀锋

贪婪之噬

逐日之弓

日渊

纯净苍穹

天穹

怒魂

王者荣耀在4月8日开启了正式服的更新维护，此次的更新内容极其多，很多都涉及了英雄和装备的改动，下面就来为大家分享一下王者荣耀4月8日正式服更新维护公告。

亲爱的召唤师:

我们计划在2021年4月7日23:30-4月8日9:30对于正式服及抢先服进行停机更新。由于此次为停机更新，停机期间您将无法登录游戏。当然啦!老亚瑟将奉上60钻石+60铭文碎片作为此次更新福利，还请各位召唤师更新后记得及时登录领取哦!

【更新时间】

正式服/抢先服:2021年4月7日23:30-4月8日9:30停机更新（4月7日23:00禁止进入PVP和人机对战）

（开服时间会因工作进度推迟或者提前）

【更新方式】停机更新

为了解决停机维护后，客户端更新缓慢的问题，我们推出提前更新资源包:在停机维护开始后，各位召唤师即可登录游戏提前更新客户端和资源包，等待服务器维护完成后便可以直接登录游戏体验新版本!（提前更新策略仅对安卓用户）

【更新范围】正式服/抢先服

【温馨提示】

若召唤师遇到了无法更新/更新进度条卡住等情况，请前往官网及各大应用商店进行游戏包更新

本次更新前，为了防止召唤师们在线游戏对战时遭遇停机维护而产生不必要的损失，我们将在版本更新时提前半小时关闭PVP和人机对战入口!请各位召唤师相互转告哦!

【更新内容】

一、王者峡谷

（一）主宰暴君表现优化

新版本中我们着重对暴君和主宰的信息传达进行优化，以帮助大家更好更快和更清晰地掌握战场信息，以做出对应的选择。

1.手臂进化效果优化

1）主宰先锋攻击塔时特效优化及增加对塔减速的飘字

塔被减攻速的效果更清晰，同时增加飘字可以更清晰地知道塔被减攻速的数值

2）击败暴君后获得的减速buff在对敌人造成伤害后，被攻击者血条边显示减攻速图标（只有被攻击者可见)

3）击败暴君后获得的减速buff，在对敌人造成伤害后的减移速特效优化，英雄身后拖尾更清晰

2.头部进化效果优化

1）头部进化主宰先锋攻击效果优化为抛物线子弹，以更清晰表达主宰先锋的攻击距离提升

2）击败暴君后获得的伤害buff在对敌人造成伤害后的特效优化，以更清晰得表达攻击效果

3.暴君增益提示优化

4.主宰暴君平衡性

躯干进化的主宰和暴君在10分钟后的物理防御和法术防御加成:80→110

（二）中单玩法相关优化

当前版本，中单位置由于前期支援的需要以及队友路过等因素，经济状况有些不容乐观。为了支援漏兵线，又或是时不时被“路过的”队友分掉一部分经济和经验，都一定程度影响到了中路英雄的发育。另一方面，赛事中“工具人”中单的流行，也反映出了中单英雄们在成为团队的核心这件事上比较困难的现状。 因此本次中单相关的调整我们一方面希望优化中路被蹭线经济发育不良的问题，另一方面，从全明星计划的设计理念出发，希望帮助中路获得足够的carry能力。 我们将从兵线调整、野区调整、装备调整几个方向切入，减少中路被蹭线的情况，提升中单经济，并让中单在同等经济的情况下获得更强的carry能力。

1.中路兵线调整

我们小幅增加了对抗路和发育路兵线的移动速度，对抗路和发育路红蓝两方兵线汇聚的时间和中路红蓝两方兵线汇聚的时间将更加接近。通过让清线的时间段更加重叠的方式，将蹭线的情况控制在更合理的程度。

2.法师清野效率提升

我们将通过降低野怪的法术防御力的形式来提升法师清野的效率，从而扩展法师的收入来源，具体的数值调整请参考“打野玩法优化”中的介绍

3.法术装备属性调整

我们将对部分法术装备进行属性调整，增加他们的法术攻击属性，以帮助法师在获得经济优势的情况下可以发挥更大的作用。

具体调整如下:

4.法术防御装备调整

在法师装备成型前，魔女斗篷对于法师的输出削减效果有些过强了，本次调整将在保障魔女斗篷后期的法术防御能力的前提下，下调魔女斗篷中前期的法术防御能力，让法师在装备成型前面对魔女斗篷时能够有更加合理的表现。

魔女斗篷

属性调整为:

+200法术防御

+1000最大生命

+100每5秒回血

被动-迷雾:护盾:300（+100/Lv） →100(+100/Lv)

新增被动-御魔:获得8~120点法术防御

5.新增法穿二级装备

我们将加入一件新的固定法术穿透属性的二级装备来提升法师前中期的法术穿透属性成长，这件装备将作为【虚无法杖】以及【日暮之流】的合成件。

新增装备:

云灵木

装备价格:970金

装备属性:

+70法术攻击

+300最大生命

被动-破法:增加40点法术穿透

6.法装合成路径优化

我们将对一系列法术装备的合成路径进行优化，提升基础合成件的总价值，减少合成费用，从而减少装备合成的空白期，提升合成的平滑度。此外我们也对一些表现偏弱的法装进行了加强。

新增装备:

魔道之石

装备价格:890金

装备属性:

+100法术攻击

被动-法力波:技能命中后额外造成130~200点法术伤害，冷却时间2秒

装备移除:

魅影面罩

装备合成路径调整与属性调整:

虚无法杖

合成路径调整:大棒+元素杖 → 云灵木+元素杖

Tips:合成件价值1360→1510

合成费用750→600

日暮之流

装备属性:

+200法术攻击

+300最大生命

+10% 冷却缩减

合成路径调整:元素杖+圣者法典+咒术典籍 → 云灵木+圣者法典

被动-日暮时分:

每层提升10~24点法术穿透 →14~28点法术穿透

Tips:合成件价值1340→1470

合成费用780→650

回响之杖

合成路径调整:大棒+咒术典籍 → 魔道之石+元素杖

Tips:合成件价值1120→1430

合成费用980→670

痛苦面具

合成路径调整:魅影面罩+咒术典籍 → 魔道之石+红玛瑙+红玛瑙

Tips:合成件价值1320→1490

合成费用720→550

巫术法杖

合成路径调整:光辉之剑+咒术典籍 → 光辉之剑+元素杖

Tips:合成件价值1030→1270

合成费用1090→850

（三）打野玩法优化

在之前的版本我们新增了“黄刀”【弃鳞短刃/龙鳞利剑/浴火之怒】，作为先行试点，为更多英雄打野提供了可能性。我们从实际数据中看到，打野位的选择确实得到了提升，野区玩法也变得更加丰富。 提升出装的多样性以及出装带来玩法的多样性是我们的设计重点。我们希望多样的出装能给大家带来新鲜有趣的体验，带来更多可能的玩法。 本次调整计划会进一步的拓展打野玩法的多样性，为打野扩展多样的英雄以及玩法选择，同时优化当前的问题，保障打野位置的“全明星”体验。

1.野怪属性调整

我们对野怪的初始属性做了调整，保持物理系英雄的清野速度不变的情况下，略微提升法系英雄的清野速度。

2.英雄调整

我们观察到由于装备和野区的调整，部分英雄受益明显超过均值。我们希望对这些英雄的做一些限制，来保障他们受益的同时，不会强度提升到过高水平。

1） 露娜

三技能:技能伤害:500（+125/Lv）(+0.6Ap) →440(+125/Lv)(+0.6Ap)

2） 李元芳

被动技能:对野怪额外真伤比例:15% → 10%

三技能:基础伤害:75（+18/Lv）(+0.3Ad) → 75(+18/Lv)(+0.35Ad)

3） 嫦娥

二技能:基础伤害:35（+7/Lv）(+0.07Ap) → 30(+7/Lv)(+0.07Ap)

4） 芈月

被动:对小兵野怪伤害:150（+6*英雄等级）(+0.21Ap) → 80(+6*英雄等级)(+0.14Ap)

新增二技能强化状态特效提示

3.主宰/暴君羁绊调整

【主宰/暴君羁绊】50%减伤效果的计算将区别于一般的增伤/减伤，进行单独计算。

例，在调整前，如果英雄出追击刀锋，在攻击带有羁绊效果的主宰时，其造成的伤害为英雄伤害*（1+60%-50%），调整后，其造成的伤害为英雄伤害*（1+60%）*(1-50%)。

4.惩击机制调整

我们会将【灵息惩击】和【狂焰惩击】的首段伤害对齐，以平衡“黄刀”和其他野刀的控野怪能力。调整如下:

【惩击】将不再受到对野怪额外伤害影响

【惩击】伤害:1000（+60/Lv） →1500(+50/Lv)

【灵息惩击】伤害:1000（+60/Lv） →1600(+100/Lv)

【狂焰惩击】首段伤害:1250（+85/Lv） →1600(+100/Lv)

5.弃鳞短刃系列调整

“黄刀”主要面向的是服务于团队的节奏型打野，这类打法会更倾向于在游戏的前中期就通过抓人、入侵、团战等行为取得资源上或防御塔上的优势。因此我们需要一个机制来奖励成功抓人、入侵、打团的玩家以提升他们的战斗力，当前的赏金机制在风格定位上还不够清晰。同时，我们还会优化一些当前的体验问题。

弃鳞短刃

移除被动-赏金

新增被动-奖赏:普攻/技能命中敌方英雄后，每0.5秒造成一次真实伤害，持续2秒。伤害量由奖赏层数决定，每层可提升1点真实伤害，击败/助攻可分别获得2层/1层奖赏效果，效果最多叠加20层

龙鳞利剑

被动-狩猎:

新增效果:击败野怪后获得20%金币

移除效果:普攻/技能命中敌方英雄后，造成真实伤害

移除被动-赏金

新增被动-奖赏:普攻/技能命中敌方英雄后，每0.5秒造成一次真实伤害，持续2秒。伤害量由奖赏层数决定，每层可提升2点真实伤害，击败/助攻可分别获得2层/1层奖赏效果，效果最多叠加20层

浴火之怒

属性调整为:

+120物理防御

+120法术防御

+10% 移速

合成路径调整:龙鳞利剑+红玛瑙+红玛瑙 → 龙鳞利剑+布甲+抗魔披风

被动-狩猎:

新增效果:击败野怪后获得20%金币

移除效果:普攻/技能命中敌方英雄后，造成真实伤害

新增被动-奖赏:普攻/技能命中敌方英雄后，每0.5秒造成一次真实伤害，持续2秒。伤害量由奖赏层数决定，每层可提升5点真实伤害，击败/助攻可分别获得2层/1层奖赏效果，效果最多叠加20层

6.游击弯刀系列调整

法核型打野也是我们的扩展目标之一。当前法师打野的阻碍较多，此次我们会进行一个整体性的改动。

游击弯刀

被动-磨砺更名为被动-奖赏

新增被动-回响:技能命中后，之后在地面留下2秒范围持续爆炸，共造成（200+10%法术攻击）法术伤害，该效果冷却时间为5秒

符文大剑

属性调整为:

+80法术攻击

+5% 冷却缩减

+7% 移速

合成路径调整:游击弯刀+大棒+蓝宝石 → 游击弯刀+魔道之石

被动-磨砺更名为被动-奖赏

新增被动-回响:技能命中后触发范围爆炸，造成（150+25%法术攻击）法术伤害，之后在地面留下2秒范围持续爆炸，共造成(200+10%法术攻击)法术伤害，该效果冷却时间为5秒

7.巡守利斧系列调整

从“王者全明星”的角度出发，我们希望每个英雄都有成为明星的可能，也希望每个位置都有更多样的打法，因此我们为【巡守利斧】和【巨人之握】重新设定了定位:它们服务于致力成为团队核心的坦克打野。坦克最大的优势在于其优秀的生存能力，我们希望尽可能的放大坦克生存时间带来的收益，因此会对装备做一些整体改造。

巡守利斧

被动-磨砺更名为被动-奖赏，效果调整如下:

最大层数:10层 →15层

每层提供的最大生命:50点 →40点

被动-献祭更名为被动-燎火，效果调整为:造成1%最大生命的法术伤害，对野怪额外造成100%伤害

巨人之握

属性调整为:

+600最大生命

价格调整:1800金 →1960金

合成路径调整:巡守利斧+布甲+抗魔披风 → 巡守利斧+红玛瑙+红玛瑙

被动-磨砺更名为被动-奖赏，效果调整如下:

最大层数:15层 →25层

每层提供的最大生命:50点 →40点

被动-献祭更名为被动-燎火，效果调整为:造成2%最大生命的法术伤害，对野怪额外造成100%伤害

熔炼之心

被动-献祭更名为被动-业炎，效果调整为:造成1%最大生命的法术伤害，对小兵额外造成100%伤害

红莲斗篷

被动-献祭更名为被动-业炎，效果调整为:造成2%最大生命的法术伤害，对小兵额外造成100%伤害

Tips:调整后，调整后【巡守利斧/巨人之握】的被动将和【熔炼之心/红莲斗篷】的被动不再同名，同时出装时可叠加灼烧效果

8.追击刀锋系列调整

物理系野核在后期往往面临一个较为尴尬的问题，当对方的平均坦度随着经济增长越来越高的时候，野核往往会感觉越来越力不从心。因此我们尝试将固定穿透和比例穿透的防御平衡点上移，分配一些固定穿透给打野刀，提升打野刀在后期的实战价值。

追击刀锋

被动-磨砺更名为被动-奖赏

贪婪之噬

属性调整为:

+60物理攻击

+8% 移速

合成路径调整:追击刀锋+风暴巨剑+匕首 → 追击刀锋+雷鸣刃+铁剑

被动-磨砺更名为被动-奖赏

新增被动-锋利:增加30~100点物理穿透

二、排位赛

（一）新赛季开启

S23赛季《长安密探》

S22赛季在一场盛世惊鸿舞中落幕，但尧天努力换得的机关人线索却不翼而飞，现场只留下一枚玉佩。

S23赛季，长安密探李元芳被狄仁杰委任调查此案，限时三日，揪出偷走机关人的凶手!

“耳朵一竖，听遍长安风和雨;飞镖一甩，抓遍长安盗与贼。”

——当初李元芳加入大理寺的时候，对【长安密探】的日常是这样憧憬着的。

然而……真实的密探生活却是怎样的?

何谓英雄，又何谓守护?

S23赛季，和元芳一起调查疑案，体验平凡中的不凡……

随新赛季开启，我们会开启《长安密探》的系列故事，在这个赛季，让我们跟随李元芳的脚步，去寻找长乐坊机关人失窃案的线索，了解李元芳作为长安密探的故事，体验机关之城——长安的市井风情。

本赛季的剧情会随时间逐步解锁，解锁后观看相关剧情可直接获得对应的奖励内容，这次我们为玩家们准备了元芳同款局内表情作为特殊奖励，不要错过哟~!

（二）新系统:赛年回忆

为了帮助玩家们更方便地回顾赛年故事，我们上线了赛年回忆系统。玩家通过这个系统可以查看从S22赛季《上元夺魁》开始的赛年故事中的精彩内容。同时，本赛季新解锁的故事，也会在这个系统中同步开启。

（三）赛季之旅更新

全新赛季之旅——《查证机关城》

在S23赛季的赛季之旅系统中，李元芳会带领我们寻访长安城中多处别具特色的坊与寺，见识机关之城——长安形色各异的机关造物，了解长安的机关生态是怎样融入长安人的日常生活的。

1. 奖励更新

赛季之旅系统的奖励内容同步更新:

1、《不夜长安》系列赛季皮肤:程咬金——演武夺筹

赛季历练的历练值达100获取

2、荣耀播报——不夜长安

赛季历练历练值达2000获取，仅《不夜长安》系列皮肤可用

3、主页装扮——长安密探

荣耀挑战-挑战值达15获取

4、升级版皮肤标签——不夜长安

荣耀挑战-挑战值达60获取，仅程咬金皮肤——演武夺筹可用

5、生涯称号——荣耀之巅S23

荣耀挑战-挑战值达120获取

（四）选将流程调整

1. 战绩查看方式调整

英雄战绩详情由按压查看调整为点击查看

2.新增上局高光战绩炫耀

1）当召唤师在上一局表现优异时，会存储使用英雄上一局的击杀、死亡、助攻数及比赛称号数据;

2）比赛称号按照五连绝世>超神>金牌>胜方MVP的优先级进行存储;

3）在下一次相同类型的比赛模式选中该英雄后即可向其他召唤师炫耀该英雄的上局战绩;

4）功能仅应用于排位赛与巅峰赛，且数据分开存储，模式之间互不影响;

三、巅峰赛

（一）开启时间调整

巅峰赛的开启时间将根据召唤师的当前巅峰积分进行动态限制:

0-2099巅峰积分:每日12点-24点开放

2100巅峰积分及以上:每日18点-24点开放

（二）全国排名争夺

每周一早上五点会进行巅峰赛的全国排名结算，在结算时全国排名达到前一万名的玩家会获得专属奖励:

1）巅峰段位框:loading界面显示，并显示本周全国排名

2）巅峰生涯称号:局内使用

该奖励使用期限为一周，下周一结算后清空

（三）巅峰挑战赛

本赛季巅峰赛将会尝试一种新的限时赛制:巅峰挑战赛

参与条件:每周五~周六晚上18点-24点开启巅峰挑战赛，本赛季最高段位达到王者的玩家可参与，符合参与条件的召唤师在开启时间范围内点击“进入比赛”按钮即可开启比赛（挑战赛不为独立模式，兼容巅峰赛本身的所有规则）

每名召唤师每周拥有三次失败机会，周五与周六的参与次数连通，在达到失败上限次数前可一直参与，不断累计胜场

失败3次或超过本周时间挑战赛开启时间范围后本周挑战赛结束，进入巅峰赛界面领取本周奖励

参与奖励如下:

1）巅峰战力:在挑战赛中每胜利一场使用的英雄会额外获得100巅峰战力，单英雄额外战力上限为1200，下周一荣耀称号结算后清空，且不计入国服最强的排行榜;

2）巅峰系数:在挑战赛中每胜利一场会获得1%巅峰系数，上限为12%，下周一荣耀称号结算后清空，且不计入国服最强的排行榜;

3）巅峰能量:在完成挑战赛之后会根据最终胜场数获得巅峰能量奖励，赛季结束后清空;

（四）英雄战力规则调整

1.上限规则调整

为避免赛季更新后继承下来的巅峰表现战力远远高于上限，导致召唤师在赛季初期不敢使用擅长英雄参与巅峰赛的情况，我们优化了巅峰表现战力的上限规则。

巅峰表现战力的上限规则调整为:每个英雄将会记录赛季继承下来后的巅峰战力数值，与当前巅峰积分所在区间对应的巅峰战力上限数值做实时比较，取更高的数值作为该英雄的当前巅峰表现战力上限

例如，本赛季蒙犽的巅峰表现战力继承后为2345，则蒙犽的巅峰表现战力的上限将置为2345， 当玩家的巅峰积分所在区间对应的巅峰表现战力上限高于此数值时，才会刷新为新的上限

2.继承规则调整

为避免原有的“双赛季比例折损”继承规则对不同战力构成的召唤师带来较大的不公平情况，我们优化了巅峰表现战力的继承规则

巅峰战力跨赛季时的继承规则将根据赛季结算时的巅峰战力所在区间逐层按比例进行折损

例如，上赛季结算时巅峰战力为1583，则0-1000部分按照70%折损，折损下来为1000*70%=700，1001-583部分按照60%折损，折损下来为583*60%=349.8，继承后的分数为700+349.8=1049.8，四舍五入取整。

3. 排位胜场战力

排位胜场战力名称调整为“胜场战力”，通过巅峰赛也能够获得

（五）赛季奖励调整

赛季结算时达到全国前一万名的生涯称号奖励替换为个人主页装扮奖励

（六）巅峰能量参数调整

1.继承参数调整

2.抵扣比例调整

3.获得参数调整

金牌增加巅峰能量由6→5

银牌增加巅峰能量由3→2

四、S23荣耀战令

S23新赛季开启，意味着荣耀战令也将进入全新赛季。战令新赛季开启后，所有玩家登录游戏即可免费激活全新版本的荣耀战令-精英版，上赛季的战令等级和进阶状态会进行重置（包括精英版和进阶版，战令币不会被清空），同时部分战令等级奖励和兑换商品也会进行更新。

（一）精英版荣耀战令

1.自选礼包更新

更新精英版战令中的永久英雄与永久皮肤自选礼包。同时，所有精英版玩家每周可以领取周签到宝箱，进阶后每周还可领取更多经验哦~

1、永久英雄（六选一）更新为:

西施、蒙犽、百里玄策、苏烈、女娲、盾山

2、永久皮肤（六选一）更新为:

天使之翼 孙膑、哥特玫瑰 露娜、坚韧之力 苏烈、三太子 哪吒、街头旋风 裴擒虎、锦衣卫 狄仁杰

（二）进阶版荣耀战令

S23进阶版荣耀战令的两款战令限定皮肤、专属星元部件、专属局内表现四件套、专属拖尾特效奖励内容也将更新，由精英版进阶到进阶版战令后，等级将继承，同时可以一次性领取所有之前等级的进阶奖励。（例如:小妲己目前精英版等级为80，小妲己进阶后，等级不变，可一次性领取进阶版1~80级的全部奖励!）

1.勇者品质皮肤

达摩-星际陆战队——S23进阶版荣耀战令1级奖励，进阶后立即获得。

2.史诗品质皮肤

米莱狄-胡桃异想国——S23进阶版荣耀战令80级奖励。

和此套皮肤拥有相同画风的荣耀播报、头像框、击败特效、回城特效也将加入到最新的进阶版荣耀战令当中，召唤师们通过升级战令等级便能获取。

3.星元系列部件

孙尚香-时之恋人星元系列部件 “魔法恋语”一套

S23进阶版荣耀战令奖励——提升等级即可获得哦，本次3个部件为战令首发，其余部件后续将上架游戏商城，详情请查看官方公告

4.拖尾特效

冒险乐园——S23进阶版荣耀战令120级奖励

（三）典藏版荣耀战令

典藏进阶版荣耀战令可获得专属限定头像框及荣耀播报，同时战令等级可以在原等级的基础上直接提升30级（价值2400点券）!

（四）兑换商城更新

本次版本更新后，将上架新礼包-冒险乐园礼包，打开后可有几率获得冒险乐园回城特效（永久），喜欢的召唤师等S23战令等级到达32级后就可以使用战令币去购买啦~战令兑换商店将不定期更新商品，详情请留意后续官方公告

（五）特别说明

S23赛季战令限定奖励后续产出方式说明

荣耀战令S23赛季结束后，S23赛季的战令限定皮肤（达摩-星际陆战队、米莱狄-胡桃异想国）和S23赛季的进阶版战令专属奖励(孙尚香星元部件、击败特效、回城特效、荣耀播报、头像框等)将从战令等级奖励中下架，并且为保证获得了相关奖励的召唤师的体验，S23赛季限定奖励不会在短时间内以任何形式重新上架。

返场形式:以特有抽奖宝箱的形式在战令兑换商店中限时上架，当召唤师购买了返场赛季进阶版战令及达到一定战令等级条件后，方可解锁抽奖宝箱兑换资格。（抽奖宝箱概率会在上架时于官网进行公示），S23赛季上架的战令限定奖励将不会在S24赛季起，低于2个赛季以内的的任何形式重新上架。

温馨提示:S23赛季荣耀战令具体结束时间请关注游戏内战令系统，抽奖宝箱上架时间及具体兑换条件请留意后续官方公告。

（六）S19战令限定返场

按照我们之前的约定，时隔1年将在战令S23赛季第9周将S19赛季荣耀战令限定皮肤阿轲-迷踪丽影、刘邦-夺宝奇兵、典韦星元、击败特效/回城特效/荣耀播报/头像框分别以抽奖宝箱的形式在战令兑换商店中限时上架，未获得的召唤师需在战令S23赛季中进阶且达到一定等级进行礼包兑换，具体返场形式和条件将在S23赛季的返场活动开始前公布，敬请期待~

（七）周经验上限说明

战令玩法中，每个赛季都会根据赛季时间的实际情况对首周周经验上限做动态调整，S23首周周经验上限为16800，第二周起，每周周经验上限增加850点。

五、新英雄:精灵之舞·艾琳

艾琳英雄设计思路

在逃精灵公主，以月桂之舞闯荡圣殿!

基础信息:

区域:日落圣殿

职业:射手

能力:以灵动舞姿操控月桂叶的精灵

背景故事: 闯荡人类世界的在逃精灵公主

艾琳是黄金森林的在逃精灵公主，日落圣殿的不速之客。

精灵族是优雅和规矩的代名词。他们千百年封闭生活于黄金森林，他们以优雅舞蹈与信仰月桂圣树交流获得力量，阻挡一切外来者的入侵，同时也禁锢了本族的领域。

公主艾琳天性机灵活泼，对一切未知充满好奇心与探索欲。然而“继承人”的责任始终压在她的肩膀上，她被要求收起不稳重的一面，遵循精灵族舞蹈的优雅与绝对的秩序，做好一个“真正的公主”。

成年仪式前夕，艾琳决定打破族群禁令，逃去森林外的“危险古怪的人类世界”开启一场自由的冒险。

旅程却并没有想象中那样顺遂，人类对精灵同样存在“不详邪恶”的重重误解。

越是未知，越是有趣，越是困难，越有斗志。她以舞蹈为表达自我的“语言”，与红头发的法师小女孩成为密友，给圣殿严肃守序的骑士团带来了诸多意外麻烦，甚至组成了圣殿小分队在西方大陆的各个地方冒险……

这一段段旅途，让艾琳有了新的目标与成长。不过她自己并没有意识到，这是千百年来，人类与精灵的第一次友好共处。

玩法设计思路:月桂之舞——随风舞动的精灵射手

基于艾琳的世界观设定，我们围绕着随风舞动的精灵射手打造她的核心特色——对抗时以灵动舞姿在空中极速飞行，拉开身位保证安全的输出距离。在对手的视角中，艾琳看似近在咫尺，却感觉遥不可及。

作为精灵的艾琳，普攻以月桂叶为武器对敌人造成魔法伤害;法强越高，暴击率越高。

1.灵动自由的舞蹈节奏——能量转换移速

我们以灵动的舞蹈节奏为艾琳设计了独特的“能量转换移速”机制——艾琳的普攻会获取能量，能量累积满后会大幅提升移速至能量消耗为空（移动时消耗能量）。在这种机制下，艾琳始终保持着轻快的节奏，既可以灵活地进行追击和逃跑，又可以迅速调整位置让攻击命中更多的目标。同时艾琳在攻击时会始终面朝目标， 即便是后退也是在空中轻盈略去。

2.信仰的月桂叶——铺垫后的华丽盛放

她的武器月桂叶来源于黄金森林精灵族的信仰月桂圣树，平时以手环的形式缠绕于手腕，与艾琳有心灵的默契，既是艾琳的力量来源也是她的最佳舞伴。

战斗时月桂叶会随着艾琳的舞姿产生变化，攻击会造成法术伤害;艾琳的每次舞动都会叠加月桂印记，并在铺垫至舞步高潮时（印记足够时解放大招），环绕在身边的月桂叶进行华丽盛放——拥有自动攻击目标的能力。

美术设计思路:“另类”的精灵公主

作为“神秘禁域”黄金森林的在逃精灵公主，我们希望艾琳首先具有“以月桂为信仰”、“轻盈”、“五官精致”的精灵族特征——她拥有淡金色的长卷发，细长而尖的耳朵，纯真的蓝眼睛和月桂叶形状的半透明翅膀。其他设计元素也以代表“荣誉”的月桂叶为主，头顶的桂冠是精灵公主的象征;脚环、腰饰等皆采用月桂纹样。

除了种族特征之外，我们更加强调她有别于族群的“机灵”、“俏皮”的性格特征。森林里的精灵族习惯穿着华丽优雅的长裙，艾琳的衣着却整体采用贴身短裙、收束袖口、便于灵活飞舞与战斗的设计，在裙摆、肩带的细节处有很多不拘一格的俏皮剪裁，这是艾琳为了行动方便而自行剪裁改造的结果。

世界观设计思路:以月桂之舞闯荡人类世界

我们经常会遇到一种难题，即如何才能“自由与真实地表达自我”。

精灵公主艾琳遇到了这个问题。出生于黄金森林她天性机灵好奇，热爱自由与冒险，却因为继承人的职责束缚，被要求遵循精灵族舞蹈的优雅与绝对的秩序。不必有太多想象，只需成为期许的模样，走上一条正确而光明的道路。还好艾琳有自由的决心与坚定的勇气，成年仪式前，她不顾“危险”的传言，摆脱自身的束缚，离开森林前往圣殿冒险，寻找属于自己的舞步。

王者世界的西方大陆遇到了同样的问题——森林与圣殿界限分明，生活于其间的精灵族与人类隔阂千年，在漫长的历史中将彼此封闭与妖魔化。

艾琳的出现打破了这种现状，她有强烈的好奇心与探索欲，给严肃的圣殿带来了不一样的色彩，并在探索中懵懂发现舞蹈能够成为自己与人类达成彼此理解的共同语言。

话语可能存在误差，舞蹈却是情绪在肢体上的直接表达。

舞蹈让艾琳自由地表达情感，也成为了跨越种族与文化的“语言”。我们以此为设计概念，但并没有为她赋予打破隔阂的使命或者族群深重的责任，因为不抱目的、自由自在、真诚勇敢地表达自我才是舞蹈的原初力量，是成长的初始，也是一切交流的起点。

艾琳将带着她无尽的好奇心与探索欲，继续以月桂之舞闯荡人类世界，而我们将期待她在圣殿的成长。

六、英雄调整

1. 盘古

团战能力提升

现在已经很难在峡谷中见到开天辟地的大神盘古了。我们调整了盘古的大招，使他能在友军的支持下劈出更多的裂缝。在调整后，盘古能够在更大的范围中打出缴械的效果了。

三技能:效果调整:每有一名友方英雄，就多劈2道裂缝，最多劈出5道

三技能:技能伤害:500（+250/Lv）(+0.8Ad) → 500(+250/Lv)(+0.9Ad)

2. 澜

反制性优化

澜在上线后被大家吐槽的很多:澜的对抗体验不佳，二技能四处乱窜，好不容易跑掉他又黏上来了，令人不胜其烦。我们希望改变这种现状，因此移除了大招的眩晕效果，降低了二技能的攻击距离，并且提升了一技能的前期冷却，好让对抗澜的英雄好受一些。另外，我们少许提升了澜二技能强化普攻的伤害，让他能略微多刮一些。

一技能:冷却时间:9（-0.2/Lv）→11(-0.6/Lv)

二技能:强化普攻伤害:40（+10/Lv）(+0.6Ad)→30(+10/Lv)(+0.7Ad)

二技能:最大攻击距离:400→350，寻敌逻辑调整至和普攻一样

三技能:效果调整:第一段匕首造成眩晕0.5秒 →第一段匕首造成90%减速0.5秒

3. 成吉思汗

战斗能力全面提升

草丛的霸主成吉思汗在战斗时，身边如果没有草丛，他便没有任何加速能力，这显得过于依赖地形环境，因此我们决定帮帮他。现在，陷阱触发时也能使成吉思汗 “策狼奔腾”，以应对当周边地形不利时的情况。此外，我们也优化了二技能的施法手感，使二技能的释放速度变的更快了。

被动技能:增加射出两箭效果的倒计时显示

普通攻击:提升普攻箭矢飞行速度，提升手感和观感

二技能:增加效果:陷阱触发后会获得被动【追猎】的加速效果

二技能:施法时间:0.3秒 →0.15秒

二技能:蓝耗:60（+5/Lv） →50(+5/Lv)

4. 娜可露露

增加反制空间

之前我们优化了娜可露露三技能的使用手感，但是三技能两段间隔过短会导致新的问题:一方面，连续使用两段技能打出的爆发过高、过快，对手在短时间内无法对此作出反应;另一方面，使用娜可露露释放大招时也有几率连续误用两段技能。为增加对手反制空间并减少操作者误用的可能性，我们为两段技能间添加了少许禁用时间。

三技能:两段技能间增加0.3秒禁止使用时间

5. 司空震

刷盾难度降低，强度下降

司空震护盾获得的理解门槛有些偏高，我们设计这名英雄的初衷是希望他简单、爽快，因此我们让司空震能更容易获得护盾。另外，司空震在高端对局中表现的难以对抗，我们经常会见到开大后的司空震飞到后排秒人，或者对线期就锤爆一路的场景，因此对司空震的强度也作出了限制。

被动:强化普攻:360（+17*英雄等级）(+0.4Ap)→ 320(+15*英雄等级)(+0.3Ap)

被动:移除效果:护盾270（+9*英雄等级）(+0.27Ap)

一技能:新增效果:护盾210（+25/Lv）(+0.1Ap)

6. 杨戬

团战、控制能力提升

老牌英雄杨戬已经淡出对抗路许久了，我们希望从灌江口把他请回峡谷。首先我们对哮天犬进行了特训，让它的标记能够更稳定的刷新杨戬的一技能，同时强化了杨戬的三尖两刃枪，让他在使用二技能横扫时能得到一个稳定的控制。此外还增强了杨戬的成长生命，使他能在战场上站得久一些。

基础生命值:3339（+291.5*英雄等级） →3339(+306*英雄等级)

一技能:效果调整:技能第一段命中后标记存在期间，若目标单位被击败则立即刷新一技能冷却时间。

二技能:杨戬生命值百分比低于目标时造成1秒晕眩 → 杨戬生命值百分比低于目标时造成1秒晕眩，若百分比高于目标，则造成0.5秒晕眩。

7. 女娲

视觉优化

在实战中，女娲使用三技能时，需要观察传送起落点的情况，我们尝试给女娲的三技能新增了释放期间一次视野转换的功能，帮助她清晰地观察落点，方便玩家进行落地后的准备。

三技能:释放体验优化

8. 云中君

Gank、逃生能力提升

云中君是一位遨游天际的仙使，但当前版本云中君一飞冲天的大招却不能使稳定的他御风而起，因此我们让云中君开大时能够直接进入飞行状态，让他能在峡谷中更自由的翱翔。此外，一技能后期冷却时间也影响了云中君恣意飞翔，因此我们减少了它。希望这些改动能帮助云中君“起飞”。

一技能:冷却时间:15（-1/Lv） →15(-1.5/Lv)

三技能:无论当前是否处于飞行状态，使用时必定开始飞行。

七、装备调整

逐日之弓

开启逐日效果后可以同时增加射手的机动性和射程，两者叠加起来后让射手拥有了极其从容的输出环境，强度偏高，因此我们对逐日之弓以及日渊的机动性做一些限制

主动-逐日:

加速效果:40% →20%

日渊

主动-逐日:

加速效果:40% →30%

纯净苍穹

驱散这个主动效果在使用时较为考验使用时机，减伤覆盖时间较短也让装备效果较难感知，对此我们做出一些调整

主动-驱散:

持续时间:1.5秒 →3秒

减伤效果:50% →30%

天穹

主动-驱散:

持续时间:2秒 →3秒

减伤效果:50% →30%

怒魂

怒魂蓄力的使用方式较为苛刻，在蓄力时无法使用其他技能，易用性较差，我们尝试将其改为两段点触释放，希望能有更好的操作体验

主动-血怒调整为:

开启后每0.5秒扣除自身4%当前生命，并对500范围内的敌人造成（4%最大生命）真实伤害，开启时间最多持续3秒。结束后根据开启时长每0.5秒返还(8%最大生命)护盾，并增加80点物理攻击，持续4秒。

八、模拟战调整

（一）棋子调整

1.伽罗

2星伽罗

攻击力:430 → 400

生命值:3800 → 3540

技能:暴击效果:

1星:12% → 10%

2星:21% → 18%

3星:30% → 26%

2.百里守约

3星百里守约

攻击力:620→572

生命值:6500→6000

技能:被动修改:暴击倍数由1.8→1.6

3.孙悟空

2星孙悟空

攻击力:470→540

生命值:4300→4945

4.猪八戒

1星猪八戒

攻击力:210→230

生命值:3100→3400

2星猪八戒

攻击力:380→418

生命值:5600→6160

技能:伤害增加:

1星:400→450

2星:600→700

3星:800→950

5.李元芳

技能:翻滚伤害:

1星:120→140

2星:180→210

3星:240→280

6.孙策

1星孙策

生命值:4700→4300

（二）羁绊调整

1.魔种

羁绊触发血线:50% →60%

护盾:1250→1500

（三）天赋调整

天人合一:伤害减免:33% →20%

末裔:攻速增加:1.0→1.2

起舞:法强获取:10→20

闭月羞花:魅惑时间:3→4

鬼神降临:攻速提升:35% →50%

（四）装备调整

1.贤者庇护

复活生命:60% →40%

2.抵抗之靴

韧性:50% →60%

九、战场呈现优化

（一）对局清晰度提升

对局清晰度的提升一直是王者长期坚持的目标，我们希望对局中战斗相关的内容能够有更清晰的信息呈现，明确信息的呈现原则，信息本身需要更有序的排列以提升玩家得决策和操作效率;在新版本中，我们将在以下几个方面进行清晰度的提升优化:

预警效果调整:对可对抗的延迟生效技能进行预警信息添加，提升操作者的判断精准性，对抗者对抗更清晰;

敌我特效调整:添加敌我特效区分，帮助更高效的敌我信息识别;

技能范围调整:根据技能威胁性强化威胁性高的技能识别度，弱化低威胁性技能识别度;

技能特效的关注逻辑:玩法与视觉呈现更契合，层次更清晰;

具体的优化内容介绍如下:

1.张飞

为张飞大招技能添加了预警效果，与其同时为其预警效果添加了敌我特效区分;上述修改包含张飞所有皮肤;

（调整前）

（调整后预警）

（调整后敌我特效）

2.钟无艳

为钟无艳2技能添加了预警效果，并调整了大招的技能关注逻辑，强化大招外圈范围，并使得外圈范围与逻辑生效范围匹配;调整包含钟无艳所有皮肤。

（调整前）

（调整后）

3.廉颇

为廉颇大招技能第三段添加了预警效果，与此同时为新增预警添加了敌我特效区分;调整包含廉颇所有皮肤。

（调整前）

（调整后）

4.暴君、黑暗暴君、主宰、先知主宰、风暴龙王

为暴君、黑暗暴君、主宰、先知主宰、风暴龙王的延迟生效击飞技能添加了预警效果，并调整了中立生物指示器颜色为紫色

5.司空震

强化了司空震的大招范围识别度，并为司空震大招添加了敌我效果区分

（调整前）

（调整后）

6.小乔

为小乔大招添加了敌我效果区分，并添加了功能，在承受小乔大招4下伤害后，敌我区分效果会恢复为原样，表示不会再承受大招伤害，调整包含小乔所有皮肤

（调整前）

（调整后）

7.上官婉儿

为上官婉儿大招添加了敌我效果区分，并强化了上官婉儿大招的范围识别度，同时为2技能添加了伤害范围边界效果;调整包含上官婉儿所有皮肤

（调整前）

（调整后）

8.安琪拉

为安琪拉2技能第二段添加了伤害范围并同时添加了敌我效果区分;调整包含安琪拉所有皮肤;

（调整前）

（调整后）

9.项羽

我们在项羽大招的预警特效展示上添加了敌我双方的眩晕效果信息区域表现，同时在敌我特效上添加了该信息展示，以提升预警信息完善性;调整包含项羽所有皮肤。

（优化前）

（优化后）

10.伽罗

在之前的版本中，我们收到很多玩家关于伽罗2技能看不清的反馈，所以我们强化了2技能范围的识别度，以匹配其沉默效果范围的识别度，同时优化了敌我特效展示;调整包含伽罗所有皮肤。

（优化前）

（优化后）

11.大乔

在玩家体验问题中经常提到，大乔的2技能总是会存在不能清楚看到倒计时多久结束的问题，所以我们强化了2技能倒计时信息的表现;期望2技能的呈现重点关注点在外圈的倒计时上;调整包含大乔所有皮肤;

（优化前）

（优化后）

12.沈梦溪

沈梦溪大招第二段得延迟伤害效果我们希望能够得到更清晰得呈现，所以我们在大招得第二段添加了预警效果;调整包含沈梦溪所有皮肤

（优化前）

（优化后）

13.孙膑

我们强化了孙膑的大招识别度与范围边界，在动态过程中随着时间逐渐识别度增强;调整包含了孙膑所有皮肤

（调整前）

（调整后）

14.牛魔

我们为牛魔大招添加了伤害范围标识;调整包含牛魔所有皮肤。

（调整前）

（调整后）

15.鲁班七号

新增了鲁班七号被动扫射技能的弱范围提示，并优化了2技能控制效果范围及其火箭发射关注逻辑，强化火箭头部;调整包含鲁班七号所有皮肤;

（调整前）

（调整后）

16.亚瑟

优化了亚瑟2技能的范围表达，使得边界更清晰，强化了亚瑟大招生效时表现，下调了大招持续段的特效范围内部效果;调整包含亚瑟所有皮肤。

（调整前）

（调整后）

17.李元芳

优化了李元芳大招外圈范围，强化了李元芳大招内圈的识别度与范围;调整包含李元芳所有皮肤;

（调整前）

（调整后）

18.钟馗

调整了钟馗2技能的视觉关注点，强化头部钩子视觉;以使得玩法与视觉呈现层次更匹配;调整包含了钟馗所有皮肤。

（调整前）

（调整后）

19.太乙真人

调整了太乙真人2技能的视觉关注点，强化弹道头部，以使得玩法与视觉呈现层次更匹配;调整包含了太乙真人所有皮肤。

（调整前）

（调整后）

20.狄仁杰

优化了狄仁杰大招的视觉关注点，加强弹道头尾对比度，强化头部，以使得玩法与视觉呈现层次更匹配;调整包含了狄仁杰所有皮肤。

（调整前）

（调整后）

21.刘禅

我们强化了刘禅大招的范围，使得大招边界更清晰;调整包含了刘禅所有皮肤

（调整前）

（调整后）

（二）受击特效位置优化

为了让玩家们获得更好的打击反馈，我们对受击特效位置进行了优化，受击特效出现位置现在会根据技能释放类型进行适配。（如远程普通攻击的受击特效，现在会出现在与命中点一致的位置，不会出现错位的情况）

优化前:

优化后:

（三）技能响应体验优化

优化了大乔、孙策、鲁班大师三个英雄发起的“技能响应”按钮的表现，使玩家可以更加快捷的识别出技能的释放者和具体效果

增加了响应按钮上释放者头像，和响应后效果的描述

（四）操作体验优化

本次更新，针对高频的技能衔接普攻的连招操作进行了手感优化，首期调整的英雄有:

赵云，橘右京，孙尚香

同时修复了雅典娜、孙悟空会自动普攻的问题。

欢迎大家进行体验，我们将根据大家的反馈进行后续优化。

（五）镜头滑动操作优化

1.增加 镜头滑动-动态灵敏度

当前的镜头移动-滑动功能，在部分使用场景下存在问题:当希望快速大幅度移动镜头时，需要将镜头灵敏度设置得较高，但此时如果想在小范围内细致观察则会较难操作;相对的，若将镜头灵敏度设置得较低，又难以大幅度移动镜头。

因此我们希望提供一种途径，让镜头灵敏度在一固定值下能满足更大跨度的镜头移动需求——“动态灵敏度”是我们的方案。

开启这一模式后，镜头的移动距离不仅基于“镜头灵敏度”，也会被“动态灵敏度”所修正。而“动态灵敏度”由手指的移动速度决定，二者是正比关系。因此，在手指完成相同距离的情况下，手指滑动得越快，镜头移动得越远。

掌握这个模式需要一定的练习，因此我们将其作为一个默认关闭的选项。可以根据自己需求打开进行尝试。

2. 新增镜头移动限位边线

在向地图边界移动镜头时，常常会过度拖拽镜头移动到了地图边界之外，屏幕上大部分内容被与战斗无关的地图外风景占据，无法第一时间观察到边路。此次我们在地图边界内侧新增了一圈“镜头限位边线”，镜头位置触碰边线时会被限制在边线内1秒，1秒后如果仍在继续向边线外移动镜头才会突破边线。

（六）伤害数字调整

1.物理伤害数字调整

我们将把物理伤害数字的颜色由红色调整为橘红色。

优化前:

优化后:

2. 新增护盾伤害数字

在之前的版本中，英雄在有护盾的情况下受到伤害，不会有伤害数字显示，导致玩家会产生错误的判断。我们将加入特别的伤害数字进行显示。

3. 最后一击伤害显示

在之前的版本中，英雄被击杀时，最后一击的伤害数值没有进行显示。我们将会优化这一情况。

（七）战场高光捕捉

1.高光标签

新增高光标签说明:当触发高光标签时，点击可查看触发的条件规则

高光标签加入自定义布局，可对左右手出装方案进行自定义的位置摆放

新增局内英雄高光表现类型，以下为部分示意，更多内容需召唤师自行探索:

【换装达人】短时间内快速更换多件保命装备后击杀敌方英雄

【塔下反杀】巧妙利用防御塔击杀敌方英雄

【瞬杀时刻】使用技能或普攻瞬间秒杀敌方英雄

【嗜血闪现】使用技能后衔接闪现击杀敌方英雄

【瞬闪控制】使用技能后衔接闪现控制敌人并为队友创造击杀

【月下无限连】露娜短时间内多次使用新月突击穿梭战场击杀敌方英雄

2.高光时刻表现升级

当召唤师在对局过程中触发极其高光的表现时（例如连杀、抢龙等），短时间内会在头像上展示特殊的表现效果，持续一段时间后消失

关闭该设置项后将不再展示相关的特效表现

低配机型默认不展示相关特效表现

十、全新训练关卡

绝悟试炼

在之前绝悟挑战活动中，我们共同见证了顶级AI“绝悟”的强大的实力。

除了作为大家的挑战对手（沙包）之外，我们希望绝悟也能成为玩家的良师益友，帮助大家快速提升游戏水平。

基于这样的想法，我们推出了全新的训练关卡:【绝悟试炼】

在这个全新的玩法中，【绝悟】会手把手地教大家去练习各个英雄，无论是操作和意识，【绝悟】都将毫无保留地教给大家。

当然，因为是练习模式，所有的AI强度都会大幅下降，保证在一个轻松的环境下进行练习。

由于使用了最新的AI能力，绝悟试炼将会先向一小部分玩家开放，进行技术测试，并在体验完善后，尽快向全量玩家开放。

玩法入口（只有一小部分参与技术测试的玩家可以看到该入口）

【大厅】-【对战】-【训练营】-【绝悟试炼】

修炼英雄

本期我们会上线5个位置的5个英雄作为试点:李白、不知火舞、太乙真人、公孙离、司空震

技巧挑战

每一关都会有一系列技巧目标的挑战，完成这些目标即可通过试炼，并获得英雄熟练度奖励。

AI演示

在对局过程中，可以随时进入或退出【AI演示】模式，在演示模式下，AI会接管英雄进行操作。

同时，我们为部分复杂的技巧增加了短视频说明，可随时进行观看。

大局观指引

在对局过程中，AI会持续对当前战场局势进行分析，给出战术建议。（推塔、打龙、gank等）

十一、游戏交流优化

对于王者荣耀的交流系统，我们有最重要的两个目标。我们希望能够让玩家更快的传达对局中重要的战术信息，所以我们在新版本中添加了关于大招与装备相关的内容表达;我们希望能够有一些更“王者”的交流内容文化表达，期望构建一个更好氛围的王者局内交流环境，我们鼓励积极的态度表达、队友间相互的包容行为以及顺风不倒逆风不投的文化精神!所以我们在新的版本中，想要尝试传达更多关于团队感，包容的积极态度相关的交流内容;以下是具体的更新内容介绍:

1.新增战术信息表达

新增了大招、装备相关战术信息表达，并对其表达效率进行了优化

大招

我们在战绩界面添加了大招的内容展示，大家可以更好地看到队友大招状态，对手的大招则更多应用于快速交流，如果你看到对手交了大招，请点击按钮快速的告诉亲爱的队友们:“妲己的大招已经交了!”

装备

我们在装备界面新增了快捷交流的发送按钮，发送按钮可以根据你当前持有的金币及所选装备的经济差情况发送对应的交流内容，比如，你希望队友等你某件核心装备出了再打团，你可以点击按钮快速的告诉亲爱的队友们，“稍等一下，我还差100金币就能出破晓啦!”

2.新增失误交流功能

在王者荣耀中，不论你是永恒钻石选手还是荣耀王者大神，你都避免不了失误。所以失误并不是一件可怕的事情，很多时候小小的失误却会引来队友间诸多的抱怨和矛盾。所以，大家都是好队友，让我们多一些宽容，多一些理解，玩游戏最重要的是开心啦!

我们希望鼓励玩家在失误时，勇于承认自己失误的行为，所以我们在阵亡时的界面上添加了快速“表达歉意”的按钮，点击发送“抱歉了朋友，这波我失误了!”当然，也少不了中国好队友的安慰，其它玩家也会展示“摸头”按钮，点击发送“没关系，我们一起再战!”

发送者视角:

队友视角:

3.新增投降界面打气

当对局逆风时，我们希望有人站出来“别放弃，我们团结起来能翻盘的!”这样的行为无疑是值得鼓励的!

我们在新版本中的投降界面添加了打气功能，希望鼓励更多的有积极态度的召唤师站出来，鼓励大家，永不言弃!

4.加载界面打气优化

在之前的版本中，我们很高兴看见大家都能在加载界面表达自己积极的态度，所以我们基于对团队感的理解，希望在五人打气的情况下，能有更团队的形式展现并在开局时有所继承，表达团队的力量“不是一个人的王者，是团队的荣耀!”

在加载界面有五人打气时，玩家会看到有不一样的动效展示，这情况下进入局内，第一局播报被替换成了“不是一个人的王者，是团队的荣耀!”

5.实时语音优化

在上个版本中我们为实时语音添加了开麦说话时自动降低背景音效的功能，对于部分玩家来讲会存在不习惯的问题，我们在新版本添加了对应功能的设置，可设置关闭或调节说话时背景音降低的音效衰减比例

6.基础体验优化

我们优化了IOS系统在局内外聊天频道时连续打字超过字数限制会强制关掉键盘，导致打的一连串字“不翼而飞”的糟糕体验。

现在在交流时，如果你打字太多超过了自动限制，不会强制关闭键盘，在发送时将会自动截取限制字数以内的文案发送。

十二、备战功能全面整合

（一）入口改造

装备、铭文等战备内容都是大家日常使用频率较高的系统，但在配置时需要来回地在大厅切换入口、切换英雄进行配置。

为了改善这项痛点，我们整合了包括装备、铭文、召唤师技能、交流在内的四项系统，在同一个页面下就能方便地以英雄为中心进行个性化的配置，大大减少了操作步骤。

调整前:散落在各个入口的备战

调整后:一站式的备战中心

定制入口也将调整至大厅，备战和定制有了各自更清晰的场景:

备战:英雄局内功能属性相关的备战

定制:英雄局内外观展示相关的定制

同时我们也收到很多玩家对套装推荐功能的认可，之前套装在装备、铭文各系统下的入口都比较深且不一致，优化后的位置将显眼地串联起英雄相关的一整套方案:

（二）装备页面

新增和局内类似的简洁模式预览，对于熟悉装备的玩家来说无需上下滑动即可便捷地修改装备:

（三）召唤师技能页面

之前的召唤师技能页面仅能查看属性，升级后不仅有更直观的展示方式，还能在局外为单英雄、多英雄快速修改配置:

（四）推荐出装/铭文优化

1.英雄专属铭文页

选将支持解锁英雄专属铭文页

2.选将新增推荐铭文

推荐铭文和局外一致，包含职业选手铭文、热门铭文、大神铭文:

3.选将热门出装优化

选将热门出装优化为推荐出装

选将时的热门出装升级为推荐出装，除了热门方案外还包含大神方案、职业选手等多套选择:

（五）局内自动出装优化

局内自动出装拥有互斥逻辑，比如方案中为法穿鞋，购买了冷却鞋后将不再推荐法穿鞋。

但之前的互斥逻辑存在两个漏洞，我们完善了自动出装的互斥逻辑从而解决这两个问题:

直接购买大件后仍然会继续推荐小件:如方案中有小草鞋和二级鞋，直接购买二级鞋后还会继续推小鞋

一些不同等级的打野刀、辅助装不互斥:如方案中为三级肉野刀，购买小黄刀后仍在推荐肉野刀

（六）问题修复及优化

修复了回流-快捷备战页面装备没有预览小眼睛的BUG

修复了编辑装备的过程中点击“+”号按钮扩展出装，未保留之前的编辑内容的BUG

将大神榜中的大神攻略的显示优化为弹窗

十三、综合调整

（一）冒险模式内容调整

1.挑战玩法移除

删除了冒险模式下的挑战玩法，原挑战玩法中的相关奖励内容，将转移到六国远征和武道大会中，玩家可继续在六国远征和武道大会中获取原挑战玩法内的奖励。

2.六国远征自动探索

六国远征玩法新增自动探索功能，支持自动化战斗。

此功能使用后，玩家无需额外操作，在自动探索过程中，系统将自动探索六国远征，包括自动选将、自动战斗、自动结算、自动开始下一个关卡，玩家可手动结束自动探索等方式暂停自动探索;

六国远征每天可重置次数从1次提升为4次，六国远征每次胜利新增金币、钻石和铭文碎片奖励。

武道大会每日可挑战次数从5次提升到10次;

（二）死亡回放系统升级

1.新增伤害占比展示

新增死亡期间所受总伤害以及各类型伤害占比展示

2.新增受控占比显示

新增死亡期间的战斗总时长，所受控制时长，以及受控时间占比的显示

所受控制时长是指在死亡期间受到压制，牵引，嘲讽，石化，击飞，冰冻，眩晕控制的累加时长。

3.优化伤害来源展示

1） 去除不必要的敌方玩家姓名展示;

2） 将技能名称修改为玩家更为熟悉的普攻，被动，一技能，二技能，三技能;

3） 新增技能标签，如核心输出，致死伤害等，方便玩家能够在点开死亡回放时，快速导览内容;

（三）小秘书功能优化

【每日登陆礼】升级为【一键领奖】，除了现有的登陆奖励外，日常任务和战队任务的奖励，也可以在小秘书的【一键领奖】功能中快速领取了。

小秘书中的未读广告内容，增加【new】标记，已读的广告内容则会自动置底，方便大家更好地获取各种资讯。

对小秘书界面的排版进行了优化调整。

（四）新手教学关卡优化

新手教学关卡由两个合并为一个

新手教学内容优化

（五）个性表情系统上线

不想局限于用文字进行交流了么?个性表情系统来了!在局内外都可以发送各种有趣的表情! 作为一种个性化的表达方式，因此我们将它整体放入“定制”系统中，便于召唤师查看全部个性化的资源。

1.表情管理

查看主界面-定制界面中的“个性表情”切页，即可对表情进行管理和预览。

点击【编辑】即可搭配喜欢的表情带入局内使用!

——在新表情在获得时，若手动使用表情的列表还有空位，新表情将自动填入!

2. 表情使用

已获取的表情可以在聊天界面直接使用，比如你可以用鲁班七号的表情来与大家愉快地交流。

同时，表情更可以在局内对战过程中使用，点击右侧聊天消息-表情切页即可查看发送所搭配的表情!

小提示:请合理使用表情，别惹恼了你的对手哦!

当然，你也可以通过长按消息按钮，在呼出的按钮中快捷开启表情功能~

（六）皮肤体验流程优化

皮肤详情展示界面跳转到训练营默认选择该英雄及皮肤

（七）活动中心优化

活动中心功能优化， 新增一键领取功能，优化活动中心整体体验:

多条目列表式活动，将支持一键领取功能。（累计登录活动除外）。

当有2个及以上奖励可领取时，可使用一键领取按钮，领取当前页面所有奖励。

（八）赠礼系统体验升级

互赠礼物是玩家们在王者峡谷促进感情的重要方式，该系统上线时间已较长，玩家在使用中有较多痛点，比如:赠礼流程太过繁琐，查找好友比较麻烦，赠送的礼品不知道对方是否已拥有等等，基于这样的情况，我们对赠礼体验进行一次整体升级，让大家在赠礼使用过程中更加方便。另外，我们也对心愿单添加/移除的便捷性进行了优化。

1.首页

我们将原来需要选择礼物类别，再选择赠送或索要，而后才能进入到礼物挑选界面的步骤，简化成一步，在新方案中，直接点击“礼物中心”就能进入礼物挑选界面拉。同时，“赠礼”也会更名为“礼物”。

另外，我们对原来三个卡片式的入口样式，也进行了视觉升级，我们希望通过营造礼物中心的氛围，给玩家带来更有代入感的体验。

2.生日设置

我们为玩家在个人主页-交友名片中提供了设置个人生日的选项，当你的好友在社交名片中设置生日后，近期生日的好友会在你的礼物中心的好友列表中展示为近期生日的状态。

同时，你的亲密好友临近生日之际也会在你的礼物首页进行卡片提示。

3.排序

为了让玩家们更容易的选择赠礼商品，我们在本次调整中，也优化了礼物推荐的展示排序及筛选规则;

首先，当我们选择好友后，会自动过滤掉对方已拥有的英雄/皮肤，另外当在礼物中心选中要赠礼的好友后，将会根据好友的心愿单、系统推荐、以及近期打折的礼品进行展示排序;

最后，如果你不希望通过赠送方式透露给别人自己的隐私也不用担心，可以在设置-隐私设置中，勾选“赠礼隐私设置”，这样别人选中你的状态下，看到的是全部可赠送的礼品，并不会对你已拥有的资源进行区分哦;

4.贺卡

我们对贺卡的表现进行了优化，并增加了定制祝福功能，在赠送贺卡时方便玩家快捷的选取祝福语;

5.心愿单

本次也对心愿单系统进行优化，在英雄、皮肤界面中增加了一键添加/移除心愿单的功能，同时在查看好友个人主页时，也可以更加方便的打开TA的心愿单查看

方便玩家添加喜欢的商品到心愿单和快捷的查看好友的心愿单;

6.搜索

为了方便玩家精准的找到对应的礼物，本次新增皮肤切页下按照英雄维度进行搜索，并对搜索查询功能进行了优化，增加了语音转文字的搜索;

7.索要管理

现在也可以对索要消息进行管理，通过礼物记录-索要消息-管理进入。

可以拒绝对指定好友的索要消息，最多20位。也可以一键设置不接收所有好友索要消息，避免被频繁打扰。

（九）特惠商城优化升级

新版本之际，陪伴召唤师们许久的特惠商城也进行了优化升级，主要有以下几点:

1.新增推荐界面

以后热卖的商品都会放到这里来，方便召唤师们操作;

2.推荐界面展示优化

召唤师们可以点击左侧商品列表，直接在右侧查看详情，点击右下角价格按钮即可购买;

3.展示详情预览

新增永久英雄/皮肤/局内表现可点击直接展示详情预览

4.优化页签分类:

后续页签将分为推荐/限时/日常/新手/模拟战，同时新增赛事页签，赛事的相关礼包将会在这里上架;

* 特殊时间节点，还将开启部分节点页签;

特别注意，每日暖心福利调整至日常页签中首位，大家按照红点提示可以享受每日免费福利哦~

5.新增赛事切页

随着2021KPL春季赛开启，王者荣耀职业联赛迎来第十个赛季，为回馈广大玩家对王者荣耀赛事的关注，便利王者营地-营地商城-赛事道具在游戏内购买，商城-特惠将新增赛事分页，召唤师们可在此购买赛事相关道具，同时我们也在赛事商城准备了永久限购1次的免费礼包:KPL开赛礼包，感谢广大召唤师对赛事商城的关注。

本期新上架限时售卖道具:KPL春季赛头像框礼包、2019KPL春季赛播报宝箱、天狼之星回城宝箱。

2017KPL春季赛专属头像框

2018KPL春季赛专属头像框

2019KPL春季赛荣耀播报

天狼之星回城

KPL春季赛头像框礼包

打开后可随机获得以下奖励之一:KPL春季赛头像框自选礼包、英雄碎片*1、皮肤碎片*1、荣耀积分*10、战令经验*300、钻石*20、战令经验*100、铭文碎片*40。累计50次必得KPL春季赛头像框自选礼包。

KPL春季赛头像框自选礼包打开礼包可任意选择下列KPL专属头像框任意一款:2017KPL春季赛专属头像框、2018KPL春季赛专属头像框或者钻石*100。

上架时间:2021年4月8日更新后~2021年7月5日12:00

价格:10点券

限购:100次

概率公示:

2019KPL春季赛播报宝箱

打开后可随机获得以下奖励之一:2019KPL春季赛荣耀播报（永久）、英雄碎片*1、皮肤碎片*1、荣耀积分*10、战令经验*300、钻石*20、战令经验*100、铭文碎片*20。累计30次必得2019KPL春季赛荣耀播报(永久)。

上架时间:2021年4月8日更新后~2021年7月5日12:00

价格:10点券

限购:30次

概率公示:

天狼之星回城宝箱

打开礼包后可随机获得以下奖励之一:天狼之星回城（永久）、英雄碎片*2、皮肤碎片*2、荣耀积分*20、500战令经验、50钻石、300战令经验、100铭文碎片。累计50次必得天狼之星回城(永久)。

上架时间:2021年4月8日更新后~2021年4月30日23:59

价格:20点券

限购:50次

概率公示:

（十）观战优化

1.UI全面翻新

我们将观战的局内页面进行了全面的翻新，视觉效果更加通透自然，技能CD的展示更加直观一致，并新增了被观战者铭文的展示，方便大家学习。

调整前:

调整后:

2.自动切换视角

被观战者死亡后视野一直停留在原地的体验不是很好，版本更新后，被观战者被击败后，会自动帮大家将视角切换至距离最近且在战斗状态的队友。

3.细节优化

之前观战的loading过程中只会显示一方的段位、排名等信息，优化后类似上帝视角双方都会展示:

优化了大神观战中大神的推荐规则和显示位置，大神英雄和头像ID相邻更加直观:

此外修复了5v5开房间的实时结算页面没有【保存回放】按钮的BUG

（十一）王者时刻

在这个版本，我们对王者时刻底层功能进行了重构，以解决之前导致部分手机开启王者时刻时有概率宕机的问题，并兼容更多型号的手机，让更多的玩家可以使用该功能;

从版本起，以下操作系统版本的手机均可使用王者时刻功能:

安卓:安卓7.0及以上操作系统

iOS:iOS9.0及以上操作系统

为了保证功能稳定性，我们会按服务器逐步开启王者时刻功能，计划如下:

4月8日服务器开启后，王者时刻功能需要一定的热启动准备，因此灰度范围内玩家在刚开服时可能立刻无法使用王者时刻功能，在4月8日15:00后可正常使用;

十四、问题修复

1、修复了司空震大招期间强化普攻仍然可以刷新护盾的问题;

2、优化了鲁班大师落地时爆炸的表现。使其更符合预期;

3、修复了鲁班大师一闪时，落地特效与不跟随人走的问题;

4、优化了鲁班大师三技能拉回判定表现不清晰的问题;

5、修复了澜在使用一技能期间被打断偶现模型异常的问题;

6、修复了吕布-御风骁将局外展示有紫块的问题;

7、修复了司马懿-魇语军师皮肤局外镰刀尾巴特效丢失的问题;

8、修复了哪吒死亡后大招特效依然存在的问题;

9、修复了蒙恬防御状态时多次点击普攻缓存异常的问题;

10、修复了蒙恬修复了蒙恬使用索敌头像可持续保持蓄力状态的问题;

11、修复了蒙恬蓄力时通过普攻键切换偶现未蓄力满自动释放的问题;

12、修复了蒙恬蓄力普攻与一技能快速衔接时偶现一技能失效的问题;

13、修复了盘古一技能接闪现导致闪现失效的问题;

14、修复了狂铁通过复活甲复活后偶现部分技能无法使用的问题;

15、修复了马超使用一技能瞬间被赵云击飞导致冷晖枪位置异常的问题;

16、修复了雅典娜二技能强化普攻缓存异常的问题;

17、修复了孙尚香普攻可消耗盾山盾牌两点能量的问题;

18、修复了芈月大招不可选中瞬间偶现还会受到技能伤害的问题;

19、修复了兰陵王解除隐身效果瞬间死亡导致的镜头异位问题;