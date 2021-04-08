DNF圣者遗物箱4月8日优化改动内容汇总 圣者遗物箱最新道具一览

2021年的4月8日，DNF在今天开启了圣者遗物箱的优化改动，很多玩家还不清楚此次圣者遗物箱的改动，下面就来为大家详细的介绍一下。
赛丽亚的强化增幅礼盒交易1次后账号绑定）
神秘的赛丽亚的强化增幅礼盒（交易1次后账号绑定）
圣者遗物箱原有道具修改!圣者金币商店更新!
原有道具修改与圣者金币商店更新时间:2021年4月8日维护后
限时道具添加时间:2021年4月8日维护后~2021年5月6日维护前
|道具名
|详细内容
|交易类型
|获得概率
化增幅礼盒
|使用后可在30%~70%概率的+11强化券、+12强化券、+10增幅券、+11增幅券中随机获得1种
获得的强化券、增幅券可交易1次，交易1次后变为账号绑定，获得30天后删除点击查看获得概率
|交易1次后
账号绑定
|0.95%
增幅关爱礼盒
|使用后可在50%~90%概率的+12强化券、+13强化券、+11增幅券、+12增幅券中随机获得1种
获得的强化券、增幅券可交易1次，交易1次后变为账号绑定，获得30天后删除点击查看获得概率
|交易1次后
账号绑定
|0.05%
B级道具
|道具名
|交易类型
|获得数量
|概率
|古代英雄的金币
|账号绑定（每月1日删除）
|2
|30.0%→25.0%
|古代英雄的金币
|账号绑定（每月1日删除）
|3
|20.0%→10.0%
|凯丽的强化器（~Lv100）
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|10.0%
|一次性增幅器（Lv55~
Lv100）
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|10.0%
|纯净的次元玄晶结
晶礼盒（1个）
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|10.0%
|华丽的徽章
神秘礼盒（1个）
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|10.0%
|智慧的引导通行
证礼盒（2→3个）
|账号绑定（每月1日删除）
|2
|10.0%
|王者契约礼包（3天）
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|5.0%
|闪亮的雷米援助礼盒
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|5.0%
|复活币礼盒
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|5.0%
A级道具
|道具名
|交易类型
|获得数量
|概率
|古代英雄的金币
|账号绑定（每月1日删除）
|20
|40.0%→20.0%
|古代英雄的金币
|账号绑定（每月1日删除）
|40
|16.0%→15.0%
|次元玄晶礼盒（1个）
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|5.0%
|灿烂的徽章神秘礼盒（1个）
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|8.0%
|+10装备强化券 （~Lv100）
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|9.0%
|+7装备增幅券 （Lv55~Lv100）
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|9.0%
|纯净的增幅书
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|3.0%
|智慧的引导通行证
礼盒（10→15个）
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|9.0%
|30% 装备强化券神秘礼盒
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|5.0%
|30% 装备增幅券神秘礼盒
|账号绑定（每月1日删除）
|20
|5.0%
|50% 装备强化券神秘礼盒
|账号绑定（每月1日删除）
|40
|2.5%
|50% 装备增幅券神秘礼盒
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|2.5%
|70% 装备强化券神秘礼盒
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|1.5%
|70% 装备增幅券神秘礼盒
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|1.5%
|90% 装备强化券神秘礼盒
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|1.0%
|90% 装备增幅券神秘礼盒
|账号绑定（每月1日删除）
|1
|1.0%
|+10装备强化券 （~Lv100）
|交易1次后变为账号绑定（获得30天后删除）
|1
|0.3%
|+7装备增幅券 （Lv55~Lv100）
|交易1次后变为账号绑定（获得30天后删除）
|1
|0.3%
|纯净的增幅书
|交易1次后变为账号绑定（获得30天后删除）
|1
|0.1%
|智慧的引导通行
证礼盒（10→15个）
|交易1次后变为账号绑定（获得30天后删除）
|1
|0.3%
|11~17阶单人司南神秘礼盒
|交易1次后变为账号绑定（获得30天后删除）
|1
|1.0%
|30%装备强化券神秘礼盒
|使用后可在30% +10装备强化券， +11装备强化券，
+12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种
各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号
绑定， 获得30天后删除
|删除日期:每月1日
概率表
+30% +10装备强化券 :85%
+30% +11装备强化券 :12%
+30% +12装备强化券 :2%
+30% +13装备强化券 :1%
|30%装备增幅券神秘礼盒
|使用后可在30% +7装备增幅券， +10装备增幅券， +11
装备增幅券， +12装备增幅券中随机获得1种
各类增幅券为交易1次后道具，交易1次后变为账号绑
定， 获得30天后删除
|删除日期:每月1日
概率表
+30% +7装备增幅券 :85%
+30% +10装备增幅券 :12%
+30% +11装备增幅券 :2%
+30% +12装备增幅券 :1%
|50%装备增幅券神秘礼盒
|使用后可在50% +10装备强化券， +11装备强化券，
+12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种
各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号
绑定， 获得30天后删除
|删除日期:每月1日
概率表
+50% +10装备强化券 :85%
+50% +11装备强化券 :12%
+50% +12装备强化券 :2%
+50% +13装备强化券 :1%
|50%装备增幅券神秘礼盒
|使用后可在50% +7装备增幅券， +10装备增幅券， +11
装备增幅券， +12装备增幅券中随机获得1种
各类增幅券为交易1次后道具，交易1次后变为账号
绑定， 获得30天后删除
|删除日期:每月1日
概率表
+30% +10装备强化券 :85%
+30% +11装备强化券 :12%
+30% +12装备强化券 :2%
+30% +13装备强化券 :1%
|70%装备强化券神秘礼盒
|使用后可在70% +10装备强化券， +11装备强化券，
+12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种
各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号
绑定， 获得30天后删除
|删除日期:每月1日
概率表
+30% +10装备强化券 :85%
+30% +11装备强化券 :12%
+30% +12装备强化券 :2%
+30% +13装备强化券 :1%
|70%装备增幅券神秘礼盒
|使用后可在70% +10装备强化券， +11装备强化券，
+12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种
各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号
绑定， 获得30天后删除
|删除日期:每月1日
概率表
+30% +10装备强化券 :85%
+30% +11装备强化券 :12%
+30% +12装备强化券 :2%
+30% +13装备强化券 :1%
|90%装备强化券神秘礼盒
|使用后可在90% +10装备强化券， +11装备强化券，
+12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种
各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号
绑定， 获得30天后删除
|删除日期:每月1日
概率表
+30% +10装备强化券 :85%
+30% +11装备强化券 :12%
+30% +12装备强化券 :2%
+30% +13装备强化券 :1%
|90%装备增幅券神秘礼盒
|使用后可在90% +10装备强化券， +11装备强化券，
+12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种
各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号
绑定， 获得30天后删除
|删除日期:每月1日
概率表
+90% +10装备强化券 :85%
+90% +11装备强化券 :12%
+90% +12装备强化券 :2%
+90% +13装备强化券 :1%
|11~17阶单人司南神秘礼盒
|使用后可在11~17阶司南中随机获得1种。
获得的司南为单人、账号绑定形态的司南，无删除时间
|删除日期:获得30天后
概率表
11阶司南 :45%
12阶司南 :30%
13阶司南 :15%
14阶司南 :4%
15阶司南 :3%
16阶司南 :2%
17阶司南 :1%
|王者契约礼包（3天）
|使用后可获得达人之契约、霸王之契约、成长之契
约、晶之契约各3天
|删除日期:获得30天后
|闪亮的雷米援助礼盒
|使用后可随机获得10~25个雷米的援助
|删除日期:获得30天后
概率表
10个 :18%
12个 :30%
15个 :22%
17个 :15%
25个 :15%
|复活币礼盒
|使用后可随机获得2~6个复活币
|删除日期:获得30天后
概率表
2个 :20%
3个 :20%
4个 :20%
5个 :20%
6个 :20%
新增道具除11~17阶单人司南神秘礼盒为可交易1次之外均为账号绑定
|道具名
|交易类型
|数量
|价格（圣者金币）
|账号可购买次数
|Lv100史诗装备随机转换器礼盒 （2个）
|账号绑定
|1
|15
|账号每周1次
|智慧的引导史诗BUFF药剂（5次）
|账号绑定
|1
|5
|账号每周2次
|魔界抗疲劳秘药（100点）
|账号绑定
|1
|40
|账号每周1次 >
角色每周1次
|5~9阶单人司南神秘礼盒 （3个）
|账号绑定
|1
|3
|账号每周1次
|魔界大战护石神秘礼盒（稀有~神器）
|账号绑定
|1
|10
|账号每
周3次 >5次
|稀有符文神秘礼盒（3个）
|账号绑定
|1
|5
|账号每
周3次 >5次
|惊喜灵魂礼盒
|账号绑定
|1
|35
|无限制
|装备品级调整箱（5个）
|账号绑定
|1
|8
|无限制
|Lv100史诗武器神秘礼盒
|不可交易
|1
|320
|角色限1次
|传说勋章自选礼盒
|不可交易
|1
|20
|角色限1次
|神器守护珠自选礼盒
|不可交易
|1
|20
|角色限2次
|本职业魔界大战神器护石神秘礼盒
|不可交易
|1
|45
|角色限1次
|代号 : 希望装备套装礼盒
|不可交易
|1
|45
|角色限1次
|宠物饲料（100个）
|账号绑定
|1
|3
|无限制
圣物金币商店内删除王者契约礼包（7天），复活币(5个)，闪亮的雷米援助(30个)