DNF圣者遗物箱4月8日优化改动内容汇总 圣者遗物箱最新道具一览

30%装备强化券神秘礼盒 使用后可在30% +10装备强化券， +11装备强化券， +12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种 各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号 绑定， 获得30天后删除 删除日期:每月1日 概率表 +30% +10装备强化券 :85% +30% +11装备强化券 :12% +30% +12装备强化券 :2% +30% +13装备强化券 :1%

30%装备增幅券神秘礼盒 使用后可在30% +7装备增幅券， +10装备增幅券， +11 装备增幅券， +12装备增幅券中随机获得1种 各类增幅券为交易1次后道具，交易1次后变为账号绑 定， 获得30天后删除 删除日期:每月1日 概率表 +30% +7装备增幅券 :85% +30% +10装备增幅券 :12% +30% +11装备增幅券 :2% +30% +12装备增幅券 :1%

50%装备增幅券神秘礼盒 使用后可在50% +10装备强化券， +11装备强化券， +12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种 各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号 绑定， 获得30天后删除 删除日期:每月1日 概率表 +50% +10装备强化券 :85% +50% +11装备强化券 :12% +50% +12装备强化券 :2% +50% +13装备强化券 :1%

50%装备增幅券神秘礼盒 使用后可在50% +7装备增幅券， +10装备增幅券， +11 装备增幅券， +12装备增幅券中随机获得1种 各类增幅券为交易1次后道具，交易1次后变为账号 绑定， 获得30天后删除 删除日期:每月1日 概率表 +30% +10装备强化券 :85% +30% +11装备强化券 :12% +30% +12装备强化券 :2% +30% +13装备强化券 :1%

70%装备强化券神秘礼盒 使用后可在70% +10装备强化券， +11装备强化券， +12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种 各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号 绑定， 获得30天后删除 删除日期:每月1日 概率表 +30% +10装备强化券 :85% +30% +11装备强化券 :12% +30% +12装备强化券 :2% +30% +13装备强化券 :1%

70%装备增幅券神秘礼盒 使用后可在70% +10装备强化券， +11装备强化券， +12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种 各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号 绑定， 获得30天后删除 删除日期:每月1日 概率表 +30% +10装备强化券 :85% +30% +11装备强化券 :12% +30% +12装备强化券 :2% +30% +13装备强化券 :1%

90%装备强化券神秘礼盒 使用后可在90% +10装备强化券， +11装备强化券， +12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种 各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号 绑定， 获得30天后删除 删除日期:每月1日 概率表 +30% +10装备强化券 :85% +30% +11装备强化券 :12% +30% +12装备强化券 :2% +30% +13装备强化券 :1%

90%装备增幅券神秘礼盒 使用后可在90% +10装备强化券， +11装备强化券， +12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种 各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号 绑定， 获得30天后删除 删除日期:每月1日 概率表 +90% +10装备强化券 :85% +90% +11装备强化券 :12% +90% +12装备强化券 :2% +90% +13装备强化券 :1%

11~17阶单人司南神秘礼盒 使用后可在11~17阶司南中随机获得1种。 获得的司南为单人、账号绑定形态的司南，无删除时间 删除日期:获得30天后 概率表 11阶司南 :45% 12阶司南 :30% 13阶司南 :15% 14阶司南 :4% 15阶司南 :3% 16阶司南 :2% 17阶司南 :1%

王者契约礼包（3天） 使用后可获得达人之契约、霸王之契约、成长之契 约、晶之契约各3天 删除日期:获得30天后

闪亮的雷米援助礼盒 使用后可随机获得10~25个雷米的援助 删除日期:获得30天后 概率表 10个 :18% 12个 :30% 15个 :22% 17个 :15% 25个 :15%