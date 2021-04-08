DNF圣者遗物箱4月8日优化改动内容汇总 圣者遗物箱最新道具一览

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DNF圣者遗物箱4月8日优化改动内容汇总 圣者遗物箱最新道具一览

2021-04-08 09:36 · 稿源：站长之家

2021年的4月8日，DNF在今天开启了圣者遗物箱的优化改动，很多玩家还不清楚此次圣者遗物箱的改动，下面就来为大家详细的介绍一下。

image.png

赛丽亚的强化增幅礼盒交易1次后账号绑定）

神秘的赛丽亚的强化增幅礼盒（交易1次后账号绑定）

圣者遗物箱原有道具修改!圣者金币商店更新!

原有道具修改与圣者金币商店更新时间:2021年4月8日维护后

限时道具添加时间:2021年4月8日维护后~2021年5月6日维护前

道具名详细内容交易类型获得概率

化增幅礼盒

使用后可在30%~70%概率的+11强化券、+12强化券、+10增幅券、+11增幅券中随机获得1种

获得的强化券、增幅券可交易1次，交易1次后变为账号绑定，获得30天后删除点击查看获得概率

交易1次后

账号绑定

0.95%

增幅关爱礼盒

使用后可在50%~90%概率的+12强化券、+13强化券、+11增幅券、+12增幅券中随机获得1种

获得的强化券、增幅券可交易1次，交易1次后变为账号绑定，获得30天后删除点击查看获得概率

交易1次后

账号绑定

0.05%

B级道具

道具名交易类型获得数量概率
古代英雄的金币账号绑定（每月1日删除）230.0%→25.0%
古代英雄的金币账号绑定（每月1日删除）320.0%→10.0%
凯丽的强化器（~Lv100）账号绑定（每月1日删除）110.0%
一次性增幅器（Lv55~

Lv100）

账号绑定（每月1日删除）110.0%
纯净的次元玄晶结

晶礼盒（1个）

账号绑定（每月1日删除）110.0%
华丽的徽章

神秘礼盒（1个）

账号绑定（每月1日删除）110.0%
智慧的引导通行

证礼盒（2→3个）

账号绑定（每月1日删除）210.0%
王者契约礼包（3天）账号绑定（每月1日删除）15.0%
闪亮的雷米援助礼盒账号绑定（每月1日删除）15.0%
复活币礼盒账号绑定（每月1日删除）15.0%

A级道具

道具名交易类型获得数量概率
古代英雄的金币账号绑定（每月1日删除）2040.0%→20.0%
古代英雄的金币账号绑定（每月1日删除）4016.0%→15.0%
次元玄晶礼盒（1个）账号绑定（每月1日删除）15.0%
灿烂的徽章神秘礼盒（1个）账号绑定（每月1日删除）18.0%
+10装备强化券 （~Lv100）账号绑定（每月1日删除）19.0%
+7装备增幅券 （Lv55~Lv100）账号绑定（每月1日删除）19.0%
纯净的增幅书账号绑定（每月1日删除）13.0%
智慧的引导通行证

礼盒（10→15个）

账号绑定（每月1日删除）19.0%
30% 装备强化券神秘礼盒账号绑定（每月1日删除）15.0%
30% 装备增幅券神秘礼盒账号绑定（每月1日删除）205.0%
50% 装备强化券神秘礼盒账号绑定（每月1日删除）402.5%
50% 装备增幅券神秘礼盒账号绑定（每月1日删除）12.5%
70% 装备强化券神秘礼盒账号绑定（每月1日删除）11.5%
70% 装备增幅券神秘礼盒账号绑定（每月1日删除）11.5%
90% 装备强化券神秘礼盒账号绑定（每月1日删除）11.0%
90% 装备增幅券神秘礼盒账号绑定（每月1日删除）11.0%
+10装备强化券 （~Lv100）交易1次后变为账号绑定（获得30天后删除）10.3%
+7装备增幅券 （Lv55~Lv100）交易1次后变为账号绑定（获得30天后删除）10.3%
纯净的增幅书交易1次后变为账号绑定（获得30天后删除）10.1%
智慧的引导通行

证礼盒（10→15个）

交易1次后变为账号绑定（获得30天后删除）10.3%
11~17阶单人司南神秘礼盒交易1次后变为账号绑定（获得30天后删除）11.0%
30%装备强化券神秘礼盒使用后可在30% +10装备强化券， +11装备强化券，

+12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种

各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号

绑定， 获得30天后删除

删除日期:每月1日

概率表

+30% +10装备强化券 :85%

+30% +11装备强化券 :12%

+30% +12装备强化券 :2%

+30% +13装备强化券 :1%

30%装备增幅券神秘礼盒使用后可在30% +7装备增幅券， +10装备增幅券， +11

装备增幅券， +12装备增幅券中随机获得1种

各类增幅券为交易1次后道具，交易1次后变为账号绑

定， 获得30天后删除

删除日期:每月1日

概率表

+30% +7装备增幅券 :85%

+30% +10装备增幅券 :12%

+30% +11装备增幅券 :2%

+30% +12装备增幅券 :1%

50%装备增幅券神秘礼盒使用后可在50% +10装备强化券， +11装备强化券，

+12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种

各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号

绑定， 获得30天后删除

删除日期:每月1日

概率表

+50% +10装备强化券 :85%

+50% +11装备强化券 :12%

+50% +12装备强化券 :2%

+50% +13装备强化券 :1%

50%装备增幅券神秘礼盒使用后可在50% +7装备增幅券， +10装备增幅券， +11

装备增幅券， +12装备增幅券中随机获得1种

各类增幅券为交易1次后道具，交易1次后变为账号

绑定， 获得30天后删除

删除日期:每月1日

概率表

+30% +10装备强化券 :85%

+30% +11装备强化券 :12%

+30% +12装备强化券 :2%

+30% +13装备强化券 :1%

70%装备强化券神秘礼盒使用后可在70% +10装备强化券， +11装备强化券，

+12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种

各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号

绑定， 获得30天后删除

删除日期:每月1日

概率表

+30% +10装备强化券 :85%

+30% +11装备强化券 :12%

+30% +12装备强化券 :2%

+30% +13装备强化券 :1%

70%装备增幅券神秘礼盒使用后可在70% +10装备强化券， +11装备强化券，

+12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种

各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号

绑定， 获得30天后删除

删除日期:每月1日

概率表

+30% +10装备强化券 :85%

+30% +11装备强化券 :12%

+30% +12装备强化券 :2%

+30% +13装备强化券 :1%

90%装备强化券神秘礼盒使用后可在90% +10装备强化券， +11装备强化券，

+12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种

各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号

绑定， 获得30天后删除

删除日期:每月1日

概率表

+30% +10装备强化券 :85%

+30% +11装备强化券 :12%

+30% +12装备强化券 :2%

+30% +13装备强化券 :1%

90%装备增幅券神秘礼盒使用后可在90% +10装备强化券， +11装备强化券，

+12装备强化券， +13装备强化券中随机获得1种

各类强化券为交易1次后道具，交易1次后变为账号

绑定， 获得30天后删除

删除日期:每月1日

概率表

+90% +10装备强化券 :85%

+90% +11装备强化券 :12%

+90% +12装备强化券 :2%

+90% +13装备强化券 :1%

11~17阶单人司南神秘礼盒使用后可在11~17阶司南中随机获得1种。

获得的司南为单人、账号绑定形态的司南，无删除时间

删除日期:获得30天后

概率表

11阶司南 :45%

12阶司南 :30%

13阶司南 :15%

14阶司南 :4%

15阶司南 :3%

16阶司南 :2%

17阶司南 :1%

王者契约礼包（3天）使用后可获得达人之契约、霸王之契约、成长之契

约、晶之契约各3天

删除日期:获得30天后
闪亮的雷米援助礼盒使用后可随机获得10~25个雷米的援助删除日期:获得30天后

概率表

10个 :18%

12个 :30%

15个 :22%

17个 :15%

25个 :15%

复活币礼盒使用后可随机获得2~6个复活币删除日期:获得30天后

概率表

2个 :20%

3个 :20%

4个 :20%

5个 :20%

6个 :20%

新增道具除11~17阶单人司南神秘礼盒为可交易1次之外均为账号绑定

道具名交易类型数量价格（圣者金币）账号可购买次数
Lv100史诗装备随机转换器礼盒 （2个）账号绑定115账号每周1次
智慧的引导史诗BUFF药剂（5次）账号绑定15账号每周2次
魔界抗疲劳秘药（100点）账号绑定140账号每周1次 >

角色每周1次

5~9阶单人司南神秘礼盒 （3个）账号绑定13账号每周1次
魔界大战护石神秘礼盒（稀有~神器）账号绑定110账号每

周3次 >5次

稀有符文神秘礼盒（3个）账号绑定15账号每

周3次 >5次

惊喜灵魂礼盒账号绑定135无限制
装备品级调整箱（5个）账号绑定18无限制
Lv100史诗武器神秘礼盒不可交易1320角色限1次
传说勋章自选礼盒不可交易120角色限1次
神器守护珠自选礼盒不可交易120角色限2次
本职业魔界大战神器护石神秘礼盒不可交易145角色限1次
代号 : 希望装备套装礼盒不可交易145角色限1次
宠物饲料（100个）账号绑定13无限制

圣物金币商店内删除王者契约礼包（7天），复活币(5个)，闪亮的雷米援助(30个)

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