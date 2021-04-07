夺笋是什么梗 夺笋是什么意思出处在哪

最近不少的人都在网络中经常的看到一个很新鲜有趣的词语——夺笋，这个夺笋的意思让一些人丈二摸不着头脑，到底代表什么意思呢?下面就来为大家分享一下夺笋这个梗。

夺笋是谐音梗，意思就是多损，常常在网络中被调侃为夺笋啊，意思就是多损啊。

夺笋这个梗出自抖音网红迷人的郭老师，她的口音读出多损啊，感觉听起来就是夺笋一样，所以网友也对这个词进行调侃。其实最初就是调侃郭老师的口音来的。

迷人的郭老师原名郭蓓蓓，河北沧州人，1994年出生，直播平台主播。她常常会说一些让人觉得匪夷所思却又引人发笑的话，再配上她使用的那些独特的发音，就形成了个人风格极强的口音。比如“猕猴桃”被她称作“迷hotel”，还有“酸奶蛋糕”被她称为“孙乃定沟”，油炸鸡米花、草莓、红心火龙果等也都被“重新取了名字”，这种说话方式在后来引起了网友们的模仿。

其中的经典名句就是：

1、你是无中生有，你是暗度陈仓，你在凭空想象，你在凭空捏造，你在胡言乱语，你在无可救药，你是逝者安息，你是一路走好，你是傻子巴拉，你是永无止境，你是没钱买药，你是头脑有病，你是眼里有泡，你是嘴里刘能，你是污言秽语，你是咎由自取，你是殃及无辜，你是祸害粽僧，你是仓皇失措，你是无可救药，你是人模狗样，你是臭气熏天，你是无颜面对江东父老。

2、夺笋那！意思就是“多损哪！”