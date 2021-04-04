2021年4月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于清明节的，问题是“清明时节江南地区的风俗是吃哪种特色美食?”如果是一些南方人应该是能了解是什么美食了，下面就来为大家科普一下清明节有什么特色的美食。
清明时节江南地区的风俗是吃哪种特色美食 4月4日蚂蚁庄园今日答案
今天问题:清明时节江南地区的风俗是吃哪种特色美食？
A、青团
B、欢喜团
正确答案:青团
答案解析:清明时节，江南一带有吃青团的风俗习惯。青团油绿如玉，吃起来甜而不腻。古时候人们做青团主要用作祭祀，如今青团作为祭祀的功能日益淡化，而更多地被人们用来当作春游小吃。
青团，又称青草团、清明粿、艾粿、艾草果、艾粑粑等，闽南、潮汕称为青草粿、草仔粿、草粿、鼠麹粿等，客家人称为青粄、艾糍粑、艾糍、艾粄等，香港称为清明仔或鸡屎藤。
是中国南方部分地区、寒食节、中元节的名点之一，因为其使用青草汁液，制作外皮，故色泽为青绿色，所以叫做青团。早期只有甜咸两种口味，一种包枣泥、豆沙等，另一种包猪肉、竹笋等，现代出现印上卡通图案或者添加一些夹心软糖。口味有巧克力味、各种水果味，甚至燕窝味等等，馅料出现猪油笋子、金针鲜肉、金华火腿、鸡汤鲍鱼等口味，可说是青草口味的包子。有些甚至包着冰淇淋，或是变成西餐后的甜点。