清明时节江南地区的风俗是吃哪种特色美食 4月4日蚂蚁庄园今日答案

2021年3月7日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于动物冷门知识的，问题是“逗猫时被猫抓伤需要打狂犬疫苗么？”这个问题其实还是比较简单的，被动物抓伤的伤口其实都是有必要去打狂犬疫苗的，所以猫也是不例外，虽然几率低一些，但是也有风险。