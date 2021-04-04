清明时节江南地区的风俗是吃哪种特色美食 4月4日蚂蚁庄园今日答案

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清明时节江南地区的风俗是吃哪种特色美食 4月4日蚂蚁庄园今日答案

2021-04-04 08:37 · 稿源：站长之家

2021年4月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于清明节的，问题是“清明时节江南地区的风俗是吃哪种特色美食?”如果是一些南方人应该是能了解是什么美食了，下面就来为大家科普一下清明节有什么特色的美食。

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清明时节江南地区的风俗是吃哪种特色美食 4月4日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:清明时节江南地区的风俗是吃哪种特色美食？

A、青团

B、欢喜团

正确答案:青团 

答案解析:清明时节，江南一带有吃青团的风俗习惯。青团油绿如玉，吃起来甜而不腻。古时候人们做青团主要用作祭祀，如今青团作为祭祀的功能日益淡化，而更多地被人们用来当作春游小吃。

青团，又称青草团清明粿艾粿艾草果艾粑粑等，闽南、潮汕称为青草粿草仔粿草粿鼠麹粿等，客家人称为青粄艾糍粑艾糍艾粄等，香港称为清明仔鸡屎藤

是中国南方部分地区、寒食节、中元节的名点之一，因为其使用青草汁液，制作外皮，故色泽为青绿色，所以叫做青团。早期只有甜咸两种口味，一种包枣泥、豆沙等，另一种包猪肉、竹笋等，现代出现印上卡通图案或者添加一些夹心软糖。口味有巧克力味、各种水果味，甚至燕窝味等等，馅料出现猪油笋子、金针鲜肉、金华火腿、鸡汤鲍鱼等口味，可说是青草口味的包子。有些甚至包着冰淇淋，或是变成西餐后的甜点。

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