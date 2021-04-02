CFPLS17总决赛门票购买地址 CFPLS17总决赛售票入口

CFPLS17的总决赛马上就要在武汉洪山体育馆正式的举行了，很多玩家还不清楚在哪可以购买到票，下面就来为大家分享一下CFPLS17总决赛门票购买地址。

总决赛地点:武汉洪山体育馆

时间:4月17日18点

活动地址:

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购票说明

1、本次CFPL总决赛售票将在猫眼进行，玩家需要先通过在穿越火线官网进行购票资格验证和游戏账号绑定，要求游戏账号的等级在少尉以上，观赛获得的道具奖励只能发到最终绑定的大区账户中。

2、玩家购买门票后，必须到场完成完整观赛后才能获得游戏道具奖励和周边奖励，未到场观赛或中途退场均无法获得奖励。游戏道具奖励将在观赛后3个工作日内发放。周边将在赛事结束后15个工作日内寄出;

3、应防疫要求规定，本次总决赛必须本人实名制入场观赛，购买门票后为电子票，没有实体票，现场必须由本人刷身份证入场，玩家请务必携带购票身份证件前往现场，购票订单记录和相关页面均不作为入场凭证!临时身份证、未携带身份证无法进场!外籍人员可凭护照购票和验票进场。

4、请务必确认地址填写正确，该地址将作为周边邮寄地址。门票仅可在4月10日10:00-4月11日18:00在猫眼申请退票，退票后当天会释放座位，未购票玩家可保持关注。单Q和单身份证只能购买一张门票，退票后不可再进行购买。

5、4月1日-11日，每天19:00-23:00开放购票，其中4月1日-4日每天将放出500个座位。购票前需要回答系统随机生成的题目正确后才可购票，若回答错误将在冷却5分钟后可重新回答问题。

观赛奖励

有雷神-冠军之魄（可交易）、黑骑士-冠军之势(可交易)、雷神-荣耀之魄、龙啸-冠军之魄(可交易)等等等等。