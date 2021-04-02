CFPLS17总决赛门票购买地址 CFPLS17总决赛售票入口

分享文章
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > cf最新资讯 > 正文

CFPLS17总决赛门票购买地址 CFPLS17总决赛售票入口

2021-04-02 16:18 · 稿源：站长之家

CFPLS17的总决赛马上就要在武汉洪山体育馆正式的举行了，很多玩家还不清楚在哪可以购买到票，下面就来为大家分享一下CFPLS17总决赛门票购买地址。

image.png

总决赛地点:武汉洪山体育馆

时间:4月17日18点

活动地址:

>>>>>>点击进入

购票说明

1、本次CFPL总决赛售票将在猫眼进行，玩家需要先通过在穿越火线官网进行购票资格验证和游戏账号绑定，要求游戏账号的等级在少尉以上，观赛获得的道具奖励只能发到最终绑定的大区账户中。

2、玩家购买门票后，必须到场完成完整观赛后才能获得游戏道具奖励和周边奖励，未到场观赛或中途退场均无法获得奖励。游戏道具奖励将在观赛后3个工作日内发放。周边将在赛事结束后15个工作日内寄出;

3、应防疫要求规定，本次总决赛必须本人实名制入场观赛，购买门票后为电子票，没有实体票，现场必须由本人刷身份证入场，玩家请务必携带购票身份证件前往现场，购票订单记录和相关页面均不作为入场凭证!临时身份证、未携带身份证无法进场!外籍人员可凭护照购票和验票进场。

4、请务必确认地址填写正确，该地址将作为周边邮寄地址。门票仅可在4月10日10:00-4月11日18:00在猫眼申请退票，退票后当天会释放座位，未购票玩家可保持关注。单Q和单身份证只能购买一张门票，退票后不可再进行购买。

5、4月1日-11日，每天19:00-23:00开放购票，其中4月1日-4日每天将放出500个座位。购票前需要回答系统随机生成的题目正确后才可购票，若回答错误将在冷却5分钟后可重新回答问题。

观赛奖励

有雷神-冠军之魄（可交易）、黑骑士-冠军之势(可交易)、雷神-荣耀之魄、龙啸-冠军之魄(可交易)等等等等。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • CFPLS17赛事通行证活动地址 CFPL17赛事通行证活动入口

    CFPLS17赛季通行证在最近开启了，本次的活动有非常多奖励可以获得，很多玩家还不清楚活动的地址，下面就来为大家分享一下CFPL17赛事通行证活动入口。

    cfpl17

  • CF战神领域活动地址 3月最新cf战神领域活动入口

    CF战神领域的活动在3月正式的上线了，其中可以领取到很多不错的游戏道具以及武器皮肤等等，很多玩家还不清楚活动的地址，下面就来为大家分享一下。

    cf

  • CF4月密藏宝箱活动地址 2021CF4月密藏宝箱活动入口

    2021年4月初，CF再次开启了新的活动，这次的活动是密藏宝箱，很多玩家还不清楚具体的活动地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

    cf

  • CF4月超级神器升级地址 4月超级神器友情券活动入口

    CF在4月开启了超级神器升级的活动，这个活动可以获得很多永久的武器，一些玩家还不清楚活动的地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

    cf

  • CF翩若惊鸿蝴蝶Q版手办盲盒活动地址 Q版手办盲盒活动入口

    CF在3月19日开启了一个最新的翩若惊鸿蝴蝶Q版手办盲盒的活动，这个活动可以获得一些Q版的手办，很多玩家还不清楚这个活动的地址，下面就来为大家分享一下。

    cf

  • ROC上线Uniswap并开通USDC-ROC交易对

    4 月 1 日，Roxe支付网络的生态代币ROC上线Uniswap，并开通USDC-ROC交易对。ROC合约地址：0xda0b283316b1f998a0be6c371dc7b4f446cd548e受此利好消息影响，ROC24 小时涨幅达66.77%。目前，ROC已上线霍比特HBTC、BKEX Global两大中心化交易所，和去中心化交易所Uniswap。此外，Roxe Capital Limited近期还获得了Future Capital Tech的战略投资，其Roxe轻结算网络业务新增Buyucoin、Fairexpay汇款业务节点。此前，Roxe Capital Limite

    ROC Uniswap

  • 2021cf3月灵狐的约定活动地址 穿越火线本月灵狐的约定活动入口

    CF中的灵狐的约定的活动相信大家都不陌生了，这个活动在3月开启了最新的版本，很多玩家还不清楚3月的灵狐的约定的活动地址，下面就来为大家分享一下。活动时间:3月中旬开启-3月31日活动地址:点击进入活动内容:灵狐专属特权灵狐约定特权专属月度奖励灵狐的约定计划新会员成功签约/老会员续约可立即领取——已签约用户需要本月游戏一局后可领取——新用户需要当月成功签约后可领取（累积完成6天游戏）专属随心兑换灵狐特惠GO惊爆特惠

    cf

  • CF年度颁奖盛典活动地址 2021穿越火线年度颁奖盛典活动入口

    在3月份，CF开启了2020穿越火线年度颁奖盛典的活动，这个活动可以获取非常多好的武器，一些小伙伴还不清楚活动的地址在哪，下面就来为大家分享一下CF年度颁奖盛典活动地址。

    cf

  • HPE发布软件定义机会引擎，同时宣布收购CloudPhysics公司

    近日,HPE发布软件定义机会引擎(Software-Defined Opportunity Engine)并收购CloudPhysics,以实现跨本地和云的更智能的IT。2月23日,HPE全球高级副总裁兼存储事业部总经理Tom Black对此发表博客文章。我正式向大家介绍我们的软件定义机会引擎(简称SDOE)。这一新解决方案由HPE InfoSight支持,通过利用软件和数据驱动的分析,我们的合作伙伴和客户可以从现实世界的数据中受益,这些数据可以帮助他们以最透明,最有效和最具成本效益的方式?

    CloudPhysics

  • CF穿越火线直播节活动地址 2021穿越火线直播节活动入口

    最近，CF开启了一个穿越火线直播节的活动，其中有很多奖励可以拿，下面就来为大家分享一下CF穿越火线直播节活动地址。

    cf

  • HUAWEI AppGallery Connect 宣布推出移动端App，应用全生命周期服务触手可及

    华为应用市场AppGallery Connect应用一站式服务平台正式发布移动端App，帮助您随时随地查看应用信息，获取运营分析数据，接收重要消息通知，快速回复用户评论等，提升应用的运营管理效率，更便捷地掌握应用表现。 抢先一睹AppGallery Connect移动端App全新功能 管理应用更高效：可以随时查看应用状态，包括应用的基本信息、版本信息、评论信息等，还支持查看并回复用户评论，促进与用户的有效沟通。 运营分析更直观：支持查看应用

    华为

  • CF4月枪王自助餐活动地址 2021枪王自助餐4月活动入口

    CF在4月开启了最新的枪王自助餐的活动，这个活动大家还是很熟悉的，一些小伙伴还不清楚枪王自助餐的活动地址，下面就来为大家详细的介绍一下。

    cf

  • 2021CF3月枪王自助餐活动地址 3月最新枪王自助餐活动入口

    2021年的3月份到了，CF在最近开启了3月份最新的枪王自助餐的活动，这个活动目前还是每个月开启一次，很多玩家还不清楚更新的活动入口在哪里，下面就来为大家分享一下。

    cf

  • 迪士尼宣布面向 iPhone 和 Apple Watch 用户推出 MagicMobile 服务

    迪士尼今天宣布，现已面向 iPhone 和 Apple Watch 用户推出 MagicMobile 服务，用户可以在手机中通过 My Disney Experience 开启 MagicMobile 。MagicMobile 可以实现所有 MagicBands 的功能，包括进入公园、园内支付、进出酒店等。

    iPhone 迪士尼 AppleWatch

  • 急需PCB的你错过即后悔的优惠时机！！！

    为吸引新客户，猎板再次释放重大优惠，首次注册猎板的新用户均可享受全场样板9折优惠，批量95折优惠。活动规则：（1）所有PCB制造用户；（2）折扣规则：PCB打样享受9折，小批量加工享受95折（3）工艺范围：除特价板外所有工艺均可参与（4）本活动仅限本月有效你是否还在为pcb交期慢而苦恼？你是否还在为质量问题而担忧？你是否还在为价格贵而犹豫徘徊？为了让更多的用户体验猎板又好又快又省的服务，猎板网特推出全场样板9折优惠，

    PCB

  • 苹果将停售iMac Pro

    近日多家媒体报道了iMac Pro停售的消息。苹果官网上iMac Pro的购买页面已经进行了调整，在购买页面上已经出现了“数量有限，售完为止”的字样。

    苹果 iMacPro 苹果电脑

  • Check Point在 Google Play 商店应用中发现了危险恶意软件植入程序

    近日Check Point Research 发现一种新型植入程序正通过 Google Play 官方商店中的9 款Android 应用进行传播。该恶意软件允许攻击者获取受害者金融账户的访问权限，并完全控制其手机。在收到 Check Point 软件技术公司的通知后，Google 从 Google Play 商店中删除了这些应用。 我们的调查结果 Check Point Research (CPR) 最近发现了一种通过 Google Play 商店传播的新植入程序。这一名为 Clast82 的植入程序能够逃避 Google Play

    恶意软件

  • 2021CF手游体验服申请问卷全部答案汇总 体验服资格申请答案题库

    CF手游是有体验服的，玩家可以申请体验服进行玩耍，但是申请体验服是需要回答一系列关于CF相关的问题的，很多人都不知道答案是什么，下面就来为大家分享一下2021CF手游体验服申请问卷全部答案汇总。

    CF手游

  • 华为应用市场AppGallery Connect正式推出全新LOGO

    华为应用市场AppGallery Connect(简称AGC)正式推出全新Logo，新Logo的设计灵感源于编码中的符号，两个括号紧密联结成一个正方形，寓意华为应用市场AGC与开发者深度合作，携手打造创新应用，凸显了华为应用市场AGC不仅仅是应用分发服务平台，更是开发者应用创新路上互为密切合作伙伴的含义。AppGallery Connect的Slogan是加载创新源动力(Empowering Creativity)，面向全球开发者提供涵盖“创意-开发-分发-运营-分析”的应用全生命周

    华为应用市场

  • HUAWEI AppGallery Connect服务支持跨平台，为开发者提供全方位支持

    AppGallery Connect(简称AGC)平台在提供应用全生命周期服务的同时，考虑到多端跨平台的开发趋势，为开发者提供支持跨平台的服务能力，提供简单易用的多平台SDK、Restful接口，对接市面上大部分平台开发语言，服务器动态扩容等多项开发便利。AppGallery Connect服务不仅支持Android、iOS、Web、快应用多个平台，而且还可以集成到Flutter、Cordova和React Native跨平台框架上，开发出可以同时安装于iOS和Android设备上的应用。Unity?

    HUAWEI
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM