王者荣耀4月2日更新维护公告 李元芳新皮肤飞鸢探春将上线

王者荣耀在4月2日开启了更新维护，此次的更新维护是不停机的维护，将在4月3日开启李元芳新皮肤飞鸢探春将的上线，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家分享一下。

亲爱的召唤师:

自【破晓】版本更新以来，《王者荣耀》以全新的面貌和大家见面，在此期间，我们也在持续通过社区玩家反馈、核心玩家调研等多种渠道，收集大家在版本更新后的体验反馈，以便对这些问题进行快速迭代优化。

针对玩家们的热心建议与认真反馈，《王者荣耀》研发团队将继续努力，不断优化，在大家的协助下，一同打造出更好的王者峡谷。

我们计划在2021年4月2日8:30-9:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】4月2日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服（抢先服除外）

本次更新大小安卓约10MB，iOS约11MB，建议您在wifi环境下进行更新操作

【更新内容】

活动相关

春满峡谷四月天，当趁东风放纸鸢

一、飞鸢探春皮肤登场，李元芳邀你共踏青

全新的荣耀中国节系列皮肤，携手中国民俗学会。

荣耀中国节系列首款皮肤李元芳-飞鸢探春，与世界风筝之都潍坊合作，链接传统与当代，以陈年硬竹扎成黄口新燕，用风筝尾巴裁出城市春天。

当趁东风放纸鸢，峡谷共度中国节~

上架时间:4月3日0:00

首周优惠时间:4月3日0:00-4月9日23:59

首周优惠价格:1350点券（价格:1688点券）购买皮肤赠送皮肤专属头像框

1. 拥有分享得个性动作

活动时间:4月3日0:00-4月9日23:59

活动详情:拥有并分享李元芳-飞鸢探春皮肤，得专属个性动作-“拾翠踏春”

个性动作-拾翠踏春

2. 李元芳点券价格限时优惠

优惠时间:4月3日0:00-4月9日23:59

优惠价格:488点券（价格:588点券）

二、每日充值送好礼

活动时间:4月2日0:00-4月5日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:万象回春头像框、福寿康宁头像框、真香头像框、紫韵幽梦头像框、红粉佳人头像框、钻石*50

春日超值礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*40、战令经验*2000

春日豪华礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*80、战令经验*4000、紫星币*5

回城特效礼包:打开后必得400铭文碎片，可额外随机获得永久回城特效:牛运亨通回城特效、爱心气球回城特效其中之一。（每个特效仅可获得一次，重复特效将转化为90钻石）

三、积分夺宝限时回馈

活动时间:4月2日0:00-4月6日23:59

折扣价:

单抽45积分（价格60积分）

五连抽200积分（价格270积分）

版本相关

问题修复

修复了浪漫乐园击败特效音效异常的问题;