英雄联盟新英雄格温技能详情 灵罗娃娃格温技能一览

英雄联盟在最近公开了最新的新英雄格温，是一个很可爱的妹子，很多玩家还不清楚格温的技能是什么，下面就来为大家分享一下灵罗娃娃格温技能详情。

新英雄

灵罗娃娃 格温

基础攻击力:63

攻击力成长:3

基础护甲:34

护甲成长:4

基础魔抗:32

魔抗成长:1.25

基础生命值:550

生命值成长:90

基础法力值:330

法力值成长:40

基础生命回复:1.4

生命回复成长:0.11

基础法力回复:1.6

法力回复成长:0.14

基础攻速:0.69

攻速成长:2.25

攻速收益:0.69

移动速度:340

攻击距离:150

千穿百孔（被动）

格温的普攻会额外造成目标最大生命值1%（+0.6%/100AP）的魔法伤害

如果攻击的目标是敌方英雄，会为格温提供治疗效果，治疗量相当于该技能实际伤害的70%

对野怪最多造成15-100（+0.15AP）(于1-18级变化)伤害

对生命值低于40%的小兵额外造成8-30（于1-18级变化）伤害

快刀剪乱（Q）

蓝耗:40

冷却时间:6.5/5.75/5/4.25/3.5秒

被动:

格温每次普攻命中时，会获得1层充能，持续6秒（最多4层）

主动:

格温消耗全部充能，对锥形范围进行1次剪切（每消耗1层充能会额外进行1次），每次剪切造成8/10.75/13.5/16.25/19(+0.05AP)魔法伤害

之后，格温再进行1次最终剪切，造成40/53.75/67.5/81.25/95（+0.25AP）魔法伤害

每次剪切会对处于中线区域的敌人造成真实伤害，并附带[千穿百孔]的效果

丝缕缠流（W）

蓝耗:60

冷却时间:22/20/18/16/14秒

格温召唤圣霭，其会在原地停留，持续5秒

在雾霭中时，格温会获得20（+0.05AP）护甲和20(+0.05AP)魔法抗性

雾霭之外的敌人既无法选中格温，也无法用任何技能命中她

格温可以再次施放该技能一次，将雾霭中心移动到她所在的位置

如果格温自行离开雾霭的范围，会自动进行再次施放

无法再次施放的情况下，如果离开雾霭，会提前结束该效果

断续疾走（E）

蓝耗:35

冷却时间:13/12/11/10/9秒

格温向前突进一小段距离，并且强化自己的普攻，持续4秒

强化普攻会获得40/50/60/70/80%额外攻速和100攻击距离，并额外造成10/15/20/25/30（+0.08AP）魔法伤害

首次强化普攻在命中敌人时会返还该技能50%的冷却时间

引针簇射（R）

蓝耗:100

冷却时间:120/100/80秒

格温将缝衣针直线掷出，每根针会对命中的所有敌人造成20/50/80（+0.08AP）魔法伤害，并施加40/50/60%的减速效果，持续1.5秒

每根针还会附带[千穿百孔]的效果

在施放该技能后的6秒内，如果格温的普攻或技能命中了敌人，那么她可以再次施放该技能（最多额外施放2次）

首次施放会掷出1根针，第二次是3根，最后一次则是5根

命中相同单位的后续针减速效果只有15/20/25%