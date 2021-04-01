英雄联盟新英雄格温技能详情 灵罗娃娃格温技能一览

英雄联盟在最近公开了最新的新英雄格温，是一个很可爱的妹子，很多玩家还不清楚格温的技能是什么，下面就来为大家分享一下灵罗娃娃格温技能详情。
新英雄
灵罗娃娃 格温
基础攻击力:63
攻击力成长:3
基础护甲:34
护甲成长:4
基础魔抗:32
魔抗成长:1.25
基础生命值:550
生命值成长:90
基础法力值:330
法力值成长:40
基础生命回复:1.4
生命回复成长:0.11
基础法力回复:1.6
法力回复成长:0.14
基础攻速:0.69
攻速成长:2.25
攻速收益:0.69
移动速度:340
攻击距离:150
千穿百孔（被动）
格温的普攻会额外造成目标最大生命值1%（+0.6%/100AP）的魔法伤害
如果攻击的目标是敌方英雄，会为格温提供治疗效果，治疗量相当于该技能实际伤害的70%
对野怪最多造成15-100（+0.15AP）(于1-18级变化)伤害
对生命值低于40%的小兵额外造成8-30（于1-18级变化）伤害
快刀剪乱（Q）
蓝耗:40
冷却时间:6.5/5.75/5/4.25/3.5秒
被动:
格温每次普攻命中时，会获得1层充能，持续6秒（最多4层）
主动:
格温消耗全部充能，对锥形范围进行1次剪切（每消耗1层充能会额外进行1次），每次剪切造成8/10.75/13.5/16.25/19(+0.05AP)魔法伤害
之后，格温再进行1次最终剪切，造成40/53.75/67.5/81.25/95（+0.25AP）魔法伤害
每次剪切会对处于中线区域的敌人造成真实伤害，并附带[千穿百孔]的效果
丝缕缠流（W）
蓝耗:60
冷却时间:22/20/18/16/14秒
格温召唤圣霭，其会在原地停留，持续5秒
在雾霭中时，格温会获得20（+0.05AP）护甲和20(+0.05AP)魔法抗性
雾霭之外的敌人既无法选中格温，也无法用任何技能命中她
格温可以再次施放该技能一次，将雾霭中心移动到她所在的位置
如果格温自行离开雾霭的范围，会自动进行再次施放
无法再次施放的情况下，如果离开雾霭，会提前结束该效果
断续疾走（E）
蓝耗:35
冷却时间:13/12/11/10/9秒
格温向前突进一小段距离，并且强化自己的普攻，持续4秒
强化普攻会获得40/50/60/70/80%额外攻速和100攻击距离，并额外造成10/15/20/25/30（+0.08AP）魔法伤害
首次强化普攻在命中敌人时会返还该技能50%的冷却时间
引针簇射（R）
蓝耗:100
冷却时间:120/100/80秒
格温将缝衣针直线掷出，每根针会对命中的所有敌人造成20/50/80（+0.08AP）魔法伤害，并施加40/50/60%的减速效果，持续1.5秒
每根针还会附带[千穿百孔]的效果
在施放该技能后的6秒内，如果格温的普攻或技能命中了敌人，那么她可以再次施放该技能（最多额外施放2次）
首次施放会掷出1根针，第二次是3根，最后一次则是5根
命中相同单位的后续针减速效果只有15/20/25%