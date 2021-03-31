怪物猎人崛起全替换技汇总 所有替换技大全

冲撞攻击 能承受住任何攻击的强韧撞击。就算受到攻击，也不会后仰或被击飞。蓄力中即将遭到攻击时使用吧。

防御冲撞 将剑的侧面架起并向前进的招式。虽然比通常的冲撞攻击迟缓一些，但拥有防御判定，攻击力也更高。防御成功时可衍生强力的蓄力攻击。

狩猎锋刃 十分大胆的招式，可使用翔虫在空中释放施加全身体重的回旋斩。命中时，猎人的身体会向上跳跃，并趁势使出蓄力斩……这便是此招式的真正目的。（翔虫槽回复速度:中）

金刚蓄力斩 使用翔虫，压低身体向前方迅速踏步，并释放强蓄力斩的招式。踏步时全身紧绷，甚至能承受住击飞攻击。（翔虫槽回复速度:快）

真・蓄力斩 以强大伤害为傲的必杀蓄力斩。将高高抡起的武器砸向敌人2次。对怪物柔软而容易受伤的弱点部位，若第1击命中，第2击将具有更高的威力。

激昂斩 由独特架势施展的一击。其威力虽然不及真・蓄力斩，但若在摆出架势时受到伤害，就会震撼灵魂，燃烧心火，使威力上升。

踏步斩 前进的同时使出直斩。因其纵向的攻击范围较广，瞄准高处攻击时也能派上用场。是非常实用的招式。

拔刀二连斩 在纳刀状态下使出的二连斩。发动招式时具有不会被击飞的效果，威力比踏步斩更高，但此招式可衍生的连段较少，使用时需要好好斟酌。

飞翔踢 使用翔虫来进行高速踢跃的招式。若踢击没有命中，就只会放出一刀;但若能命中，即可衍生出2种招式。下坠突刺可使练气槽自动上升，气刃兜割则可通过消耗1个阶段的练气槽颜色来释放强力斩击。（翔虫槽回复速度:中）

樱花铁虫气刃斩 疾风般的招式，可使用翔虫在地面上迅速缩短距离并发动斩击。会对砍中的地方造成带有时间差的追击，绽开无数伤口。命中时练气槽的颜色会上升1个阶段。（翔虫槽回复速度:慢）

气刃大回旋斩连段 气刃斩第3段后的衍生变化。气刃斩Ⅲ → 气刃大回旋斩此招式为气刃斩连段的基础，容易波及并击中周围的目标。

气刃无双斩连段 气刃斩第3段后的衍生变化。一字斩 → 气刃无双斩此为分派所流传的气刃斩连段之一。需要经过修行才能准确命中，但其威力相当惊人。

奋力强锤连段 盾攻击后的衍生变化。里拳攻击 → 奋力强锤完全使用盾牌进行的打击攻击，只要瞄准头部，就有可能创造出大好机会。

穿斩连段 盾攻击后的衍生变化。突刺 → 穿斩穿斩为多段攻击，若以属性武器来发动，将会有很大的效果。

突进斩 向前方踏步，以上段架势劈砍的攻击。破绽小，因此十分易用，攻击时还能使后仰等胆怯效果无效。

滑行斩 在地面上滑行并释放2次斩击。移动距离较长且无法拐弯，但滑行中的第1击命中后，或在滑行时追加输入，就可以衍生跳跃攻击。

风车 使用翔虫吐出的丝，借助离心力挥舞武器的多段攻击。挥舞过程中，可以使怪物的攻击无效。（翔虫槽回复速度:快）

灭・升龙击 以翔虫增强威势的冲天打击。可利用盾牌施展强烈一击。招式开始时的一瞬间可防御攻击，成功防御即可达成反击，使招式的伤害大幅上升。（翔虫槽回复速度:中）

鬼人突进连斩 在地上回旋并使出多段斩击的招式。仅能在鬼人化及鬼人强化状态中发动。此招式易于上手，具备稳定的突进力，可在各种情况下灵活运用。

鬼人空舞 向前方空翻并用双剑挥出凌空一击。命中后，可使自己的身体旋转起来，并在斩击的同时向上飞升。对身躯巨大或弱点在高处的目标十分有效。也较容易衍生空中回旋乱舞等招式。

鬼人化 超越自身极限的招式。发动后，虽然会逐渐消耗耐力，但攻击与回避会发生变化，且后仰无效。移动速度会大幅上升，能以风一般的速度在地面上奔跑。

鬼人化【兽】 超越常人境界的招式。发动后，虽然会逐渐消耗耐力，但攻击与回避会发生变化，且后仰无效。变为特化攻击的状态，进行回避动作时会发动斩击。

铁虫斩丝 将缠绕铁虫丝的刀刃打入猎物体内的招式。打入的刀刃与猎人以丝线相连，一定时间内，猎人的每次攻击都会对打入刀刃的部位给予追加斩击。给予追加斩击的次数越多，时间结束时造成的伤害也就越大。（翔虫槽回复速度:慢）

虫云纵 向上方释放翔虫，使自己移动。此招式虽然无法造成伤害，但熟练运用后，即便处于拔刀状态，也可于各种情况下移动至空中。（翔虫槽回复速度:快）

横挥 横向挥舞大锤的攻击。可以作为敲打连段的起手来使用。

水面击 配合对手攻击的招式。自己的攻击配合对手的攻击，即可抵消威力，使攻击无效。抵消成功时，可猛地抡起大锤发动追击。

铁虫回旋攻击 使用翔虫发动抛物线状的回旋攻击。和利用坡道进行的空中回旋攻击拥有相同的抛物线轨道，就算在平地上也能发动攻击。（翔虫槽回复速度:快）

冲刺破击 使用翔虫在地面上向前猛冲的攻击。字面意义上的“冲过去撞飞你!”极其简单粗暴的招式。开始冲刺后，就连击飞攻击也能承受得住。（翔虫槽回复速度:快）

蓄力变化:武 使蓄力攻击发生变化的特殊动作。变化后，蓄力时间会延长，但可以发动十分强力的动作。

蓄力变化:勇 使蓄力攻击发生变化的特殊动作。变化后，蓄力的阶段会减少，但可以进行蓄力攻击间的快速连段。

敲打 将狩猎笛高高挥起后，朝着地面径直敲下的充满力量的一击。有着很高的夺取目标耐力的效果。

击乐 将狩猎笛横向挥舞1圈，并在正面产生音击的攻击。虽然伤害较低，但有很高的昏厥效果。

旋律模式:奏 使强化演奏发生变化的动作。连续使出2次相同音符的攻击，即可发动旋律效果。按进行的演奏可自我强化。是针对攻击动作进行特化的模式。

旋律模式:响 使强化演奏发生变化的动作。按进行演奏时，积累在谱面槽的旋律效果会与自我强化同时发动。是容易一次性发动多种旋律效果的模式。

共鸣音珠 将翔虫的茧设置在地面上。此茧可以配合其设置者发动的旋律效果，以茧为中心产生相同的旋律效果和能够对怪物造成伤害的冲击波。（翔虫槽回复速度:中）

震打 将缠绕铁虫丝的刀刃打入猎物体内的招式。相当可怕的招式，攻击命中时，打入的刀刃与武器以丝线相连，令奏响音击带来的超震动直接在目标体内爆炸。（翔虫槽回复速度:中）

锚泊蓄能 算准时机，架盾承受攻击的招式。这招的精髓在于吸收被攻击的力量，将之高效地化为己用。虽然风险较高，但攻击的威力越高，吸收的力量也就越大。（翔虫槽回复速度:快）

流转突刺 瞬间发动2次迅捷的踏步，兼顾位移与反击的招式。用盾化解攻击的同时，以翔虫迅速跃至目标地并发动突刺。绕后，乘虚而入，发动猛攻，一气呵成!这正是为此而生的绝妙技艺。（翔虫槽回复速度:中）

突进 架起长枪向前方突进的招式。持续突进一段时间后会顺势加速。除非自己主动停止冲刺、耐力耗尽或撞上墙壁，否则不会停下来。

盾牌冲锋 架盾的同时突进一段距离的招式。突进中就算受到攻击，也可用盾防住。若是对着怪物冲过去，就能凭盾牌对其造成打属性伤害。攻防一体即是此招式的精髓所在。

防御 架起盾牌防御攻击。巨大的盾牌可以抵挡住任何攻击。

精准防御 用盾划出弧线来化解攻击的招式。防御开始时受到攻击则判定成功。失败后将露出很大的破绽，但如果成功，就能无伤防住强力攻击，还可接着使出强力的十字扫。防御后立马进行反击吧。

蓄力炮击 故意将热量积蓄起来的炮击。虽然发射需要一段时间，但可提高炮击的威力。

爆风突进 将炮击的后坐力化为推力的惊人招式。利用架在身后的铳枪炮击的力量，向前方进行长距离跳跃。可以一瞬间缩短与目标间的距离。在跳跃中还可以再次发动炮击或爆风突进。

冷却斩 使用翔虫，边垂直跃起边发动上捞斩，又随着下坠挥下刀刃的招式。除了可以在空中装填炮击用弹药，还可甩动炮身，发挥冷却作用，缩短发射龙击炮后的过热时间。（翔虫槽回复速度:快）

地裂斩 使用翔虫向前方踏步，并发动豪迈上捞斩的招式。通过像刨地一样对地面进行摩擦，使炮身变热，可以暂时提升炮击、龙杭炮和龙击炮的威力。（翔虫槽回复速度:慢）

迅速装填 装填炮弹的动作。可在攻击后迅速进行装填。虽然会将炮弹装填至最大数量，但无法装填龙杭。

防御装填 架盾的同时装填炮弹的动作。非常有用的招式，可一边保护自身，一边同时装填弹药与龙杭，但一次能装填的弹药数量会变少。若是装填数原本就少的炮击类型，则可无视此缺点。

突进斩 稍微向前方移动的同时，像是用斧的前端突刺般发动斩击。威力不高却十分易用的招式。

突进直斩 向前方大幅移动的同时，将甩至背后的武器以大上段劈砍下来。操作虽然困难，但伤害很高。以此招式衍生剑变形攻击时，会释放二连上捞斩。

属性解放终结 属性解放突刺的终结技。突刺的同时提高属性能量，引发大爆炸。当觉醒槽攒满，且对手为大型怪物时，动作会变化为零距离属性解放。

压缩解放终结 属性解放突刺的终结技。由能够承受住击飞的架势释放伴随属性爆炸的高速一闪。动作不会根据是否有觉醒槽而发生变化。

金刚连斧 使用翔虫，在冲向前方的同时释放3连击。在连击结束前可承受住击飞，因此可在乱战与危机时派上用场。（翔虫槽回复速度:中）

飞翔龙剑 使用翔虫，在挥剑斩击的同时跃起，从空中对敌人发动突进斩的招式。空中突进命中后，会大幅积蓄武器的觉醒槽。命中的部位还会发生大爆炸。（翔虫槽回复速度:中）

高压属性斩 充能时，将属性能量聚集于剑上，发动强力敲打的同时对剑进行强化。一定时间内，强化剑的攻击，在命中时还会发生追击。只有盾在属性强化状态下，此招式才能对剑进行强化。

高压回填斩 充能时解放属性回填结构。转动盾牌，变为巨大的回旋锯。招式发动后会变为斧状态，在斧状态解除前可进行多段攻击。此时的斧攻击长时间命中目标，即可为瓶进行充能。

变形斩 由剑变为斧，由斧变为剑。盾斧最基本的变形攻击。变形为斧的攻击开始时，以及变形为剑的攻击结束时，有一瞬间会架起盾牌，可防御攻击。

反击特化变形斩 注重防御的变形斩，拥有长时间的防御判定。不论是斧还是剑的变形攻击，在开始时就会有防御判定。此招式在变形中防御成功后，衍生的属性解放斩的威力会上升。

完全充能反击 张开翔虫的丝，发动坚固的防御。防御成功时，会对瓶进行充能，并可衍生各种各样的攻击动作。（翔虫槽回复速度:中）

击斧跳跃 用斧敲打前方，利用反作用力与丝线使整个身体垂直上升。仅在垂直上升时，才可以在空中释放强力的属性解放斩。（翔虫槽回复速度:中）

飞身跃入斩 向前方翻身并发动劈斩攻击。就算没有获得橙色精华，此攻击也有后仰无效的性能。较高的部位也能攻击到，是非常实用的招式。

突进回旋斩 像陀螺一般边旋转边前进的攻击。旋转时受到攻击，就能顺势跳向空中。但仅限旋转时有效，切勿过于依赖。

飞圆斩 在向下挥击后，发动如同将整个身体乘上武器一般的斩击。第2击的威力大，招式本身也易于使用。

四连印斩 不移动位置使出的4连击。其中的一击会以棍柄一侧造成虫印标记攻击，可诱导粉尘型猎虫。

猎虫回归 使用翔虫一边发动紧急回避一边唤回猎虫的招式。猎虫在回来时，会使出能获得回复精华的回旋攻击。以此招式唤回的猎虫，其耐力值将会完全回复。（翔虫槽回复速度:中）

降龙 使用翔虫垂直跳起，再施展强烈下坠攻击的招式。攻击范围虽小，但这是为了将威力集中在一点上。（翔虫槽回复速度:中）

装填 装填弹药。根据弹药的种类与弩炮的性能，装填速度等会发生变化。

属性强化装填 使用特殊结构来装填弹药。与通常的装填相比，装填速度稍慢，但属性弹的威力会上升。

前滚回避 拔刀时的回避行动。枪手受到攻击会陷入危险，所以拉开距离的回避动作极其重要。

垫步回避 拔刀时的回避行动会变为垫步。与普通的回避相比，移动距离会缩短，但破绽较小，可以马上衍生攻击。若在垫步后立刻进行射击，弹药威力就会上升。

扇旋跳跃 使用翔虫高高跳起的招式。跳跃中可以进行射击。此动作中，可以将起爆龙弹往正下方发射，还能直接射入怪物身体。（翔虫槽回复速度:快）

扇旋移动 使用翔虫，利用离心力迅速绕至左右方向的招式。可在一定时间内强化攻击力。在绕行时也可进行射击。（翔虫槽回复速度:快）

近身攻击 直接用武器进行殴打的招式。威力高，可造成昏厥。装备盾牌时，攻击中也会有防御判定。

冲撞攻击 有着强韧性能的撞击。就算受到攻击，也不会后仰或被击飞。可以运用在攻击上，但要注意，使用此招式时受到的伤害很高。

反制射击 使用翔虫来招架攻击的招式。若在加强防守时受到攻击，即可发动强力的反击。（翔虫槽回复速度:快）

反制蓄力 使用翔虫来招架攻击的招式。若在加强防守时受到攻击，一定时间内，会缩短蓄力射击所需的时间。（翔虫槽回复速度:中）

机关・狙击龙弹 发射依武器类型而定的特殊弹药。弹药数量由专用的槽管理，会随时间经过而回复。

回复机关・狙击龙弹 发射依武器类型而定的特殊弹药。弹药数量由专用的槽管理，会随时间经过而回复。和普通的机关・狙击龙弹相比，其威力较小，但造成伤害后可回复自身的体力。

刚射 在通常射击后发动强力的射击。释放提升了蓄力阶段的射击。（无法超过最高等级）

刚射【绝】 在通常射击后发动强力的射击。释放提升了蓄力阶段的射击。（无法超过最高等级）与通常的刚射相比，耐力消耗量会增加，但可以使怪物昏厥。

蓄力步 大幅移动的同时进行回避的招式。移动中可以提升蓄力阶段。输入前后左右即可向任意方向移动。

闪身箭斩 回避的同时对自己周围发动攻击的招式。引诱攻击并在受到攻击的前一刻避开，蓄力阶段便会大幅上升。输入前后左右即可向任意方向移动。

弓息法 使用翔虫进行回避的招式。落地后蹲下时，会急速回复耐力。（翔虫槽回复速度:快）