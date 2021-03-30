绝地求生3月31日更新到几点进游戏 3.31吃鸡更新维护公告

绝地求生的官方在3月31日即将开启新一轮的更新维护，此次的更新内容主要是更新第11赛季第1轮的更新内容，还是比较多的，预计是9个小时，很多玩家还不清楚具体的更新内容，下面就来为大家分享一下。

【绝地求生正式服维护公告】

我们将在北京时间3月31日（星期三）08点30分开始正式服的停机维护。

- 维护开始时间:3月31日（星期三）08点30分(预计9小时)

- 维护内容:更新第11赛季第1轮更新内容

维护结束后，请各位玩家重新启动steam客户端获取更新。

如在此时间内无法完成维护内容，开机时间将顺延。由此带来的不便敬请谅解。

各位玩家们大家好，欢迎来到第11赛季!

在本赛季开始的同时，我们也将为大家引入新的赛季运营制度。

今后赛季的运营将与游戏的更新相互独立，而赛季的周期也将变为2个月。而随着运营制度的改版，今后我们也将为大家带来新的赛季奖励。

竞技比赛第10赛季结束

竞技比赛第10赛季奖励

第10赛季专属徽章

第10赛季专属降落伞皮肤

第10赛季专属肌肉跑车皮肤

奖励发放

奖励将在第11赛季开始的同时发放给玩家们。满足了奖励获得条件的玩家们不需要进行另外的领取流程，可以直接在物品栏中对自己获得的奖励进行确认。

领取奖励的最低条件

在赛季结束时，如果玩家在任意游戏模式中达到黄金V以上段位的话，即可获得肌肉跑车皮肤;

在赛季结束时，如果玩家在任意游戏模式中达到钻石V以上段位的话，即可获得肌肉跑车皮肤和降落伞皮肤;

竞技比赛第11赛季开始

从第11赛季起，赛季将变为以2个月为单位，而且今后赛季的起止日期将不再与生存通行证相互关联。随着这项改动的推出，我们也会对赛季奖励列表做出调整。详情请见下文。

根据观察，在竞技比赛奖励中，徽章的使用频率会比较高;并且越到高段位，这一特点就会表现得更明显。而且通过分析还可以发现:比起很久以前获得的赛季徽章，玩家们会更倾向于使用在前一个赛季中得到的徽章。为了能进一步凸显出玩家们在各赛季中取得的段位荣誉，我们决定为赛季奖励引入新的“解锁”机制 – 今后玩家在上一个竞技赛季中取得的“荣誉奖励”将只能在接下来的一个赛季中使用。这项改动的目的是为了让玩家们在佩戴赛季奖励时不仅能证明自己近期所取得的荣誉，更能向其他玩家展现出自己不满足于过往荣誉的进取心。此外，为了让高段位的荣誉显得更加耀眼，我们还对高段位徽章的质量进行了优化，并将为高段位玩家们提供额外的名牌奖励。

竞技比赛奖励列表变更

今后我们将为黄金以上段位的玩家提供降落伞皮肤;

今后竞技比赛将不再赠送载具皮肤奖励;

竞技比赛铂金段位的徽章奖励将升级为动态徽章;

大师段位及前500名的玩家们还将额外获得动态名牌;

“荣誉奖励”中的徽章和名牌只会在单个赛季中“解锁”;

新奖励列表

第11赛季奖励的设计我们会在今后通过另外的公告展示给大家;

段位 奖励列表 青铜 1） 第10赛季竞技比赛PUBG ID徽章 白银 1） 解锁白银徽章 黄金 1） 解锁黄金徽章 2） 竞技比赛降落伞皮肤 铂金 1） 解锁白金动态徽章 2） 竞技比赛降落伞皮肤 钻石 1） 解锁动态钻石徽章 2） 竞技比赛降落伞皮肤 大师 1） 解锁大师动态徽章 2） 解锁大师动态名牌 3） 竞技比赛降落伞皮肤 前500名 除了自身的段位奖励外，打入排行榜前500名的玩家们还将额外获得以下奖励: 1） 解锁前500名动态徽章 2） 解锁前500名动态名牌

解锁奖励

玩家会根据自己赛季结束时在各模式中达到的最高段位来获得相应的解锁奖励。解锁奖励只能在接下来的一个赛季中使用;

和其他竞技比赛奖励一样，解锁奖励也会在赛季开始时直接发放到玩家的物品栏中;

在竞技赛季结束后（服务器维护开始时），解锁奖励将会从玩家的物品栏中消失;

第11赛季竞技比赛更新

随着第11赛季的到来，竞技比赛所有地图中的道具刷新率都提升到了与电竞模式相近的标准。道具刷新量相比之前提升了约30%~40%，今后玩家们就可以像电竞模式一样更快地完成搜刮投入战斗了。但需要注意的是，除了道具之外，载具等物的刷新量并没有变化。

帕拉莫地图回归

根据大家给出的大量反馈，我们决定将帕拉莫地图加入普通比赛和自定义比赛中。但在迎接帕拉莫回归的同时，我们也对一些需要优化的部分进行了如下调整:

帕拉莫中增加了1个随机区域（共4处）;

提高了神秘房间和补给直升机的道具刷新量;

优化了部分地形，添加了部分掩体;

普通比赛

帕拉莫地图中加入了AI;

该地图最多支持64人参赛;

视角:支持第一人称、第三人称两种视角;

组队模式:支持单排、双排、四排3种模式;

自定义比赛

帕拉莫地图现已加入自定义比赛中!

自定义比赛中新增了密室钥匙的刷新选项;

帕拉莫地图将支持使用沙盒模式;

今后的地图运营计划

在过去的2020年中，我们PUBG开发团队为大家带来了建筑物可破坏的卡拉金、每次地形都会随机变化的帕拉莫、既与人斗又与NPC斗的PvPvE地图褐湾等各种小尺寸地图。而在为大家带来各种新地图的同时，整体的游戏地图数量也随之逐渐增加了。这也使得可以自主选择地图的地区出现了匹配池分散的情况，从而导致一些人气相对较低的地图无法给玩家们提供优质的匹配体验。此外，在某些不支持地图选择功能的地区，地图的增加会导致玩家为了玩到自己喜欢的地图而在匹配到其他地图后不断进行秒退。

我们非常希望能为玩家们提供各式各样的地图，让大家可以体验到各种地图特有的乐趣。但比起地图多样性，我们还是认为给大家提供一个流畅的匹配环境才是重中之重。因此在开发团队内部进行深思熟虑后，我们决定从第11赛季第1轮更新开始，将今后的游戏地图的数量控制在5张。

我们也知道有不少玩家们对卡拉金、帕拉莫、褐湾这类小尺寸地图情有独钟，但在回顾从各社区论坛收集到的反馈意见和过去几年间的运营经验后，我们还是觉得8x8尺寸的地图才最能让大家体验到PUBG特有的各种游戏乐趣。因此，今后我们会把运营的重心放在艾伦格、米拉玛这类大尺寸的地图上;而小尺寸的地图们则会通过轮换的形式来提供给大家。

在本次的第11赛季第1轮更新中，帕拉莫地图将会取代卡拉金地图的位置。

帕拉莫地图是一张引入了地形随机变化系统的地图，此前我们也收到了许多玩家们希望重新玩到这张地图的反馈意见。在对玩家们的游戏习性进行分析后，我们发现在帕拉莫地图推出后，许多原本喜欢玩卡拉金地图的玩家们都开始选择了帕拉莫地图。此外，我们也认为帕拉莫地图可以为玩家们带来与卡拉金地图相类似的游戏体验。因此才最终决定在第11赛季第1轮更新中用帕拉莫来替代卡拉金。

虽然在本轮更新后玩家将无法在普通比赛中玩到卡拉金地图了，但大家仍然可以继续在自定义比赛中见到卡拉金和今后的其他轮换地图们。而且在地图的轮换过程中，我们也会花时间对被替换下来的地图进行整修，使它们变得更具趣味性，并在今后以更加完美的姿态和大家重逢。

武器平衡性调整

在本次更新中，我们根据过去几个月收集到的数据对武器平衡性进行了调整。通过数据可以发现:在普通比赛中，Beryl M762、M416、自动装填步枪（SLR）的使用率都较为相近;但在竞技比赛中，Beryl M762却展现出了比其他武器更加出色的性能，自动装填步枪也紧随其后。为了保证游戏的趣味性，使玩家们在战斗方面能拥有足够多的选择权，我们决定对Beryl和自动装填步枪进行削弱。而另一方面，我们也会对性能稍逊一筹的Mini-14、VSS和SCAR-L进行一点小小的加强。

Mini-14

伤害量提高1;（46→47）

VSS

伤害量提高2;（41→43）

SCAR-L

伤害量提高1;（41→42）

自动装填步枪（SLR）

水平方向后坐力提高15%;

后坐力恢复率降低;（1→1.9）

Beryl M762

水平方向后坐力提高5%;

水平方向后坐力的产生速度提高1;（10→11）

垂直方向后坐力的产生速度提高5;（15→16.5）

新模式:AI大乱斗

是不是很久没玩吃鸡，觉得有些难以跟上游戏节奏了呢?是不是还觉得竞技比赛 / 普通比赛难以上手呢?是不是作为一名第三人称（TPP）玩家却想挑战一下第一人称(FPP)视角呢?

今后就不用再担心啦!为了减少玩家们在这些方面的烦恼，我们在游戏中新增了这段时间以来各大社区论坛中反响热烈的AI大乱斗模式。AI大乱斗模式的上线日期如下，望大家参考。更多详细内容敬请查阅《AI大乱斗模式介绍》公告!

基础信息

参加方式:点击大厅左下角（“开始”键上方）的横幅;

参加条件:所有玩家皆可参加;

支持的模式:单排 / 双排 / 四排 /1人小队（第一人称 / 第三人称）;

地图:艾伦格;

参加人数:AI大乱斗模式支持最少16名、最多20名玩家参加。除参赛玩家外，剩余的席位都将由AI填充;

开放时间

测试服:3月24日（周三）测试服维护结束后 ~3月31日(周三)测试服关服前;

正式服:3月31日（周三）正式服维护结束后 ~6月2日(周三)正式服维护开始前;

* 该模式为限时模式，结束日期可能会根据运营情况进行变更。如因特殊情况需要更改开放时间的话，我们将会事先进行公告。

无论何时，您的宝贵意见都将是我们将游戏做得更好的最佳助力。希望各位能实际体验一下AI大乱斗模式，并将您的想法毫无保留地告诉我们!

新功能:紧急呼救器

身陷窘境、走投无路时该怎么办?不用怕!新道具紧急呼救器可以助你逃出生天!使用紧急呼救器时，角色会打开紧急呼救背包放出富尔顿气球。当气球完全膨胀后将会漂浮到空中给紧急救援机提供引导，救援机会在气球升空60秒后抵达。在这60秒期间，玩家们（最多4人）可以选择将自己钩挂在与气球相连的绳索上。抵达气球所在地后飞机将会拉走气球，并将挂在气球绳索上的玩家们一并拉起，朝安全区的中心点飞去。玩家可以在飞行途中自行断开绳索，通过跳伞的方式朝自己想要前往的位置移动。

但需要注意的是，紧急呼救器需要在周围没有障碍物（地形、载具、建筑物）而且能看到天空的地方使用，否则将会使用失败。而且在第一个圈刷新前和第四个圈刷新后玩家将无法使用该物品，因此还请慎重选择使用时机。此外，紧急呼救器不仅在室内无法使用，在渡轮和火车上也是无法使用的。紧急呼救器是可拾取的物资会占据一定的包内容量，大家可以在艾伦格/米拉玛/萨诺以及维寒迪地图中获得。

在下列情况下，紧急呼救器可以有效地发挥作用:

当玩家的移动速度无法赶上缩圈速度时;

当玩家被困在毒圈内时;

当玩家需要快速穿过被其他队伍占据的特定区域时;

当玩家需要快速移动到新的区域去搜刮物资时;

但在被救援机接走后，玩家需要注意以下几点:

玩家无法在空中对敌人进行攻击;

在空中移动时可以受到伤害，因此需要特别注意动力滑翔机;

当玩家碰到包括动力滑翔机在内的物体时将会受到伤害;

玩家可以在自己想要的时间点独自跳伞离开;

当玩家从高度低于50米的位置跳伞时将无法打开降落伞包;

玩家的视角会被切换并固定为第三人称;

熟练度奖牌更新

游戏中额外更新了10种熟练度奖牌。

如果说之前第1轮更新的奖牌是侧重于玩家在战斗中淘汰对手的能力的话，那本次更新的重点则放在了玩家在各种战斗环境下的生存能力上;

游戏中新增了玩家与胜利遗憾地失之交臂时 / 达成淘汰一整支小队的伟业时 / 采取了更具战术性、合作性的玩法时 / 意外受到幸运女神眷顾时可以获得的多种奖牌;

熟练度奖牌获取途径

普通比赛和竞技比赛中都可以获得熟练度奖牌;而街机模式、PUBG实验室和自定义比赛中则无法获得奖牌;

游戏中会注明各奖牌可以在哪种游戏模式中获得;

PUBG ID卡更新事项

今后PUBG ID卡中最多可以显示出2种玩家所拥有的奖牌，玩家可以在游戏中通过奖牌展示出自己所取得的成就。

当熟练度奖牌升级后，PUBG ID卡中也会同步显示出升级后的高级熟练度奖牌;

玩家可以在“仓库”界面中对PUBG ID卡进行装饰;



在本次更新后，玩家将无法再通过点击PUBG ID卡来查看护照形式的玩家简介信息;今后简介将改为弹窗形式，弹窗中会显示出与该玩家有关的详细信息;

好友系统

在目前仅支持单方面关注的PUBG好友系统中增加了可以互关好友的系统。大家可以通过全新的好友系统实现更多的社交功能。

好友数量上限由50名增加至300名;

社交页面中新增了“好友请求”按钮，你可以在此确认发送及收到的好友请求;

使用好友请求屏蔽功能可使你在30天内不再收到来自该人的好友请求;（在此期间内不可取消）

无法再新添关注好友;

可在PUBG好友列表下端的“以往目录”中查看目前关注的好友，并可在该目录中发送好友请求;

UI/UX优化

淘汰信息变更

淘汰信息的显示方法由文字转换为图形，同时取消了选择淘汰信息种类的选项;

处于被击倒状态下的玩家被命中头部时，由于两种图标过小，导致其所代表的的信息很难被确认，因此将被击倒状态和命中头部的图标分开显示;

新功能:比赛日志

由于不再提供文字淘汰信息，因此我们新增了比赛日志的页面来承载这一功能。

可通过系统菜单进入比赛日志; 重要信息 （在画面中央显示的所有信息）; 淘汰信息;



不提供比赛记录的模式为如下:

训练场;

竞技比赛;

PUBG实验室;

街机模式:团队淘汰竞赛

自定义比赛:团队淘汰竞赛 / 战争模式 / 电竞模式

提供比赛记录的模式为如下:

普通比赛;

自定义比赛:普通比赛 / 感染者模式

但，竞技模式以及自定义比赛当中的电竞模式的观战可使用比赛记录。

电竞菜单PGI.S冠军页面更新

为了让大家能够在大厅 – 电竞菜单中看到PGI.S2021的冠军队伍，我们特意对此进行了更新。在11.1版本更新后，大家可在登录服务器的同时查看冠军队伍。

包含冠军队伍及前四名队伍的名称及所获奖金;

包含冠军庆祝信息;

包含冠军队伍的选手照片;

包含最终获得奖金的金额及其详细构成;

弹窗信息更新

普通比赛中，在已离开飞机且生存状态下选择“退出”时，将出现名誉等级降低的提示信息:

但在离开飞机前或是被淘汰后选择“退出”时，名誉等级不会下降，也不会出现相关提示信息;

该信息只在战术竞技普通比赛中可见;

取消了比赛结束后出现的评价弹窗:

这段时间内玩家们给出的比赛评价对改善PUBG提供了很大的帮助。我们将会根据截至目前收集到的数据更加努力地将PUBG打造成更加有魅力的游戏。虽然不再沿用评价比赛体验的方式，但我们将使用全新的调查问卷系统来收集大家对于PUBG的丰富建议，请大家参考;

个人图像

删除了位于右上端的玩家图像;

可通过位于右上端的好友系统UI来确认玩家图像;

商店优化

增加了拥有全新版面与设计的G-COIN页面;

通过选择子类别可以更容易地找到你想要的道具种类; 取消了无商品种类的类别; 修改了部分类别的名称; 新增了子类别;

适当调整了预览页面中的模型大小;

便捷性优化

在大厅仓库中设置表情时将同步显示该表情最多适用人数的信息;

可创建的自定义比赛房间数上升为3个，因此现在你无需等待，可以马上开始创建新房间了;

全新的问卷调查系统来了。以后你可以在通知中心内查看到通过该系统进行的问卷调查;

团队淘汰竞赛地图出现比率调整

根据来自多个社区的反馈，略微降低了团队淘汰竞赛匹配中萨诺的出现概率;

性能优化

通过降低复制所占负荷改善了服务器性能;

通过优化动态加载处理负荷改善了动态加载时发生的卡顿;

通过优化游戏内反射效果相关的部分运算改善了FPS性能;

通过优化补给箱和轰炸区的复制负荷改善了服务器性能;

整体提升了大厅图片的加载速度;

皮肤与道具

4月新皮肤:嬉皮士

售卖时间

2021年4月14日上午10点 ~2022年4月13日上午10点（北京时间）

商品构成

1） 炫酷装束礼包

炫酷墨镜

炫酷头巾

炫酷连衣裙

炫酷短靴

2） 嬉皮风服饰礼包

嬉皮风系带背心

嬉皮风喇叭裤

嬉皮风凉鞋

3） 唯一的爱服饰礼包

唯一的爱针织帽

唯一的爱衬衫

唯一的爱长裤

唯一的爱休闲鞋

4） 炫酷服饰礼包

远离尘世太阳镜

远离尘世衬衫

远离尘世喇叭裤

远离尘世拖鞋

5） 种载具皮肤

“飞得更高” 动力滑翔机

“嬉皮士之魂” 摩托艇

6） 两种表情

胜利之舞46

胜利之舞47

7）19种单品

武器皮肤:镀金/镀银Beryl M762

售卖时间

2021年4月21日上午10点 ~2021年6月2日上午10点（北京时间）

商品构成

1） 电镀BERYL礼包

镀金 - Beryl M762

镀银 - Beryl M762

2） 两种单品

由于材质问题修正了部分柯基帮皮肤道具的图案。

回放系统更新

由于回放系统版本更新，以往版本的回放将无法使用;

BUG修复

游戏性

修复了乘坐载具副驾驶位时，投掷武器的位置与角色手部发生错位的问题;

修复了退出竞技比赛的惩罚 （惩罚时间内无法参与比赛）时间超过30分钟的问题;

修复了以最高速度驾驶越野摩托车途中发生追尾时，对方会受到少量伤害的问题;

修复了在投掷手榴弹时，虽然显示为已经投掷成功但实际上并未投出且受到伤害的问题;

修复了在穿着圣柱军团战术长裤后进行移动时可听见光脚音效的问题;

修复了大厅中设置为预设2-5的队友服饰显示为预设1的问题;

修复了可装备于Mini14上的两种补偿器显示为相同外形的问题;

修复了开启队伍寻找器后进行匹配时，队伍寻找器功能不被关掉的问题;

修复了在奔跑或下落的情况下，铁拳火箭筒会穿过墙壁进行发射的问题;

修复了在战争模式中被淘汰后，如未进入观战状态的情况下无法重生的问题;

修复了在切换武器的同时使用能量物品的情况下，物品使用被取消的问题;

修复了在沙盒模式中的等待时间内，使用背包搭载飞机并降落时时被坠落淘汰的问题;

修复了在自定义比赛大厅中遭到强退的玩家在获得重新邀请时可以进入该房间大厅的问题;

UI/UX

调整了随机宝箱左侧背景区域的透明图;

修复了当得到一个武器的XP值也会显示出比赛报告/武器熟练度右侧上端箭头UI的问题;

修复了使用战术地图标记时，“物品“显示为”抢夺“的问题;

修复了两位STEAM好友组队后进行四排模式时，会显示为不在一个队伍的问题;

修复了正在进行匹配的好友在好友列表中显示为“游戏中”的问题;

修复了在举报结果窗口发生错误的问题;

修复了用户把大厅语言设置为阿拉伯语时，新闻页面的排列不对其的问题;

修复了在观战画面中，玩家昵称会显示在小地图上方的问题;

修复了在仓库分类内不显示“防弹衣”的问题;

修复了当玩家把淘汰信息设置为“图标”后，在游戏中出现任一玩家因制裁被游戏中退出时，之后不显示出淘汰信息的问题;

修复了利用鼠标滚轮使用投掷武器时不显示出关闭图标的问题;

修复了在举报窗口中无法举报使用未获许可软件的问题;

道具

修复了同时穿戴S发型与牛仔帽时图像会被重叠的问题;

修复了穿戴邓肯的潜行者护手绷带后穿戴PGI 赛事包装时，会出现显示异常的问题;

电竞