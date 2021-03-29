怪物猎人崛起太刀强化路线攻略 从开荒到毕业强化配装路线

怪物猎人崛起中，太刀这把武器在这代算是官方推广的新手武器，初始就让你用太刀，并且剧情后面还会送你一把太刀，一些玩家还不清楚太刀的强化升级路线改怎么办好，下面就来为大家分享一下攻略。

选择玩太刀了，老玩家自然就知道斩味是一切的基础了，斩味高一个等级，攻击力也是有倍率的成长的，加上还有弹刀这个设定，那么斩味越高的越好，所以新手容易犯的错误就是把攻击力越高的武器当作是越好，比如骨质的武器攻击力挺高的，但是斩味低，其实并不实用，打一些低级的怪还好，为了方便不麻烦做很多太刀的话，那么先明确一下斩味。

黄色斩味是1.0的攻击倍率，绿色斩味是1.05的攻击倍率，蓝色斩味是1.2的攻击倍率，白色斩味是1.32的攻击倍率，紫色斩味是1.39的攻击倍率。

初期第一把太刀建议做风之贼刀，材料好得到，也有不错的绿色斩味，这个需要镰鼬龙王的刃尾，所以这个需要破坏一下镰鼬龙王的尾巴，十分的简单。

这一把太刀可以用到打伞鸟了，所以其他的太刀就不用做了，直接用风之贼刀就好了，打完伞鸟就可以开始做伞刺剑，这个是伞鸟的相关太刀，攻击力100，还有火属性13，非常的实用，需要破伞鸟的头部。

防具的话推荐大家做一套伞鸟的防具，后面开始要打一些火系的怪了，下位有一套伞鸟的防具足够用了。

做完伞鸟的太刀就可以打冰牙龙了，刚刚好火属性的克冰牙龙，其他的怪物也都可以用伞刺剑。

打到冰牙龙之后，做一把冰牙朱红刃，这个攻击力虽然比伞刺剑少10，但是绿色斩味高很多，而且会心高，冰属性，打一些弱冰的怪物非常好。

冰牙龙的太刀可以强化来获得，所以材料并不难获取，打两次一般都可以做出来了。

这两把太刀完全就可以用到怨虎龙，打到怨虎龙这个怪物的话，可以做祸太刀，攻击力130算是非常高了，外加上还有爆破属性，如果在一个地方积累了爆破属性的话，最后会爆破，一下估计有100的血，很可观了。

这样下位就完全没结束了，之后就是上位了，打到集会所的四星就可以做风镰刀义留，这把武器攻击力140，蓝斩不错，所以推荐。

之后还是一样，打到上位的伞鸟之后，可以做一把晓之刺斩骑的太刀，配一套上位伞鸟S装备可以有纳刀术3的技能，纳刀是这作太刀输出的核心技能，所以纳刀术3是必须配的。

还可以做一把冰系的武器，冻刃2，这把武器冰属性20，攻击力180，重点是非常好做出来，因为弱冰的怪物还是很多的，比如火龙毒怪鸟一些怪。

之后就是打到上位的雷狼龙，刷出王刀雷切2，这一把武器是雷属性的，可以用来打弱雷的怪物。

之后就是打上位的迅龙了，迅龙的太刀就算是当前版本的毕业武器之一了，夜刀【月影】，攻击力180，有白色斩味，蓝斩也是十分高，会心有40%。

比较难获得的就是迅龙的延髓，这个延髓几率很低，只能靠打死获得，可以查看一下怪物图鉴，一般只剩下问号的就是他了。

还可以做一把泡狐龙的太刀，狐刀【月照心自明】，攻击力190，水属性的，可以打一些弱水的怪物。

当前新手毕业套装，可以选择迅龙太刀、神凪（只有的只第三声）愿元结和白衣，然后就是上位的火龙腕甲和腰甲，脚就是雪兔首的护腿，可以发动攻击4、挑战者4、利刃和纳刀术。

之后可以到集会所的7星，武器还是可以继续升级的，比如到后面还有怨虎龙的祸太刀【幽鬼无天】等。

以上就是怪物猎人崛起的太刀强化升级配装路线了，希望对大家有所帮助。