2021年3月27日，今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，问题是“智齿人人都有吗？”这个问题其实还是比较容易回答的，智齿这个牙齿其实不是人人都有的，有的人没有，有的人就算有也有没长歪的，所以都不能一概而论。

智齿人人都有吗 支付宝蚂蚁庄园3月27日今日答案

今天问题：智齿人人都有吗

选项：不是、当然是

正确答案:不是

智齿是指人类口腔内牙槽骨上最里面的第三颗磨牙，从正中的门牙往里数刚好是第八颗牙齿。由于它萌出时间很晚，一般在16～25岁间萌出，此时人的生理、心理发育都接近成熟，有“智慧到来”的象征，因此被俗称为“智齿”。智齿生长方面，个体有很大差异，通常情况下应该有上下左右对称的4颗牙，有的少于4颗甚至没有，极少数人会多于4颗。萌出的年龄差异也很大，有的人20岁之前萌出，有人40、50岁才长或者终生不长，这都是正常现象。

不是每个人都有智齿的。智齿是发育过程中出现的牙胚，有些人是没有智齿牙胚的，有些人有4颗智齿牙胚，所以一般成人的恒牙列有28-32颗牙齿，28颗牙齿的成人是没有智齿的，32颗牙齿的成人是有4颗智齿的。一般情况下，每个人拥有的智齿数量是不等的，有些人只有一颗或者两颗智齿。