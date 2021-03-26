英雄联盟愚人节皮肤炫彩礼包限时5折活动详情 哪些愚人节皮肤打折

马上就要到愚人节了，每年的愚人节英雄联盟都会开启活动，这次也是不例外，在这次愚人节中，愚人节皮肤，炫彩礼包限时五折，下面就一起来看看本次的活动详情。
亲爱的召唤师:
来自深空的太空律动席席卷的范围越来越大，很快波及了愚人节宇宙的部分英雄们，他们也决定在之前先来一场狂欢...
愚人节主题皮肤和炫彩礼包将限时五折。请注意:粉色炫彩皮肤为限时获取，将不参加炫彩礼包五折
活动时间:2021年3月26日16:00-2021年4月5日23:59
限时优惠皮肤:
限时优惠礼包:
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今日早间，贾跃亭旗下FaradayFuture（法拉第未来）正式公布了最新的人事任命。宣布前奇瑞捷豹路虎高管陈雪峰出任FF中国区CEO，并向FF全球CEO毕福康博士直接汇报。
英雄联盟在最近开启了福星计划的活动，很多玩家还不清楚福星计划是什么，活动的地址在哪，下面就来为大家分享一下最新福星计划活动入口。
英雄联盟在最近出了小蜜蜂系列的新皮肤，其中小蜜蜂宝典是有150级的，很多玩家还不清楚到底要怎么肝小蜜蜂的宝典，下面就来为大家分享一下攻略。小蜜蜂宝典活动时间:2021年3月5日12:00~2021年4月1日6:59一共有4中解锁方案，最便宜的是79块钱开通宝典，然后就肝游戏升等级，其余的方案则是通过花费更多的钱直接提升等级，这个很好理解。通过计算可以预估出各档位每日需要的游戏局数为（胜负参半）:79套餐5V5匹配/排位:每天11.2局（?
知名《英雄联盟》选手Deft 昨日达成他出赛韩国电竞联赛LCK500场比赛成就，而他与Hanwha Life Esports（HLE）队友昨日也以2:1击败对手SANDBOX、用胜利庆祝了达成500场出赛纪录。
北美战队 Team SoloMid（TSM）今(11)日宣布，前《英雄联盟》职业选手 Doublelift 将再次加入 TSM 的行列，这次将作为旗下实况主成员回归。
英雄联盟的官方在最近公布了全新的LOL皮肤——小蜜蜂，这款皮肤非常受欢迎，毕竟很可爱，很多玩家还不清楚外观和价格，下面就来为大家分享一下。
英雄联盟在最近新增了最新的战斗学院的新系列皮肤，很多玩家还不清楚到底有哪些皮肤值得注意，下面就来为大家分享一下。
英雄联盟这个游戏是可以用最新的DX11的，但是不少的朋友因为自身电脑问题或者是其他问题想用DX9，那么该怎么做呢？下面就来为大家分享一下DX11退到DX9详细教程。
英雄联盟官方在最近发布了最新的2021小蜜蜂系列的新皮肤，很多都是非常可爱的，一些玩家还不清楚有哪些小蜜蜂的新皮肤，下面就来为大家分享一下。
英雄联盟的官方在1号的晚上正式的宣布了2021年的MSI季中邀请赛的举办地点和时间，很多玩家还不清楚2021年的MSI季中赛什么时候开赛，下面就来为大家分享一下。
英雄联盟在最近开启了生日礼物的查询官网，可以在自己的生日的时候领取到一些优惠礼物，很多玩家还不清楚官网的地址在哪，下面就来为大家分享一下。
英雄联盟在最近开启了11.4&11.5版本的更新，两个版本集合在一起进行了更新，很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家分享一下。
2021年3月18日，在今天英雄联盟的开启了停机维护，时间是凌晨2点到中午的12点，其中对非常多的英雄进行了改动，也包括极地大乱斗的一些英雄，下面就一起来看看此次11.6新版本英雄联盟的更新维护公告吧。
一向擅长挖掘优秀独立游戏的发行商 Devolver Digital，在今年三月初推出了像素风格角色扮演新作《循环英雄》。这款由Four Quarters 所打造的复古风作品，虽然乍看之下只像简单的放置游戏，但却在上市一周内取得了7000多个正面评价，并以其魔性的玩法席卷各大实况台，可说是这个三月初最受瞩目的小品游戏。究竟这个游戏到底有什么魔力，又是靠着怎样的玩法获得高人气的呢?现在就透过简单的试玩，来带玩家一看究竟吧!
魔兽世界有个成就是暗影界英雄的荣耀成就，基本就是五人本的各种成就，需要达成还是要花费一下功夫的，很多玩家还不清楚暗影界英雄的荣耀成就怎么做，下面就来为大家分享一下攻略。1、通灵战潮大丰收起手把boss拉到场地左侧，点击场地左侧角落草丛中的头盔，召唤恐怖巨象，boss读条最终收割后小怪被boss击杀，然后击杀boss成就完成;需要注意的地方:若成功收割，boss会满血，起手不用开爆发技能，Boss和小怪会获得一个Buff，每4秒回
一年一度的315又要来了，相信关于正品、假货的话题又要上热搜了，尤其是进口品真假难辨，消费者在海淘网购和代购的时候都会有一种疑虑，价格为什么比专柜便宜一倍甚至更多？为什么很多和专柜的货长的不一样？除了各大电商平台的100%正品、假一罚十的承诺，还有什么办法来辨别所售商品是正品呢？通过广泛比价，发现在好店连连联盟（简称好店联盟）上有很多大牌美妆都比其他电商要便宜很多，可以算做一个典型案例，我们来探究下这家?
循环英雄最近非常的火，在游戏中一些地形是需要特定的条件进行解锁的，很多玩家还不清楚到底有哪些解锁的条件，下面就来为大家分享一下。
今天是世界水日，苹果公司宣布与国际可持续水管理联盟宣布继续双方的长期合作关系，将为中国及世界各地的产业持续投入，致力于高效和安全地利用水资源。
淘宝联盟发布了3.8女王节成绩单，活动明显助力商家生意增长，仅3.8期间淘宝联盟就产生了4名过亿商家。商家通过淘宝联盟通路将站内商品实现站外多点触达，覆盖各导购媒体和內容平台、渗透至各社交生态。
品牌集合地、任选3件享优惠价、全部店铺均参与……一个把这些关键词凑在一起的产品，一般人不会想到它会和微信有什么关系，毕竟这听上去特别像正在进行女王节大促的天猫。但事实是，这个产品是一个微信小程序。
棉花事件的波及范围越来越广，当Nike、Adidas等国外运动品牌陷入风波，除了品牌营销团队，最着急的可能就是“鞋圈”了。对于热爱球鞋文化和“炒..
昨日，曾因假燕窝事件被封号的辛巴（辛有志）再次开播，这是自“假燕窝”事件后辛巴首次正式直播，时隔100多天。3月27日中午12点，辛巴开启直播，..
当下，“智能家居”逐渐成为了泛家居行业的高频词汇，高频的背后“透露”着一个关键词:变革。而作为家居照明行业中的领军品牌——月影家居，在风口..
中国裁判文书网于 3 月 26 日发布蚂蚁科技集团股份有限公司与海南庆德大信息科技有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书。..
日前小米公司在其官方微信公众号发布消息称，开售23天，Redmi K40系列国内销量突破100万台。据了解，Redmi K40于2月25日正式发布，搭载骁龙870旗舰..
据外媒The Verge报道，人们永远不可能确切知道在美国有多少人在特定时间感染了COVID-19。相反，他们将所有指标结合起来以得出一个估计数。这就像盲..
经历了多次跳票的《赛博朋克2077》于去年12月10日正式开售，发售仅一小时《赛博朋克2077》便冲上微博热搜，同时，在各大直播平台有千名游戏主播对..
据国外媒体报道，当地时间周五，在社交媒体上活跃的特斯拉CEO马斯克，在与粉丝互动时表示，他认为特斯拉有机会成为全球最大公司，随后又表示可能在..
澳门特区首座蔚来目的地充电站正式投入运营，该充电站位于澳门氹仔美狮美高梅度假酒店，是全国范围内的第328座蔚来目的地充电站。..
牛年春节，回老家过年的韩风是90年生人，恰好有一位60后的老爸和一个95后的妹妹。从他那里得知了这样一件趣事:老爸是一个资深股民，电脑上某花顺、..
Mate X2登场后，华为接下来最重要的手机新品应该就是P50系列了。设计师HoiINDI修改了P50Pro的外形渲染图，简单来说，背部的双圆环摄像头中镜头的排..
根据 DigiTimes 的最新报告，所有迹象都表明苹果将在今年3季度的某个时候发布 AirPods3真无线耳机。该公司上一次更新入门级真无线耳机产品线，还是..
在我国互联网产业二十多年的发展历程里，“网恋”这件事几乎从未缺席。比如在1998年的一本名为《第一次的亲密接触》的网络小说中，主角痞子蔡就..
最近几天，关于安卓平板新品的消息又多了起来。爆料向来比较准的@数码闲聊站表示，小米平板5的尺寸将从8吋增加到11吋，配置会比较给力。不久之前，..
据中国裁判文书网于3月23日发布北京麒麟童文化传播有限责任公司与武汉斗鱼网络科技有限公司侵害录音录像制作者权纠纷一审民事判决书。北京互联网法..
Debian 项目宣布推出 Debian10.9。新上线的 ISO 映像文件可以用来全新安装 Debian，它包含了所有最新的软件包更新。如果您的电脑上已经安装了 Deb..
去年，微软为Edge引入了一项名为 "睡眠标签"的新功能。该功能会让不活动的标签页进入睡眠状态（即在后台停止更新），从而大大节省电池和内存的使用..
距离苹果秋季 iPhone 新品发布会还有大约六个月的时间，但网络上已经泄露了不少有关新机的规格和渲染图。比如本周二，我们就见到了不一样的刘海缺..
2021年3月28日，今天是周日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于诗句的，问题是“雄关漫道真如铁中的雄关指的是哪里？”这个雄关是要结合当时的背..
2021年3月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于运动的，问题是“锻炼的时候出汗多就代表减肥效果好吗?”这个问题其实还是比较简单的，健身过..