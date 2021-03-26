英雄联盟愚人节皮肤炫彩礼包限时5折活动详情 哪些愚人节皮肤打折

马上就要到愚人节了，每年的愚人节英雄联盟都会开启活动，这次也是不例外，在这次愚人节中，愚人节皮肤，炫彩礼包限时五折，下面就一起来看看本次的活动详情。

亲爱的召唤师:

来自深空的太空律动席席卷的范围越来越大，很快波及了愚人节宇宙的部分英雄们，他们也决定在之前先来一场狂欢...

愚人节主题皮肤和炫彩礼包将限时五折。请注意:粉色炫彩皮肤为限时获取，将不参加炫彩礼包五折

活动时间:2021年3月26日16:00-2021年4月5日23:59

限时优惠皮肤:

限时优惠礼包: