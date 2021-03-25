DNF黑鸦之境副本奖励汇总 黑鸦之境副本奖励一览

DNF在最近开启了黑鸦之境的副本，这个副本的活动可以获得很多奖励，一些小伙伴还不清楚黑鸦之境的奖励是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
黑鸦之境普通地下城奖励
* 特殊奖励
- 通关“德洛斯矿山外围”、“荆棘乐园”、“绝望摇篮”、“远古墓地”地下城时，可以获得以下奖励。
└ 各角色在每个地下城中各发放1次;之后进行地下城时，可以获得基本奖励。（每日凌晨06点初始化）
└ 难度提升时，增加绝望矿石、恐怖之瞳获得奖励个数与几率。
* 领主怪物掉落奖励
- 消灭“德洛斯矿山外围”、“荆棘乐园”、“绝望摇篮”、“远古墓地”地下城领主怪物时，可以获得奖励。
└ 难度提升时，增加绝望矿石、恐怖之瞳奖励个数与几率。
* 隐藏怪物掉落奖励
- 地下城进行中，有一定的几率，会有隐藏怪物登场。 - 消灭隐藏怪物时，可以获得以下奖励。
└ 难度提升时，增加绝望矿石、恐怖之瞳奖励个数与几率。
* 奖励展示
- 特殊奖励、领主怪物掉落奖励、隐藏怪物掉落奖励
|地下城难度
|类型
|详细分类
|奖励内容
|普通
|特殊奖励（结果翻牌）
|组队奖励
绝望矿石12~14个
绝望矿石12个+ 恐怖之瞳1个
绝望矿石12个+ 智慧的引导史诗1个
绝望矿石12个+ 智慧的引导神话1个
|领主怪物掉落奖励（各项概率单独计算）
绝望矿石1~5个
恐怖之瞳1个
智慧的引导史诗1个
|隐藏怪物掉落奖励（各项概率单独计算）
绝望矿石9~11个
恐怖之瞳1个
|困难
|特殊奖励（结果翻牌）
|组队奖励
绝望矿石16~18个
绝望矿石16个+ 恐怖之瞳1个
绝望矿石16个+ 智慧的引导史诗1个
绝望矿石16个+ 智慧的引导神话1个
|领主怪物掉落奖励（各项概率单独计算）
绝望矿石1~6个
恐怖之瞳1个
智慧的引导史诗1个
|隐藏怪物掉落奖励（各项概率单独计算）
绝望矿石12~14个
恐怖之瞳1个
|其他（与难度无关）
|其他
怪物卡片