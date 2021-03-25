DNF黑鸦之境副本奖励汇总 黑鸦之境副本奖励一览

地下城难度 类型 详细分类 奖励内容

普通 特殊奖励（结果翻牌） 组队奖励 绝望矿石12~14个

绝望矿石12个+ 恐怖之瞳1个

绝望矿石12个+ 智慧的引导史诗1个

绝望矿石12个+ 智慧的引导神话1个

领主怪物掉落奖励（各项概率单独计算） 绝望矿石1~5个

恐怖之瞳1个

智慧的引导史诗1个

隐藏怪物掉落奖励（各项概率单独计算） 绝望矿石9~11个

恐怖之瞳1个

困难 特殊奖励（结果翻牌） 组队奖励 绝望矿石16~18个

绝望矿石16个+ 恐怖之瞳1个

绝望矿石16个+ 智慧的引导史诗1个

绝望矿石16个+ 智慧的引导神话1个

领主怪物掉落奖励（各项概率单独计算） 绝望矿石1~6个

恐怖之瞳1个

智慧的引导史诗1个

隐藏怪物掉落奖励（各项概率单独计算） 绝望矿石12~14个

恐怖之瞳1个