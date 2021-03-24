魔兽世界3月24日在线更新修正公告 猎人武僧术士加强

魔兽世界在3月24日开启了在线的更新修正，此次的更新内容还是比较多的，其中对一些职业进行了加强，比如猎人、武僧和术士，都是些微的加强，不过也比没有好了，下面就来为大家分享一下更新内容。

职业

专注光环不再错误地缩短反魔法护罩的持续时间。

开发人员说明:这个问题在2月4日进行了第一次修正，但意外地在9.0.5补丁中遗漏了。

猎人（需要重启服务器）

野兽控制

野兽顺劈现在使你的宠物对其他目标造成90%的伤害（原为75%）。

射击

瞄准射击的伤害提高了5%，并且技巧射击现在使你的瞄准射击或急速射击的弹射造成55%的伤害（原为50%）。

武僧（需要重启服务器）

踏风

在前20秒内（原为15秒）每用猛虎掌、幻灭踢或旭日东升踢攻击一个不同的目标使神鹤引项踢的伤害提高15%(原为10%)。

修正了神鹤引项踢没有获得精通:组合拳的加成的问题。

怒雷破现在对次要目标造成70%的伤害（原为50%）。

术士（需要重启服务器）

恶魔学识

法术和宠物伤害提高了3%。

盟约

格里恩

修正了放下过去（裴拉戈斯灵魂羁绊）没有正确地降低受到的魔法伤害的问题。

团队副本和地下城

纳斯利亚堡

泥拳

史诗难度下破碎的落石的飞弹飞行时间延长至2.5秒（原为1.5秒）。

史诗难度下破碎的落石的冲击位置现在更容易看见。

所有难度下毁灭踩踏的半径缩小至16码（原为20码）。

所有难度下锁链联结会被拉断的距离提高至14码（原为12码）。

顽石军团干将

不稳定的石壳的吸收引导时间延长至5秒（原为4秒）。

史诗难度下邪恶爆发的伤害降低了15%。

史诗难度下邪恶撕裂的伤害降低了10%。

英雄和史诗难度下心能宝珠的持续时间延长至20秒（原为15秒）。

不稳定的心能灌注和不稳定的心能感染的持续时间延长至20秒（原为16秒）。

不稳定的心能引爆的半径缩小至40码（原为45码）。

魂殇雕像现在最多降低80%的治疗效果（原为100%）。

狂风雕像的推力降低了20%。

史诗钥石地下城

被精神控制后扔下地下城地图边缘的敌人不再算作敌人部队的进度。

赤红深渊

修正了饥饿的虱子会卡在贪食的克里克西斯房间的地下的问题。

修正了携带精华的玩家死在空中时，兹拉莉会卡在空中的问题。

物品和奖励

离开漫游古树坐骑后不再留下橡子。

修正了赤精之舞（艾泽里特特质）没有正确地提供神鹤引项踢的伤害加成的问题。

PvP

死亡骑士

使用自由祝福等法术后又能将寒冰锁链从目标身上移除了。

圣骑士

神圣

点了无尽牺牲（PvP天赋）后，牺牲祝福现在正确地显示在团队框架上。