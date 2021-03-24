2021有哪些可以网上正规的赚钱方法 赚钱副业兼职推荐

想必不少小伙伴都知道在网上其实是不乏一些正规又能赚钱的副业的，一些朋友也是想在闲暇的时间去做做网络上的兼职，下面就来为大家分享一下2021网上正规的赚钱方法推荐。

1、伪原创短视频



算是一个0成本的项目了，在海外的tiktok上有非常多优质的视频可以搬运，本身花费的时间也不是很多，短视频虽然已经火了很长一段时间了，但是还是有机会在的。

2、写网络小说

这个还是很看个人能力的，如果你平时爱看小说，也愿意花时间去尝试，可以去试试，适合对自己文笔和故事创意有信心的人，保持稳定的更新也是有一定的额外收入，不过十分看个人能力。

3、家教

适合一些高学历的大学生，可以利用空余时间去做做家教，收入很不错，而且永远都不会过时，任何时候家教都是很吃香的，不过需要你至少要是名校。

4、设计类方面

有文案编辑、设计类底子的一些朋友也是可以多多尝试接接私活，不过还是要自己能力够高，这样赚的钱越多。

5、闲鱼卖货

这个就是做中间商赚差价，低价进货，然后高价卖出，比如去一些电商平台，有时候做活动能够以很低的价格买入，上架闲鱼的话，不要卖的太贵，比如红米k40这样的手机，也可以代抢，抢到货，贵100到200卖出去也是有人买的。

6、摄影类的兼职



不少年轻人特别是女性都喜欢摄影，如果本身自己有摄影的技巧就更加的容易赚钱了，可以帮别人拍私房照或者卖照片给一些图片网站，都是不错的选择。



7、健身教练



这个需要对健身有所了解，并且自身身材管理的非常好的人才可以去做的，无论是做私教还是去健身所都是不错的选择。