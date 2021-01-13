英雄联盟新英雄佛耶戈揭秘站地址 佛耶戈揭秘站从哪进

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破败之王 佛耶戈

RUINED KING-VIEGO

定位现居地

打野暗影岛

执念能力

复活亡妻伊苏尔德附身并使用敌方基础技能

佛耶戈曾是卡马维亚王国（一个已经消失的王国）的统治者。年轻英俊的国王在一所玩具商店中邂逅了一生的挚爱伊苏尔德，两人深深相爱，伊苏尔德很快成为了佛耶戈的王后。然而这段热烈的感情不久就被黑玫瑰的暗杀行动所终结，佛耶戈因妻子的死而痛不欲生。他入侵了当时的福光岛渴望将妻子复活，却在过程中导致了妻子灵体的损伤。

千年之后，锤石唤醒了佛耶戈，但只是为了操控他为己所用。锤石的行为引发了瓦罗兰大陆上的不安，因为被操控的佛耶戈在尝试复活妻子的过程中，给大陆带来了破坏。

一个失落已久的王国，一位千年以前的国王——佛耶戈为了让亡妻死而复生，触发了一场被后世称为“破败之咒”的魔法灾难，自己也不幸殒命。如今的佛耶戈已经变成了一个强大的亡魂怨灵，依然执着地迷恋着几百年前死去的王后。他号称破败之王，控制着夺命的蚀魂夜，在符文之地上不懈地搜寻着，希望有朝一日能将她追回。与此同时，无穷尽的黑雾从他早已支离破碎的残忍心脏中涌出，扫除他面前的一切阻碍。

被动技能:君命已决

佛耶戈可以暂时附身他参与击杀的英雄，并回复一定的生命值。回复量由敌人的最大生命值决定。附身期间，佛耶戈的装备、普通攻击和技能（除终极技能之外）都会继承自敌方英雄。同时，佛耶戈还会获得一次施放终极技能痛贯天灵的机会。此外，附身期间的佛耶戈在向敌方英雄移动时还会获得额外的移动速度。

Q:破败王剑

被动:佛耶戈的普通攻击会根据目标当前的生命值造成百分比额外伤害。当他的技能命中了一个敌人之后，普通攻击会连续攻击两次。第二次攻击会为佛耶戈回复生命值，而不会造成伤害，但依然可以施加命中效果并产生暴击。这一效果在佛耶戈附身期间仍然有效。

主动:佛耶戈向前刺出长剑，对所有命中的敌人造成伤害。

W:千载幽咽

佛耶戈进行充能，然后向前突进，同时放出一团黑雾，对第一个命中的敌人造成伤害和眩晕效果。眩晕的时间和黑雾的范围会随充能时间增加，但伤害与突进距离不会。

E:茫茫焦土

佛耶戈在墙体周围放出一圈黑雾。当他身处于雾气范围中，就会获得伪装效果，并提高攻击速度和移动速度。

R:痛贯天灵

佛耶戈解除附身状态，向前闪现，并对落地范围内的敌方英雄造成伤害。这个技能会选择生命值百分比最低的目标，并且会根据对方已经损失的生命值造成额外的伤害。其他处于落地范围内的敌人会被击退。