魔兽世界1月13日在线更新维护内容汇总 修正副本及任务bug

魔兽世界9.0在1月13日开启了在线的更新维护，此次的更新内容主要是修正一些副本和任务的bug，并没有什么值得关注的职业改动，下面就一起来看看本次的在线更新修正吧。

职业

德鲁伊

万灵之召（法夜技能）会攻击受到因为伤害而被打破的控制技能影响的目标(比如纠缠根须)的改动已取消。

盟约

格里恩

“An Earned Bond” 现在会显示你完成该任务后获得的正确伙伴。

法夜

“改良蘑菇”的指示器现在更容易在地图上看见。

温西尔

修正了玛卓克萨斯和雷文德斯战役的共享过场动画没有为温西尔玩家播放的问题。

团队副本和地下城

纳斯利亚堡

伊涅瓦·暗脉女勋爵

修正了如果玩家被伊涅瓦·暗脉女勋爵的副官击败，她无法被攻击的问题。

任务

修正了任务“最甜蜜的供品”中供品盘和白银保险箱有时没有出现的问题。

修正了凯尔萨斯·逐日者有时没有在“统御勋章”的第一个场景战役中出现的问题。

玛卓克萨斯奖励目标“腐朽局势”中精英怪物现在提供更多的进度。

接到“暗影国度:冷冽的召唤”时，联盟玩家不再被传送出争霸艾泽拉斯阵营战役的奥格瑞玛副本。由于这两部分内容的副本有所冲突，部落玩家仍然会被传送出副本，直到他们完成“穿过破碎天空”任务线。

托加斯特，罪魂之塔

[仅限北美服务器]修正了浪骸野兽事件被暂时关闭的问题。

心能之力

潜行者

修正了伤害性心能之力（比如闪电之尘）的伤害低于预期的问题。

用户界面

在易用性菜单中选择减少镜头运动或保持角色处于正中时，死亡时出现的心能视觉效果的屏幕边缘被移除了。