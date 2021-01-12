魔兽世界1月12日在线更新修正公告 大量弱势职业加强

魔兽世界1月12日，在今天开启了最新的在线更新修正，其中对很多职业都进行了加强，都是一些弱势专精，很多玩家还不清楚是什么更新内容，下面就来为大家分享一下。

成就

阴间阳伞成就现在正确地显示你的当前进度。

职业

死亡骑士

鲜血

[需要重启服务器]白骨之盾现在提供相当于70%力量的护甲（原为50%）。

冰霜

[需要重启服务器]装备双手武器时，所有伤害额外提高2%。

德鲁伊

综合

[需要重启服务器]万灵之召（法夜技能）不再尝试对受到旋风影响的目标施放法术，并且不再忽略受到会因为受到伤害而被打破的控制技能影响的目标，比如纠缠根须和群体缠绕。

法师

冰霜

[需要重启服务器]所有伤害性技能的伤害提高了9%。

武僧

酒仙

[需要重启服务器]装备双手武器时，所有伤害额外提高2%。

踏风

[需要重启服务器]装备双手武器时，所有伤害额外提高2%。

潜行者

奇袭

[需要重启服务器]所有伤害性技能的伤害提高了8%。

战士

狂怒

[需要重启服务器]所有伤害性技能的伤害提高了8%，剑刃风暴（天赋）和巨龙怒吼(天赋)除外。

[需要重启服务器]血肉顺劈（天赋）现在使旋风斩的伤害提高25%(原为30%)。

团队副本和地下城

伤逝剧场

库尔萨洛克

抽取灵魂不再对激活剑刃风暴的战士施加无魂者。

物品和奖励

硬化的护甲补丁的耐力降低至24（原为50），并且只作用于胸甲物品，从而与厚重荒芜护甲片一致。

开发人员说明:该物品一直都是厚重荒芜护甲片的低配版，你可以从稀有掉落或商人处找到，但厚重荒芜护甲片在beta版本被修改时我们忽略了这个物品。物品描述将在以后的在线修正或补丁中更新。

PvP

修正了阿拉希盆地战场的基础状态用户界面没有显示正确的基地图标的问题。

修正了能量宝珠在基座时图标没有在寇魔古寺战场地图上显示的问题。

潜行者

修正了闪避激活时闪避（2级）没有用左右开弓攻击目标的问题。

修正了圣骑士的以眼还眼（天赋）和闪避(2级)的交互造成的伤害高于预期的问题。

托加斯特，罪魂之塔

强化版守卫被击败前通往下一层的门又会被锁住了。

心能之力

术士

修正了在某些楼层使用传送门时地狱亲和契约的层数会被重置的问题。