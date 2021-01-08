2021CF1月先抽后付活动地址 1月最新先抽后付活动入口

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2021CF1月先抽后付活动地址 1月最新先抽后付活动入口

2021-01-08 16:49 · 稿源：站长之家

2021CF1月在1月份开启了先抽后付的活动，其中玩家可以在这个抽奖的页面抽取到很多新的奖励，下面就来为大家分享一下2021CF1月先抽后付活动地址。

CF1 月先抽后付活动

活动时间:2021年1月7日00:00~2021年1月21日23:59

活动内容:

抽奖区

CF1 月先抽后付活动

兑换区

CF1 月先抽后付活动

活动地址:

https://act.daoju.qq.com/act/a20201216lottbefore/index.html

点击上方链接或复制至浏览器中即可进入2021CF1月先抽后付活动页面!

活动规则:

1.10Q币购买复活币1个并赠送1个钥匙，100Q币购买复活币10个并赠送11个钥匙;拥有代金券的玩家，可以使用代金券抵扣购买复活币并赠送钥匙，一次最多抵扣9个代金券，一旦代金券使用后无法退还（下单后未支付，订单被系统取消之后或手动取消之后会返还抵扣的代金券）;

2.抽奖:可以使用钥匙进行单抽和10连抽，抽奖获得的可分解道具存放在【暂存箱】中，可选择重新分解成积分或发往游戏仓库;不可分解道具则直接发往游戏内;

3.先抽后付:单q总限制2次先抽后付的机会，玩家可以不付费先进行抽奖，抽奖完成后再决定是否需要购买抽奖结果，先抽结果无需购买也可以正常抽奖或先抽后付;

4.累计奖励:玩家累积10次，20次，30次抽奖次数都可以获得对应的里程碑奖励，对应奖励，单q限领取1次（未购买的先抽后付，不计入抽奖次数）;

5.暂存箱:抽奖获得的可分解道具进入【暂存箱】中，其余道具直接发送到游戏内!暂存箱内的道具可选择重新分解成积分或发往游戏仓库;已经领取到仓库的道具无法退换，请慎重（在参与活动期间请确认好绑定的大区）;

6.积分兑换:玩家可以消耗积分获得兑换区的道具，功能性道具（如透明护目镜等）以及角色(如新灵狐者等)同一大区无法重复到账，请各位已有此类道具的玩家兑换时注意，避免重复兑换;

7.超过活动期限的钥匙和兑换积分都将作废，请及时使用。活动使用的代金券不会作废，可以用于后续的其他活动;

8.穿越火线高价值道具概率公示;活动概率会在公示概率的区间范围内进行波动，所用‘概率’均是在大样本（大量用户）下的统计数值，与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。

9.道聚城特权:仅限掌上道聚城购买可额外获得1个钥匙，活动期间单q限1。

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