魔兽世界1月8日在线更新修正公告 扭曲回廊狮子的踪迹任务道具修复

魔兽世界在1月8日这天开启了在线的更新修正，今天修正的内容不是很多，感觉重要的职业调整都没见到，下面就来为大家分享一下今天魔兽世界的在线更新修正公告。

职业

猎人

猎人们现在可以用暗影国度的肉喂他们的宠物了。

盟约

格里恩

修复了于任务“空中侦察”中离线的玩家没有地图标记指引他们回到克莱亚处重置飞行的问题。

修复了努米努鲁无法为任务“晋升之途:努米努鲁”提供进度的问题。

修复了于永恒熔炉被遗忘的巨像中其它玩家的已拆除减益效果的可见问题。我们发现了问题，并及时拆除了它。

修复了有资格的玩家在晋升堡垒中完成事件后无法获得日舞者坐骑的问题。

任务”仁慈，谦逊之刃“中现在会出现更多的敌人。

法夜

修复了在史诗钥石难度下击败副本Boss无法为任务“非同寻常的灵魂”提供进度的问题。

温西尔

当为“灰烬王庭:蘑菇惊喜“寻找羽毛帽时，玩家现在将可以正确的使用爪钩蔓生物。

每一位宾客的偏好现在总是会显示在宾客名单中，即使在你第一次发现他们之前。

设计师注:这一改动使得构建一份具有类似偏好的宾客名单更为简单和快速。

如果你没有所需声望来解锁宾客沃尔大师和丘法，他们将不再出现在宾客名单中。

设计师注:这一改动不会从已有的宾客名单中移除他们，但你可以收回他们的请帖，而在解锁他们之前不会再出现。

地下城和团队

凋魂之殇

斯特拉达玛侯爵

魔药溃烂不再可以被打断。

物品和奖励

修复了奥的裂解之心饰品在遭受致命攻击后无法触发的问题。

罪孽角斗士的尊崇斗篷现在作为罪孽角斗士精锐外观的一部分。

升级到226装等的PvP装备现在会显示它们的精锐外观。

助祭的伪装玩具不再会在传送时取消效果。

噬渊

修复了于野兽密径狩猎中刷新消失和未完成的阶段进度的一些问题。

托斯加特，罪魂之塔

你现在可以于高难度的扭曲回廊中获得“狮子的踪迹”的任务道具。

世界任务

马卓克萨斯精锐世界任务的不朽军团声望奖励提高了。