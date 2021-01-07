王者荣耀1月7日抢先服更新维护公告 v62大版本更新内容汇总

王者荣耀在2021年1月7日周四这天进行了更新维护，此次抢先服的更新内容非常多，接近3W字，很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家分享一下更新公告。

亲爱的召唤师:

欢迎大家来到【王者荣耀抢先服】!更新前，请一定确认是否有抢先服资格噢~

抢先服的召唤师，可以比其它大区的召唤师优先体验到大版本的全新内容，第一时间掌握王者荣耀的最新动态!

【更新时间】

2021年1月7日8:00-15:00（7:00关闭互通、7:30关闭PVP）

（正式服不受任何影响）

【更新方式】停机更新

1）由于抢先服的版本优先外网正式服，我们将于1月7日7:00关闭抢先服与正式服之间的互通，届时您将无法与其他正式服召唤师进行匹配、涉及小队操作等涉及互通的系列功能将短暂关闭，待互通开启后，重新开放。

2）由于此次为停机更新，停机期间您将无法登录抢先服。当然啦!老亚瑟将奉上60钻石+60铭文碎片作为此次抢先服更新福利，另外1月7日更新后-1月9日23:59活动期间登录游戏更可领取先锋登录礼:钻石夺宝抵用券*1+铭文碎片*60，还请各位召唤师更新后记得登录领取、参与噢!

3）更新完成以后，召唤师如果退出，就进不去其他区服。需要从官网下载最新的正式服版本。

温馨提示:角色转移涉及小队关系的检测，互通关闭期间，拥有小队关系的角色暂时无法进行转移，为您带来的不便，敬请谅解。

【更新范围】安卓手Q抢先服&安卓微信抢先服

小提示:本次更新前，为了不再发生召唤师们在线时突然关闭服务器而遭受不必要的损失，我们将在更新前半小时（约1月7日7:30）关闭抢先服PVP入口!

【更新内容】

一、王者峡谷

随着破晓之心破碎开启通道，峡谷出现云鳐鱼、蓝紫色植物等奇观，鬼谷子研究发现与原初之息有关。在整个王者峡谷都充满了原初之息后，峡谷也产生了种种变化。在原初之息影响下，新的版本中也诞生了很多有趣的新玩法。

（一） 原初进化

神秘裂隙一度在峡谷开启，象征生命力量的原初之息过量涌入，带来峡谷生物的生发与狂化。通过裂隙流入峡谷的原初之息，不间断地影响着峡谷中的生物，除了其中不断生长的蓝紫色花朵和扭曲的树木之外，峡谷中的远古生物也在这种力量的浸润下，进化出了更多的能力，

主宰和暴君作为王者峡谷中最重要的中立资源，在王者峡谷的战斗中对战局一直都起着至关重要的作用。但是我们也注意到目前主宰暴君的设计在体验上存在一些和预期不符的问题，因此我们对主宰和暴君玩法进行了全新的设计。

主宰/暴君新增原初进化机制

受到峡谷中原初之息的影响，主宰和暴君会在不同阶段吸收原初之息的能量进行进化:

1、原初之息让主宰/暴君拥有了进化的能力，他们各自的头部，躯干，手臂都有机会发生进化;

2、主宰/暴君在2分钟（首次出生时）即会有随机一个部位进化。10分钟(游戏进入中期时)会再次对同样部位进化一次，提升进化能力;

3、不同的部位进化会对应加强主宰/暴君自身的能力和击败他们后获得的效果;

4、主宰/暴君在10分钟时如果未被“击败”，会直接进化并强化;

主宰仍然定位于团队推进，所有的效果都会增强主宰先锋。暴君仍然定位于团战，所有的效果都会增强团战能力。

（示意图）

（示意图）

附:下图分别对应击败拥有头部/躯干/手臂进化后的暴君之后获取的buff视觉效果:

获得暴君头部进化BUFF

（示意图）

获得暴君手臂进化BUFF

（示意图）

获得暴君躯干进化BUFF

（示意图）

小地图主宰/暴君/主宰先锋图标更新

（示意图）

不同部位进化时，小地图上的图标也会同步点亮显示。

地图场景提示优化

1分钟时主宰/暴君出生点会出现场景特效预告下一次龙的进化方向。

特效的元素均取自主宰暴君进化部位时的部位元素。

1、黑色雾气代表手臂进化

（示意图）

2、星光流动代表躯干进化。

（示意图）

3、阳光照射代表头部进化。

（示意图）

风暴龙王机制更新

风暴龙王的刷新位置和能力/击败buff效果，将根据本局召唤师”击败”的暴君和主宰数量决定:

1、风暴龙王会出生在召唤师”击败”数多的暴君出生点或者主宰出生点;

2、风暴龙王在哪个出生点出生，即代表本局它会继承哪个远古生物（本局的主宰或者本局的暴君）的能力;

如:本局主宰进化了头部，同时”击败”数最多，则20分钟风暴龙王会出生在主宰出生点，风暴龙王也会继承主宰头部能力（召唤进化后的主宰先锋），同时本身对英雄的护盾加成和闪电效果也会保留。

（示意图）

我们希望通过暴君主宰、主宰先锋、英雄和场景的多方效果，为大家营造一个更完整的表现。

主宰/暴君新增被动技能

1、受到原初之息的影响，魔种的羁绊进化为原初羁绊;

（示意图）

2、受到原初之息的影响，双龙新增被动技能—“原初轰击”:

主宰暴君在受到攻击后，召唤原初之息的力量攻击召唤师

3、英雄没有原初羁绊时，每隔一段时间，附近随机召唤师会受到普通“原初轰击”的攻击:

（示意图）

4、英雄有原初羁绊时，每隔一段时间，附近随机召唤师会受到进阶版“原初轰击·怒”的攻击

相对于原初轰击，原初轰击·怒的伤害会更高。

（示意图）

主宰/暴君刷新时间调整

1、主宰暴君首次出生进化的动画刷新时间调整为1分56秒，2分钟时可被攻击;

2、主宰暴君第二次出生进化的动画刷新时间调整为9分56秒，10分钟时可被攻击;

3、风暴龙王出生动画刷新时间调整为19分56秒，20分钟时可被攻击;

4、主宰/暴君离开峡谷的时间从19分40秒调整到19分30秒;

新增系统聊天框播报

1、1分钟时系统聊天框会播报本局主宰暴君的进化方向;

2、“击败”主宰和暴君后，我方会在系统聊天框中获取”击败”后的效果描述;

（示意图）

数值调整

1、当暴君、主宰、风暴龙王获得头部进化时，暴君、主宰、风暴龙王将获得10%的攻击力加成;

2、当暴君、主宰、风暴龙王获得手部进化时，暴君、主宰、风暴龙王的攻击将对英雄造成减攻速和移速效果;

3、当暴君、主宰、风暴龙王获得躯干进化时，暴君、主宰、风暴龙王将获得80点物理防御和法术防御力的加成;

4、为了保证对抗感受的正常，基于进化强化的前提下，我们适当调整了暴君、主宰、风暴龙王的基础属性，以使得他们的对抗强度保持与之前相近的水平;

5、由于现在击败风暴龙王将额外获得对应进化部位的buff奖励，我们适当下调了风暴觉醒的buff效果:风暴觉醒对英雄的真实伤害从5%最大生命值下调到3.5%;护盾从30%最大生命值下调到20%最大生命值;

6、由于击败2-10分钟的暴君现在也能获得buff奖励，我们适当调整了暴君的金币和经验奖励:

7、2-10分钟暴君的金币奖励:70-98→16-96;

8、2-10分钟暴君的经验奖励:54-72→13-71;

9、10-20分钟暴君的金币奖励:100→120;

10、10-20分钟暴君的经验奖励:75→135;

（二） 原初试炼

充盈于峡谷的原初之息渗透于峡谷的建筑和生物中，孕育与催生万物。而这为在峡谷历练的英雄们拉开了一场【原初试炼】:通过击败、推塔、拿主宰暴君和助攻行为获得渗透于其中的原初之息，追逐万物之源的神秘力量。

我们改变了单一与人头挂钩的终结机制，将三个容易影响双方经济差距的指标（助攻、连续推塔、连续拿龙）纳入原初试炼终结机制的评价体系，以让我们的反滚雪球机制更加的完善。

新增原初印记机制

1、“击败”携有原初印记的英雄时，你便会获得额外经济奖励（经济奖励不会高于持有印记者通过连杀获得的经济）;

2、原初印记一共4级，等级越高额外经济奖励越多;

3、优势方”击败”劣势方英雄时所获得的终结奖励会略有衰减，我们对极端碾压情况会根据对局时间进行系数修正;

4、在原初印记被获得时，战斗播报中会展示它。在战绩面板查看自己和他人是否存在原初印记;

（示意图）

我们还更新了触发原初印记时获得金币的飘字，它能够更清楚的展示金币获得的途径。

（示意图）

（三） 原初法阵

伴随着原初之息的充盈，为了稳固峡谷的环境，鬼谷子在距离通道最近的对抗路边缘设置了一道云梦泽的法阵用以收集和稳固这些原初之息，而法阵的另一个作用则是可以利用这些收集的原初之息的力量来穿梭空间，借助法阵英雄们可以快速到达峡谷的另外一侧。但法阵的力量是有限的，在运转一段时间后便会消散，因此只有在游戏的前中期可以使用哦。伴随着原初法阵的出现，对抗路的英雄将有更多机会支援队友们，队友们来协助对抗路的英雄时也将获得更多便利。

对抗路新增原初法阵

玩家可以利用法阵进行传送来实现对队友的远程支援。

1、对抗路地形变化

受原初之息的牵引，对抗路的地形发生了一些变化。对抗路的地面、岩石向外凸起，于草丛中间形成了一个凸出的平台，鬼谷子将原初法阵设置在了这个平台上。

（示意图）

2、原初法阵的出现和消失

1）游戏时长进行到2分钟时，原初法阵吸收了足够的原初之息开始运转，在暴君所在河道上将生成法阵出口（位置固定)。

（示意图）

2）当游戏进行到10分钟时，法阵的力量逐渐衰竭进而消失，同时河道的出口也将同步消失。如果此时法阵附近没有英雄，法阵附近的地形将被受原初之力影响而蓬勃生长的植物所封闭。

（示意图）

3、原初法阵使用规则

1）当玩家进入到原初法阵时，原初法阵将处于激活状态，此时在屏幕中间将出现一个按钮，轻点屏幕中的按钮即可进入传送吟唱状态，3秒后玩家将传送到出口位置。

由于原初之息过于强大，英雄们无法高频率承受，因此在使用完原初法阵后，需要等待120秒后方可再次使用原初法阵。

（示意图）

2）当玩家在传送的过程中受到了来自对方的控制效果或自己进行了移动、释放技能等操作时，将打断传送的吟唱。

打断带来的震荡将使得英雄在短时间内无法再次使用传送（15秒冷却时间）。

（示意图）

3）受法阵力量的限制，当双方玩家都在法阵中时，只有先进入法阵的一方可以使用传送。

（示意图）

4）同样受法阵力量的限制，法阵同时只能允许1名玩家使用传送，当友方有英雄在传送时，其他玩家将无法使用传送。

（示意图）

5）在传送吟唱时轻点眼睛状的图标，可以自由切换原初法阵入口和出口处的视角

（示意图）

4、原初法阵传送的信息提示规则

1）当玩家使用原初法阵进行传送时，会获取出口附近范围的视野，同时，其他玩家也可以看到出口花朵上的传送特效（无论是否有出口位置的视野)。

（示意图）

2）当有玩家在使用传送时，所有玩家可以在小地图上代表出口的花朵的图标上看到传送的动态效果（无论是否有出口位置的视野)并且听到传送的音效提示，敌方传送的动效为红色，己方队友传送的动效为蓝色。且当传送成功时，小地图上会有一个扩散状的圆圈提示。此外，所有玩家还会获得传送者的视野1秒钟。

（示意图）

（四） 分路引导视觉升级

调整入场的镜头和美术表现

新增地面个人分路引导表现方式

新增场景中的对抗路/发育路指引物件

发育路指引:

（示意图）

对抗路指引:

（示意图）

优化出生点位置

现在召唤师的出生点，会更加靠近选择的分路。

移除英雄脚下的文本分路引导

小tips:对抗路和发育路如何走对分路?开局跟着地面流光走~

（示意图）

二、排位赛调整

（一） 新年度主题——“不夜长安”

“不夜长安”年度主题开启

从S22赛季开始，我们将会开启“不夜长安”年度主题，用四个赛季的时间来讲述在长安发生的一个关于守护的故事。

上元佳节，举城欢庆，

千灯夜放，百坊争鸣。

其盛世之相，可谓不夜长安。

但繁华背后涌动着不为人知的暗流，

绚烂烟火下，是什么线索浮出水面?

不夜长安赛年一同见证:

如果暗夜将至，谁，将守护长安?

那位撑着伞的少女，能否带领队友重拾初心?

S22赛季，用一场绝世之舞，追寻一个真相。

S22赛季——“上元夺魁”

（示意图）

赛季开启后，我们将随时间逐步开放“上元夺魁”赛季任务，玩家们会以公孙离伙伴的身份，参与任务，帮助公孙离筹备惊鸿舞，调查长安危机线索，还可深入了解明世隐失踪前后，尧天众人的故事。

（二） 排位赛

单排和多排按钮合并为一个按钮

（示意图）

在排位赛房间中，允许【单/多排】与【五排】进行切换，无需重建房间切换模式。

五排房间段位限制动态变化

之前版本中，在五排时，必须由中间段位的朋友才能邀请上下两个段位的朋友一同五排（此时匹配会按照队伍中的最高段位的成员进行匹配）的体验，在本次版本更新后，调整为根据队伍的成员段位动态变化的方式。

新增队伍招募功能

1、原有的招募队友功能合入该界面;

2、新增队伍大厅的功能，召唤师们想组队时，可以在其中寻找对应的队伍:

（示意图）

3、点击快速加入时，系统会根据召唤师们的个人情况，快速加入一个相同模式的队伍;

优化队伍召集功能

发送召集时，增加表达对位置的需求，同时可以限定加入的队员段位。

（示意图）

个人主页展示调整为本赛季最高段位

（示意图）

（三） 选将流程调整

禁用流程调整

调整前:

（示意图）

调整后:

（示意图）

1、巅峰赛选将流程调整:由双方轮流禁用3轮调整为只禁用2轮（如上图所示），整体禁用时间减少40秒;

2、排位赛征召模式选将流程调整:单边禁用英雄数量由2名调整为3名，禁用流程与巅峰赛一致，整体禁用时间与调整前保持一致;

新增征召模式选将筛选

（示意图）

可使用筛选项:

1、名称:英雄名拼音排序

2、熟练度:英雄熟练度高低排序

3、英雄战力:英雄当前荣耀战力高低排序

4、赛季常用:召唤师本赛季使用英雄场次排序

5、赛季常禁:召唤师本赛季禁用英雄场次排序

（四） 赛季之旅

在这个赛季，我们对赛季之旅系统的内容和形式进行了更新。我们希望召唤师们可以通过赛季之旅系统，了解到赛季故事所发生的区域的信息，希望由此，让召唤师们对王者荣耀世界观中的各个区域，能够有一个更生动、丰满的了解。

“上元夜，长安之旅”

本赛季的故事发生在长安，我们会通过赛季之旅系统，给召玩家们介绍长安城中一些别具特色的地点，以及长安的英雄在这些地点发生过的趣事。随着玩家们游戏体验的深入，可以逐步的解锁地点信息，领略不夜长安的风情。

奖励更新

新的奖励内容也不会缺席:

不夜长安”系列赛季皮肤:狄仁杰——万华元夜

赛季历练历练值达100获取。

回城特效——不夜长安

赛季历练历练值达2000获取，仅“不夜长安”系列皮肤可用。

主页装扮——上元夺魁

荣耀挑战-挑战值达15获取。

升级版皮肤标签——不夜长安

荣耀挑战-挑战值达60获取，仅狄仁杰皮肤——万华元夜可用。

生涯称号——荣耀之巅S22

荣耀挑战-挑战值达120获取。

三、抢先服新赛季更新，新版本福利等你来拿

先锋登录礼，抢先服新版本上线

【活动时间】:1月7日更新后-1月9日23:59

活动期间登录游戏领取钻石夺宝抵用券*1+铭文碎片*60

四、S22荣耀战令更新

S22新赛季开启，意味着荣耀战令也将进入全新赛季。战令新赛季开启后，所有玩家登录游戏即可免费激活全新版本的荣耀战令-精英版，上赛季的战令等级和进阶状态会进行重置（包括精英版和进阶版，战令币不会被清空），同时部分战令等级奖励和兑换商品也会进行更新。

（一） 精英版荣耀战令奖励

更新精英版战令中的永久英雄与永久皮肤自选礼包

同时，所有精英版玩家每周可以领取周签到宝箱，进阶后每周还可领取更多经验哦~

1、永久英雄（六选一）更新为:

露娜、周瑜、公孙离、孙策、太乙真人、李元芳

2、永久皮肤（六选一）更新为:

孙尚香-水果甜心、刘备-万事如意、宫本武藏-万象初新、上官婉儿-修竹墨客、苏烈-爱与和平、老夫子-潮流仙人

（二） 进阶版荣耀战令奖励

S22进阶版荣耀战令的两款战令限定皮肤、专属星元部件、专属局内表现四件套、专属拖尾特效奖励内容也将更新，由精英版进阶到进阶版战令后，等级将继承，同时可以一次性领取所有之前等级的进阶奖励。（例如:小妲己目前精英版等级为80，小妲己进阶后，等级不变，可一次性领取进阶版1-80级的全部奖励!）

勇者品质皮肤:亚瑟-潮玩骑士王

S22进阶版荣耀战令1级奖励，进阶后立即获得。

（示意图）

史诗品质皮肤:元歌-云间偶戏

S22进阶版荣耀战令80级奖励。

（示意图）

和此套皮肤拥有相同画风的荣耀播报、击败特效、回城特效、头像框也将加入到最新的进阶版荣耀战令当中，召唤师们通过升级战令等级便能获取。

（示意图）

鲁班七号-电玩小子星元系列部件 “格斗小子”一套

S22进阶版荣耀战令奖励——提升等级即可获得哦，本次3个部件为战令首发，其余部件后续将上架游戏商城，详情请查看官方公告

（示意图）

拖尾特效-童趣乐园

S22进阶版荣耀战令120级奖励

（示意图）

（三） 典藏版荣耀战令

典藏进阶版荣耀战令可获得专属限定头像框及荣耀播报，同时战令等级可以在原等级的基础上直接提升30级（价值2400点券）!

（示意图）

（四） 兑换商城更新

本次版本更新后，将上架新礼包-童趣乐园礼包，打开后可有几率获得童趣乐园击败特效（永久），喜欢的召唤师等S22战令等级到达32级后就可以使用战令币去购买啦~战令兑换商店将不定期更新商品，详情请留意后续官方公告

（示意图）

（五） S22赛季战令限定奖励后续产出方式说明

荣耀战令S22赛季结束后，S22赛季的战令限定皮肤（亚瑟-潮玩骑士王、元歌-云间偶戏）和S22赛季的进阶版战令专属奖励(鲁班七号星元部件、击败特效、回城特效、荣耀播报、头像框等)将从战令等级奖励中下架，并且为保证获得了相关奖励的召唤师的体验，S22赛季限定奖励不会在短时间内以任何形式重新上架。

返场形式:以特有抽奖宝箱的形式在战令兑换商店中限时上架，当召唤师购买了返场赛季进阶版战令及达到一定战令等级条件后，方可解锁抽奖宝箱兑换资格。（抽奖宝箱概率会在上架时于官网进行公示），S22赛季上架的战令限定奖励将不会在S23赛季起，低于2个赛季以内的的任何形式重新上架。

温馨提示:S22赛季荣耀战令具体结束时间请关注游戏内战令系统，抽奖宝箱上架时间及具体兑换条件请留意后续官方公告。

（六） S18战令限定资源返场

按照我们之前的约定，时隔1年将在战令S22赛季第9周将S18赛季荣耀战令限定皮肤李元芳-银河之约、沈梦溪-星空之诺、王昭君星元、击败特效/回城特效/荣耀播报/头像框分别以抽奖宝箱的形式在战令兑换商店中限时上架，未获得的召唤师需在战令S22赛季中进阶且达到一定等级进行礼包兑换，具体返场形式和条件将在S22赛季的返场活动开始前公布，敬请期待~

（七） S22荣耀战令周经验上限说明

战令玩法中，每个赛季都会根据赛季时间的实际情况对首周周经验上限做动态调整，S22首周周经验上限为13600，第二周起，每周周经验上限增加700点。

五、铭文系统

（一） 英雄专属铭文页

为了解决大家反馈的30个铭文页根本不够的问题，又不使得铭文页更复杂难找，我们新增了英雄专属铭文页功能。

使用方式

与装备方案类似，每个英雄对应3套方案，大家可以独立地为每个英雄修改方案:

（示意图）

局内局外都可以方便地切换使用:

（示意图）

解锁方式

每个英雄的前两套专属铭文页会直接开放使用，第三套铭文页花费100钻石即可解锁。

（示意图）

此外为了补偿之前召唤师们的自定义符文页，我们会根据每位玩家额外解锁自定义铭文页的数量x4解锁英雄专属铭文页3，开到就是赚到~

铭文页方案

我们拉取高端玩家数据，为每个英雄都定制了完善的3套铭文方案。

为了避免版本更新后，每个英雄都要手动切换去使用专属铭文页，我们帮大家做了数据迁移。若之前该英雄时用了自定义方案，系统会用您精心配制的方案覆盖掉英雄专属铭文页1，无缝丝滑过渡。

（二） 铭文预览

新增铭文预览功能

只能看属性、无法一目了然地知道每套方案铭文搭配的问题我们也会一并解决。

在铭文装配页面增加了按钮可以切换预览模式，属性和预览我全都要~

（示意图）

铭文弹窗增加方案预览，对比一览无余:

（示意图）

（三） 铭文推荐

优化铭文推荐展示界面

（示意图）

（四） 高级铭文特权

为了鼓励一直正向游戏的玩家，也为了让玩家在练习新英雄时无需顾忌于铭文等级过低、能够更快地在峡谷中畅游，提供了高级铭文权益。

1、激活铭文特权后，在对战中使用的所有低等级铭文将提升至对应的铭文特权等级;

2、当有多个不同等级的铭文特权激活时，则优先使用高等级的铭文特权;

（示意图）

信誉系统获得:

达到对应的信誉等级并且信誉积分100分，则自动激活;信誉等级不足或者信誉积分低于100分，则自动失效。

信誉等级4星且信誉积分100分—— 激活3级铭文特权

信誉等级≥5星且信誉积分100分——激活4级铭文特权

限时活动获得:

参加官方限时活动，领取自动激活对应等级铭文特权，具有体验时长限制。

当对应的铭文特权领取后自动开始计时，同等级的铭文特权时长可以互相叠加。

（五） 铭文碎片获取

简化铭文获取流程

新版本中，我们将原先每48小时免费获取铭文的奖励，转移至每日登录任务中，还可通过小妲己一键快捷领取全部福利:

（示意图）

点击铭文碎片旁的【加号】按钮，在多种铭文碎片的获取途径中，我们新增钻石/金币一键兑换，相比从前兑换比例还有所提高!

（六） 铭文属性

优化铭文属性计算规则

由于历史原因，虽然铭文属性和局内属性在属性面板中看来是完全一致的， 但它们却有着不一样的计算公式，这也给召唤师们带来了诸多困扰，比如:为什么牛魔的一技能不能减少铭文附带的物理攻击和法术攻击属性;为什么狄仁杰大招百分比减抗没法减少铭文部分的双抗;为什么重伤类装备无法有效针对铭文部分的吸血属性等。这些都给召唤师的游戏理解带来了许多不必要的学习负担。

我们权衡之下，对局内外属性的计算规则进行统一，以便大家更好地理解和认知。同时，我们会密切关注此项改动可能引起的英雄强度变化，并针对进行平衡调整。

六、王者UI3.0

我们刷新了王者界面，统一了设计语言，简约流动，构建出新生的王者基础界面，同时强化对局的代入感和沉浸感，让召唤师们体验全新的带有生命力的王者世界。

（一） 大厅界面

优化游戏大厅界面

使界面更加简洁，同时赋予英雄角色更多的表现空间。

（示意图）

1、大厅左侧排行榜、好友列表简化，适当缩小了头像面积，放大了排行榜/好友切换按钮;

2、优化了好友列表展开面板，更大面积，使好友信息展示更加清晰，聚焦;

（二） 排位赛段位

更新了排位赛青铜到荣耀王者的段位徽章设计

（示意图）

排位赛段位结算动画调优

使其更加流畅有张力

（三） 结算MVP品质升级

优化成就徽章美术效果

优化了包括MVP、超神、连胜、三连决胜、四连超凡、五连绝世、金牌辅助、金牌坦克、金牌战士、金牌射手、金牌法师、金牌刺客、银牌辅助、银牌坦克、银牌战士、银牌射手、银牌法师、银牌刺客等的结算徽章的美术效果。

优化了阶段成就徽章的动画和特效

优化了成就展示的背景效果

（示意图）

（四） 局内战斗界面改版

我们希望能让召唤师们将更多的注意力聚焦在核心战斗本身的同时，更效率、更便捷的获取到对应的战斗信息。

我们进行了本次战斗界面的优化，希望带来更有层次的布局，更清晰的信息展示，以及更便捷及个性化的操作体验。

局内的战斗界面改版

调整前:

（示意图）

调整后

（示意图）

战斗信息面板整合

1、原有战斗主界面的使用英雄属性界面英雄属性弹窗整合进战绩界面:

（示意图）

2、友方的英雄大招直接在小地图旁的血条上方进行展示，如图所示:

（示意图）

新增右手模式

有很多召唤师反馈:希望自己可以使用右手半区操作完游戏内的所有弹窗，而不是移动右手到屏幕的左侧去操作各种页面。因此，本次更新后商店和战绩都可以根据召唤师的左手和右手操作喜好进行设置。

设置界面

（示意图）

商店界面

（示意图）

商店界面中额外增加了双击装备进行预购的便利功能。

战绩界面

（示意图）

本次版本同步进行了调整，这样召唤师们可以既用右手买装备的同时，又用右手发信号了。

右手出装

（示意图）

以上内容都可以在设置弹窗的布局设置中，根据自身喜好进行个性化设置

（示意图）

局内交流信息整合

我们在局内的快捷消息按钮的拖动操作上，进行了交流和操作的整合功能。

（示意图）

我们希望本次的拖动操作改动，可以使得召唤师们更便利地使用动作表达自身的情绪。同时使召唤师们能够便捷地使用右手操作打开小地图，更方便地使用语音转文字。

这部分菜单的内容支持在局外和局内进行调整，召唤师们可根据自己的需求，在设置界面的战斗信息中的拓展交流内容中进行开启/关闭。

（示意图）

小地图信息增加

1. 增加敌方英雄朝向

2. 增加超级兵/炮车的图标展示

3. 当前可攻击的塔略微放大以及塔的状态

（示意图）

新增镜头偏移功能

召唤师们在设置中打开了镜头偏移开关后，可以将自身的英雄角色从屏幕中心调整至相应偏移:

（示意图）

召唤师们点击镜头偏移按钮后，即会触发镜头的快速归位，使得召唤师们重新恢复为默认的以自身为镜头中央的视野。该功能默认为关闭状态。

小地图和头像支持自定义布局

本次版本加入了小地图和头像的自定义布局的支持。

（示意图）

七、装备调整

我们希望每位英雄都是游戏中的主角，都对战局有举足轻重的作用，都是场上的明星。打造人人高光的全明星式的对抗体验，装备是我们主要推动点之一，今年我们一直致力于通过装备的差异设计去适配不同的细分职业，让他们在特定场景里能carry起来，同时也给予英雄们多套的出装选择，真真切切的能将出装策略给丰富起来。

提升出装的多样性会是我们后续的设计重点，与此同时，真正要去营造出选择，大家会尤其在意出装后的质变感受，这种质变会带来新鲜有趣的体验，而不统统是数值上的堆砌。大家会感受到装备玩法的可能性，期待自己在装备加持下的表现，期待队友和自己通过装备的互动。

（一） 装备调整

冰霜长矛 → 寒霜袭侵

新效果将更加聚焦于降低攻速，而当目标攻速降低，目标的普攻频率会越来越低，同时为了更好的表达这一感受，【冰霜长矛】将更名为【寒霜袭侵】，以表达装备的特性。

合成路径调整:日冕+红玛瑙+铁剑 → 风暴巨剑+匕首+匕首

属性调整为:

+100物理攻击

+30% 攻击速度

被动-寒霜:普攻会给目标附加寒霜效果，可叠加4层，每层减少15%攻速，持续1秒。该效果的冷却时间:0.2秒。

冰霜法杖 → 凝冰之息

冰杖有别于【寒霜袭侵】，会专注于减速效果，属性方面也会做一些调整，更加突出进攻能力，同时更名为【凝冰之息】。

属性调整为:

+1000最大生命

+200法术攻击

被动-结霜更名为被动-凝冰

冲击铠甲 → 冰霜冲击

这件装备在设计之初是希望有很高的上限，在反击、打断上有所发挥，让前排战坦也可以“秀起来”，但实际上由于前置条件过于严苛，反馈收益无法与之匹配，再加上特效表现上也存在一定的问题，多种因素叠加导致装备无人问津。新的主动效果会大幅提高控制收益的上限，但额外控制收益的前置条件则依赖于自身技能特性、队友的控制补充和其他装备的配合完成。此外，本次调整还会优化特效的美术表现，让攻守双方的交互会更加清晰，同时更名为【冰霜冲击】。

属性调整:800最大生命 →1000最大生命

主动-冲击:减少600范围内敌人15%移速和攻速，1.5秒后对400范围内敌人造成0.5秒晕眩，若目标移速或攻速受损（低于初始值），则分别追加0.25秒晕眩。冷却时间:90秒。

（属性受损指的是当前属性低于单位的初始基础属性）

纯净苍穹

这件装备的基础属性和其主动效果是不太合拍的，一方面攻速、暴击和普攻强度多为射手英雄所需的属性，但另一方面，主动技能的减伤效果与其他保命装相比也没有做到足够保护效果。这最终导致【纯净苍穹】只有特定的英雄才能使用，我们希望这件装备有更好的通用性。

合成路径调整:速击之枪+匕首+冲能拳套 → 风暴巨剑+铁剑+红玛瑙

装备价格:2230金 →2120金

属性调整为:

+100物理攻击

+10% 冷却缩减

+500最大生命

移除唯一被动-精准

血魔之怒

合成路径调整:力量腰带+铁剑 → 力量腰带+雷鸣刃

属性调整:20物理攻击 →40物理攻击

反伤刺甲

属性调整:420物理防御 →400物理防御

永夜守护

被动-守护:回复量:360（+8%最大生命） →320(+8%最大生命)

痛苦面具

被动-折磨:伤害频率:0.5秒 →0.4秒

（二） 新增装备

原初遗珠

整个王者峡谷都充满了大量的原初之息，产生了种种变化，【贤者的庇护】使用两次后，其庇护效果达到界限，能量内核坍塌，在吸收原初之息后散发出奇特的进化之力，可使部分主动装备进化的效果。

装备价格:2080金

装备属性:

+140物理防御

+140法术防御

获取方式:当【贤者的庇护】使用两次后，会立即变成【原初遗珠】。此时商店不可再购买【贤者的庇护】，同时【原初遗珠】开放购买，买卖价格同【贤者的庇护】。

日渊

这件装备可以提升射手的全团输出效率，我们希望射手开启【日渊】后，面对多名敌人时能通过射程和移速优势，保持自身良好的输出位置，”击杀”敌人。

合成路径:逐日之弓+原初遗珠

装备价格:4180金

装备属性:

+25% 攻击速度

+15% 暴击率

被动-精准:普攻伤害提升35点，远程英雄使用时该效果翻倍。

主动-逐日:开启后增加自己150点普攻射程和40%移速，期间普攻会向目标附近的1个目标造成30%额外伤害，持续5秒，冷却时间:60秒。

天穹

这件装备除了获得免伤外，还可以获得机动性的加成，我们希望近战物理英雄可以通过走位规避伤害，通过”击杀”延长效果，从而达成自己在团战中的高光时刻。

合成路径:纯净苍穹+原初遗珠

装备价格:4200金

装备属性:

+100物理攻击

+10% 冷却缩减

+500最大生命

主动-驱散:解除所有控制，自身获得50%减伤，增加30%移速并无视地形阻挡，持续2秒。如果期间”击杀”敌方英雄，则会刷新效果持续时间。冷却时间:90秒。

月神

这件装备可以让受到生命威胁的法师通过无可选中效果实现伤害规避，并且在接下来的一段时间内获得霸体和吸血，霸体可以切断敌方英雄的技能链，而吸血可以用于对拼和后续恢复血量健康，从而实现对威胁来源的反击。

合成路径:辉月+原初遗珠

装备价格:4070金

装备属性:

+160法术攻击

+10% 冷却缩减

主动-月之守护:开启后自身免疫所有效果，不能移动、攻击和使用技能，持续1.5秒。随后获得2秒霸体效果和4秒25%法术吸血。冷却时间:90秒。

怒魂

这件装备是一件可以蓄力使用的主动装，蓄力时间越久，对周围造成的伤害越高，自身返还的护盾越多。前排英雄在开团后往往处于血量危险、技能真空的状态，这时【怒魂】可以帮助过渡这段危险期，同时对敌方全团制造足够的威胁。

合成路径:血魔之怒+原初遗珠

装备价格:4200金

装备属性:

+40物理攻击

+1000最大生命

主动-血怒:蓄力时（期间可移动），每0.5秒扣除自身5%当前生命，并对500范围目标造成5%最大生命的真实伤害，结束后根据蓄力时间每0.5秒返还10%最大生命的护盾，并增加80点物理攻击，最多蓄力3秒。冷却时间:60秒。

凛冬

比赛后期往往需要开出一场好团，而【凛冬】在前置阶段提供了更大的移速差，让使用者可以更容易靠近目标，同时控制上限也变的更高，能够帮助冲锋陷阵的英雄打出致命的控制，成为团战中最重要的一环。

合成路径:冰霜冲击+原初遗珠

装备价格:4180金

装备属性:

+240物理防御

+1000最大生命

主动-冲击:朝敌人移动时增加50%移速，减少600范围内敌人30%移速和攻速，1.5秒后对400范围内敌人造成0.5秒冰冻，若目标移速或攻速受损（低于初始值），则分别追加0.5秒冰冻。冷却时间:90秒。

（三） 装备描述优化

装备的描述文案及视觉描述优化

对被动规则做了统一的调整，为所有的“无名”被动增加了被动名，“唯一被动”中的“唯一”会被移除。

装备效果的规则统一为“同名的效果无法重复获得或触发，高级的同名效果会取代低级的同名效果”。

八、英雄调整

（一） 数值调整

1. 牛魔

膀大腰圆的牛牛遇到了尴尬的情况——队友身边能抗能打方世玉，离开队友弱不禁风林黛玉，这与他身高两米三的荒漠霸主形象对不上。因此我们提升了牛魔被动的生效距离，让他不至于冲进人群后脆的像纸。同时调整一二技能效果，让牛魔在肆无忌惮的冲撞时更具威胁。

被动:生效范围500→800

被动:增加双抗200（+7*英雄等级）→150(+5*英雄等级)

一技能:移除命中英雄时，下一次普攻或技能额外造成伤害的效果

一技能:技能伤害250（+50/Lv）(+1.1Ad) →450(+100/Lv)(+1.1Ad)

二技能:使用二技能时可以使用召唤师技能

2. 苏烈

苏烈大将军在守卫长城时遭遇了一些问题，那个令他“一夫当关，万夫莫开”的大招太容易被打断了，这可不利于我们的苏将军守护边陲，因此我们做了处理，让苏将军的大招被打断时能够好受一些。

三技能:大招取消/打断返还CD比例50% →70%

三技能:优化了攻击目标死亡后不会落地造成范围伤害的问题

三技能:优化了大招震荡特效

3. 狄仁杰

狄大人告诉我们，在追捕嫌疑人时他的大招常常脱手，不太好使。因此我们改良了大理寺中密令的制作工艺，让狄大人使用令牌的手感更加丝滑~

二/三技能:优化了技能特效

三技能:优化了技能手感

4. 赵云

二技能此前调整了实际攻击范围使其更加匹配指示器效果，但是引发了一些意外问题，本次将修复解决伤害判定问题。

二技能:指示器和碰撞范围和特效适配优化

5. 姜子牙

技能的多段命中，直观来说，即有无技能实体去持续命中目标，如果有，则应该算多次命中，比如芈月二技能的链子、周瑜二技能的火等，否则应该算单次命中，从这点出发，姜子牙的一技能应该属于单次命中。因此命中类的法球效果应该只能触发一次，这也和其他英雄，如扁鹊的毒、周瑜的被动燃烧等保持一致。

一技能:持续触发法球效果 → 命中时触发法球效果

一技能:技能伤害70（+14/Lv）(+0.11Ap) →70(+14/Lv)(+0.15Ap)

二技能:技能伤害400（+60/Lv）(+0.72Ap) →400(+80/Lv)(+0.8Ap)

6. 阿古朵

阿古朵的一技能绑定的性能过多，并且同时涵盖了增益自身和队友两方面。实际上，这些性能很难同时发挥，反而让技能的应用场景变得模糊，主次模糊。因此我们移除了定位相对模糊的性能，转而在阿古朵自身特色的召唤物强度上进行补充

小野怪2/4/6层属性调整:攻击力:130/260/400→140/280/420

一技能效果调整:区域内的加速效果对阿古朵和召唤物生效，不再对友方英雄生效

7. 阿轲

大招是阿轲在战场上游斗的关键技能，我们希望其各方面效果都能足够稳定，对此我们针对技能效果的触发和实际效果进行了优化。

三技能:优化了进入隐身状态的效果，将更加稳定

三技能:生命回复:100（+50/Lv）(+0.25额外物理加成) →110(+50/Lv)(+0.25额外物理加成)

8. 娜可露露

作为刺客而言，我们希望娜可露露的刺杀过程是足够稳定、迅捷的，针对三技能的手感我们进行了优化。

三技能:优化了三技能的释放手感

（二） 专项调整

原初法阵的出现让对抗路英雄的支援能力普遍得到了提升，我们希望强支援特性英雄在新版本中仍然可以和其他英雄在支援效率上拉开差异，本次会优先针对哪吒和刘邦的大招冷却时间进行调整，降低他们的支援成本。对于其他支援型英雄，我们也会密切关注其数据变化，并在后续版本视情况做出合理的调整。

1. 刘邦

三技能:冷却时间70（-5/Lv） →60(-5/Lv)

2. 哪吒

三技能:冷却时间80（-5/Lv） →70(-5/Lv)

（三） 英雄重做

1. 鲁班大师

鲁班大师三技能的秒拉效果一直都缺乏足够的反制性，这导致了他在高排中ban率常年居高不下。而单纯的增加三技能的反制时间，则会导致他过于被动，缺少有效的进攻手段。因此。我们在为三技能留出反制时间的同时，简化它的释放方式，并同时将一技能调整为位移加短暂控制的效果，来增加他进攻的主动性和三技能的命中率，保证他的对抗体验。

同时，这些调整也会使鲁班大师的二技能可以更加即时的发挥作用，并降低他过高的上手门槛。

一技能重做:鲁班大师向前跳跃，落地后击飞周围的敌人0.5s，并造成伤害。

二技能优化:增加了被链接目标头顶的提示圆圈，释放二技能和二技能断裂时镜头升降始终平滑，不会突降

三技能重做:鲁班大师连接面前扇形区域的敌人，1s内，若敌人没有跑出范围，则会被拉到鲁班大师身边，并碰撞产生一次小范围aoe伤害，受到多个aoe伤害时，后续伤害衰减为25%。若敌人跑出范围，则连接失效。（释放三技能期间可正常使用一技能，二技能）

（四） 联动快捷信号

有部分的英雄所释放的技能需要其他英雄的配合/响应，才能实现比较好的效果。但是一直以来，都缺少提示队友进行响应操作的手段。

所以，我们在这些英雄释放相关技能时，为他们增加了专属的动态信号，方便他们提醒队友进行配合，并完成局内的精彩表现。

新增部分英雄技能联动快捷信号提示

（示意图）

（五） 次要职业调整

移除姜子牙、杨玉环游走位的次要职业

九、贵族福利升级

贵族系统自上线以来一直受到各位召唤师的关注，我们也一直持续收到大家的反馈和建议，希望丰富贵族的福利及特权，我们本次更新将贵族系统进行福利和视觉交互升级，为各位召唤师带来更好的体验。

（一） 界面优化系统:

贵族系统交互优化:

为了各位召唤师更直观方便的了解查看各贵族的福利特权，我们针对贵族系统进行了重构，方便大家更便捷的查看预览自己的特权和福利

入口:大厅-充值-贵族特权

（示意图）

主系统页面交互升级

更新后，在预览各贵族等级特权福利时，会根据列表中选中的类型右侧进行对应展示

（示意图）

在特权列表中，若查看的内容拥有“永久”角标，则标志着到达对应贵族等级后，可通过一次性邮件进行发放，没有“永久”角标的内容则为对应等级及以上才开启的特权，贵族等级降级后将进行回收。

（二） 贵族特权

翻新优化和补充了贵族的特权福利

已经获得以下特权及福利的召唤师可直接享受使用，无须任何额外消费。

优化翻新贵族头像框

我们将保持贵族头像框的分级标准即贵族1-3级为贵族初级头像框，贵族4-6级为贵族高级头像框，贵族7-8级为贵族特级头像框:

（示意图）

优化翻新贵族徽章标识

新的贵族标识将与贵族头像框分级保持一致，从贵族1开始每3级将进行外观变更，贵族1-3级为贵族初级徽章，贵族4-6级为贵族高级徽章，贵族7-8级为贵族特级徽章

（示意图）

优化贵族限定皮肤标签

（示意图）

贵族特权进行福利升级

贵族积分将直接继承，贵族积分达到指定等级的召唤师（未降级情况下）无需额外消耗，可直接使用对应贵族特权。

1. 贵族7-20000贵族积分

新增“打气特效”特权

特权描述:达到贵族7及以上的召唤师，在使用对局加载界面的打气功能时，自己看到为专属打气图标，进行打气时会有对应专属打气特效，同时同队人看到的打气文字也会变成对应专属颜色。

（示意图）

2. 贵族8-50000贵族积分

补充传说皮肤:虞姬-启明星使

更新后，初次到达贵族8的召唤师将通过邮件进行一次性发放，版本更新前贵族积分在50000及以上的召唤师将通过邮件进行皮肤补发。

（示意图）

新增昵称专属颜色特权

特权描述:达到贵族8及以上的召唤师，在个人主页、聊天频道（综合/好友/战队）、好友列表、组队房间等区域都会将召唤师名字更改为专属颜色。

（示意图）

一直以来，我们收到召唤师们的建议，开放新的贵族等级，给更多贵8以上的召唤师带来新的福利和体验，我们本次更新开放了贵族9和10级，召唤师们的贵族积分将直接继承，无需额外消费。

例如:小妲己当前的贵族积分为111111，版本更新后将自动到达贵族9级，享受贵族9级的福利级特权

3. 贵族9:100000贵族积分

新增贵族专属个人主页皮肤

贵族9及以上召唤师，将通过邮件一次性发放该个人主页永久皮肤

（示意图）

新增贵族消息卡片特权

贵族9及以上召唤师，在聊天频道（综合/好友/战队）、选将阶段等将有新的表现形式，改变聊天字色、背景及聊天边框。

（示意图）

新增点赞特效特权

贵族9及以上召唤师，在对局中进行点赞及回复操作时，自己看到点赞图标将变为专属图标，同时队友看到的播报内容也将进行改变，同时在对局结算时，为给力队友的点赞也将变为专属字体颜色 。

（示意图）

4. 贵族10-188888贵族积分

皮肤共享特权

贵族10召唤师跟好友组队进行游戏时，好友可使用贵族10召唤师拥有的全部永久皮肤（艾琳-女武神除外）。

贵族10每周的分享次数不设上限，好友每周使用上限为8次，每周一凌晨5点刷新

（示意图）

皮肤共享生效模式:排位赛、5V5匹配、无限乱斗、梦境大乱斗，其余模式将陆续开启，详情请留意后续官方公告

组队房间内有贵族10召唤师时，将在组队房间左上角有专属区域显示。

组队房间内的召唤师点击皮肤共享的箭头可展开当前房间内贵族10好友的皮肤情况，便于大家更便捷的了解贵族10好友的皮肤情况同时进行快捷的加好友操作

（示意图）

已经是贵族10的好友可在组队房间的专属显示区域下方及皮肤一栏界面选中贵族10好友查看自己的每周使用次数。

（示意图）

在选将阶段，在皮肤共享使用次数不为0时，选择心仪的英雄后，带有“共享”角标的皮肤即为贵族10好友的分享皮肤。

（示意图）

贵族徽章特权

贵族10将有新的贵族徽章表现

（示意图）

贵族超级头像框特特权

（示意图）

贵族特权隐私设置

考虑到贵族召唤师的隐私问题，我们针对各个贵族特权进行隐私设置。

版本更新前隐私设置中”贵族显示“设置为”关“的召唤师，我们默认为大家关闭了所有对应等级的贵族特权设置，想要体验个别特权的召唤师请在【贵族特权】或【隐私设置】中设置。

（示意图）

十、战场呈现优化

（一） 清晰度优化

一直以来，我们致力于在战场呈现中清晰度相关问题的解决，希望能够构建一个更加清晰的战斗场面。

播报和快捷消息呈现优化

我们希望在对战过程中，减少对核心的战斗内容的遮挡，于是我们尝试优化了游戏内播报界面与快捷消息的展示位置与大小，期望更通透的播报与快捷消息界面的设计，能够降低对战斗内容的遮挡，使得核心战斗清晰程度得到提升。

新增高光时刻播报

1、在”击杀”过程中，若助攻英雄有着精彩的助攻表现，将会触发助攻高光标签，向全队展示。对于难度较高的助攻高光行为（例如一波技能控制五人），将会触发播报向所有召唤师展示。

2、部分精彩助攻的达成条件示意:

群体控制:技能控制超过3个敌方英雄后，帮助队友造成”击杀”

完美控制:技能控制5个敌方英雄后，帮助队友造成”击杀”

输出核心:对敌方英雄造成大量伤害后被己方队友”击杀”

濒死治疗:全力治疗濒死队友并帮助他造成”击杀”

抢夺成功:从敌方阵营手中抢到风暴龙王/主宰/暴君时

英雄专属:鲁班、后羿、女娲的技能超远距离命中敌方英雄并造成”击杀”时，获得【百步穿杨】播报

通用:”击杀”敌人时若剩余血量不超过10%，获得【绝地反击】标签播报

敌我特效呈现优化

重新梳理了敌我特效的设计，并对一些英雄技能特效进行了敌我效果区分的设计

扁鹊1技能

（示意图）

牛魔3技能

（示意图）

钟馗被动技能

（示意图）

廉颇2技能

（示意图）

野怪预刷新状态效果优化

游戏内存在多种刷新时间问题，召唤师需要去专门的进行查询和记忆，才能很好地去掌握。我们希望召唤师能够更聚焦于比拼对抗和操作的能力，而不是比拼记忆力!

所以我们尝试为游戏内的重要资源添加预刷新的功能，期望召唤师将精力更多分配在对抗本身。

我们为红蓝BUFF添加了预刷新的倒计时。此外，倒计时结束后BUFF、龙小地图图标刷新同一时刻，对应野怪也变为可攻击状态，以此避免卡着时间攻击野怪，技能却放空的问题。

（示意图）

新增塔后血包生长阶段呈现

重新设计了塔后血包的生长过程阶段以提升其阶段感，希望召唤师们在看到不同阶段生长过程时能够大致了解刷新进度。

（示意图）

新增主宰/暴君仇恨状态标识

我们为大小龙添加了仇恨状态的标识，以此更清晰的呈现大小龙当前的攻击目标。

（示意图）

技能作用与反馈表现优化

为解控技能增加统一的表现，以突出对这一效果的提示。

在受控时使用解控技，增加更明显的特效表现反馈，以强化对解控技能良好释放的表现力

（示意图）

类似的，我们针对无敌/霸体效果的触发均增加了表现反馈，希望能增加关键技能的表现提示程度。

英雄高光时刻表现优化

孙膑:

孙膑是一个对团队有极大增益性能的辅助，二技能所具有的团队回血效果是团战中不可多得的关键增益之一，我们为其增加了更加清晰的反馈。

（示意图）

阿轲:

阿轲在背后必定造成暴击伤害，所以当敌方英雄进入阿轲视野内时我们增加了背后方位的实时提示，同时所有在背后造成的攻击都会额外触发更具冲击力的受击特效。

（示意图）

我们优化了阿轲大招隐身后的特效，增加了全屏特效营造“隐匿”的氛围，同时将原有的阴影效果调优为“残影”效果。

在己方视角，残影将保持和本体一致的朝向，而敌方视角中的残影会带有伪装的作用，其朝向完全随机。

大招使用后，阿轲将更快的触发回血效果。

（示意图）

优化技能叠加显示效果

我们统一了同一物理空间上多个技能叠加时的显示规则，以此平衡操作者的视觉重心。

基于团战情况，我们适当调整了特效的渲染展示，以期更清晰的呈现。

（二） HDR特效上线

在新的版本中，我们新增了HDR特效，召唤师可以在设置界面中选择HDR效果并下载资源进行体验。当前效果仍在测试中（该效果当前仅可供部分手机机型适用），请大家踊跃体验并提出您宝贵的意见!

我们期望在提升特效表现力的同时，通过利用HDR技术的优点，来降低我们团战时多个特效叠加或曝光对召唤师信息获取的干扰，以此来提升团战的对抗清晰程度。

从上到下依次为:HDR-高配-中配-低配特效:

（示意图）

HDR特效亮度动态调节

开启HDR特效后，支持玩家在对局中动态调整HDR特效的亮度。

（三） 图像设置优化

新增了“图像设置”页面

给召唤师提供了更为详尽的图像设置功能。

本次版本中，我们提供了5个不同的档位（节能，流畅，标准，高清，极致）方便召唤师根据自己的需求快捷切换图像的整体设置。

也提供了自定义档位，可以自由的去设置每个细节。

1、自定义->特效质量->HDR:针对部分机器开启了该选项，该选项可提供层次感更强的特效;

2、自定义->峡谷画质->极致:针对部分机器开启了该选项，该选项开启后会让光影效果更真实，画面表现效果更细腻，同时也会带来一定的性能消耗。（这个开关是和HDR同步开启和关闭的，本次版本中只在王者峡谷地图中开启这个新的特性）;

3、自定义->局外角色渲染质量:使用后会有不同的光感和细节呈现;

4、自定义->抗锯齿:采用了空间抗锯齿技术，让角色轮廓变得更平滑;

5、自定义->动态分辨率:针对部分机器开启了该功能，开启后系统会自动为召唤师匹配最舒服的分辨率;

（四） 小地图表现优化

优化英雄技能小地图表现

为了呈现更加清晰的对抗效果，优化技能的感受，我们优化了部分英雄技能在小地图效果的表现效果

1、后羿3技能——图标升级，增加技能命中小地图闪红（仅友方可见）;

2、成吉思汗1技能——图标升级，显示可探测视野范围，区分敌我弹道;

3、鲁班七号2技能——增加技能命中小地图闪红（仅友方可见）;

4、女娲4技能——增加小地图弹道，增加命中小地图闪红（仅友方可见）;

5、沈梦溪3技能——增加小地图弹道，增加小地图爆炸表现，增加命中小地图闪红（仅友方可见）;

6、刘邦3技能——增加传送时小地图的图标表现，区分红蓝;

7、蒙犽3技能——小地图图标对于敌方的可见性，跟随子弹落点敌方的视野情况;

8、司马懿3技能——小地图图标对于敌方的可见性，跟随子弹落点敌方的视野情况;

新增小地图血量显示

我们在小地图上增加英雄的血量显示，召唤师可以通过小地图，直观的了解敌我英雄当前的血量状态，从而做出更加有效的判断。

（示意图）

新增小地图“击杀”提示

当英雄“被击杀”时，小地图增加了额外表现，方便召唤师更快捷地获取这一信息。

（示意图）

（五） 前期保护优化

峡谷是一个英雄们历练和提升自己的地方，友善的咕哒精灵族居住于此，一部分精灵帮助英雄们历练，一部分精灵为英雄们提供保护。在峡谷充盈了稳定的原初之息后，咕哒精灵们在生命力的浸润下不断滋生着新的灵力。他们为刚来峡谷历练的召唤师们提供必要的保护，直到他们成长到足够以自己的力量继续试炼，才褪去保护。

播报文字信息调整

（示意图）

前期的保护不止防御塔护盾，还有野区保护等一系列设定，这次调整希望对所有相关的保护做统一的优化，统称为精灵保护。

新增河道之灵的出生点场景

小精灵们也有自己的窝了~

（示意图）

防御塔保护特效表现优化

现在将有小精灵们环绕防御塔提供保护

（示意图）

河道之灵刷新时间调整

由5分钟不再刷新改为4分钟不再刷新。

（六） 局内打击体验优化

伤害数字品质优化

为了让召唤师们在战斗时能够更加清晰地感知到自身输出的伤害，我们对局内伤害数字的品质进行了全面升级:

（示意图）

血条表现优化

为了让召唤师能够更好地感知敌方血条的变化，我们对敌方血条进行颜色的优化，并且在部分中立野怪，防御塔，水晶等目标身上也添加相应的血条表现。

（示意图）

装备音效，召唤师技能音效优化

新版本我们将对以下的装备音效以及召唤师技能音效进行优化:

1、装备音效:闪电匕首，逐日之弓，纯净苍穹，回响之杖，极寒风暴，冰霜冲击，血魔之怒，奔狼纹章，星泉;

2、召唤师技能:疾跑，治疗术，晕眩，净化，闪现，惩击，终结，弱化，狂暴;

（七） 基础体验优化

视野博弈是在峡谷中对抗的主要信息对抗内容之一，我们希望通过一定方式，将大家在实际游戏过程中的实际视野情况进行一定表达，希望可以避免再让大家陷入“我有没有被发现?”“那儿到底有没有人?”这些干扰对抗体验的问题中。

新增视野范围提示表现

我们在大家当前状态下无法看到的区域增加了一定美术表现，使其与真实可见的区域形成明显的差异，以此来告知当前的视野范围。

（示意图）

不管是来自于自己、队友还是防御塔、小兵带来的可见视野，我们都会做统一的处理，帮助大家更清楚地判断视野状态。

在小地图上，同样会增加明显的信息提示，希望这些调整可以帮助大家创造更清晰的游戏对抗体验，具体的功能效果将会根据大家的体验结果持续进行优化，欢迎大家进行体验，多多反馈!

新增草丛边缘提示效果

由于草丛边界的美术效果是不规则的，对于热衷于蹲草的同学来说，有时想往前再挪几步，挪着挪着就出草丛了。

我们尝试优化在草丛中时头顶标记的表现，在草丛边缘时将会切换为高亮状态提示。

（示意图）

指示器整体设计翻新

我们对指示器的整体样式进行了全量翻新，强化了轮廓与边界的特性，简化了比较冗杂的细节，同时调整颜色使其层级和场景更加契合。

在样式调整的同时，修复了部分技能指示器的大小与技能实际生效范围差异过大的问题，避免对大家的实际操作带来错误的影响。

（示意图）

新增指示器类型

在已有的指示器样式基础上，我们拓展了一些指示器规则:

1、所有技能在轻点或按住来自动锁定目标/朝向时，将不再显示范围指示器，使画面更加简洁;

2、普攻的范围指示器进行调整，将角色面向的位置进行高亮帮助大家判断实际面向;

3、范围内的攻击，将指示器调整为范围内全部填充;

4、所有对自己释放的技能（如亚瑟一技能/后羿一技能），增加统一大小的动态指示器;

（示意图）

一些复杂的技能效果，将增加更详细的指示器样式

（示意图）

指示器的细化旨在为大家操作时提供更精细的帮助，希望大家可以在体验后多多进行反馈。

防御塔状态提示优化

修复了部分防御塔表现异常的问题，优化了状态提示的清晰度。

防御塔逻辑优化

1、防御塔协助逻辑优化:只有英雄在防御塔攻击范围内时，才会响应协助;

2、防御塔寻敌逻辑优化:只有在可攻击状态才会进行寻敌搜寻;

3、防御塔索敌逻辑优化:防御塔下的敌方英雄在进入到不可选中状态时，防御塔不会进行索敌轮询;

野怪警戒区提示优化

我们优化了野怪的警戒区的提示逻辑，随着野怪逐渐离开出生点，警戒区将越来越明显;

当野怪所处位置为【即将脱离仇恨】的区域时，警戒区的颜色将陡然变化，提醒大家再拉怪可能会丢失仇恨哦~

（示意图）

兵线相关优化

1、优化了小兵的绕行逻辑，小兵遇到其他小兵的阻碍时不再会直接挤开对方，而是会智能绕行;

2、优化了小兵的碰撞逻辑，修复了小兵拥挤在一起行动时偶现的位置回弹的问题;

3、小幅调整了密集站位时小兵的站位逻辑，优化了当兵线较为密集时小兵站位过于密集导致模型高度重叠的情况;

4、增加了小兵移速变化过渡的逻辑，小兵的移速将更加稳定;

5、优化了小兵移动的逻辑，小兵偶现的来回抖动现象将减少;

6、优化炮车在进入到敌方基地时，会不直接攻击水晶而攻击中路高地塔的问题;

7、优化小兵会一直追击英雄在野区迷路问题;

8、优化部分情况下兵线在防御塔处的绕行情况;

9、优化部分情况下小兵出现一直追击另外一个小兵的问题;

10、增加了近战小兵和弩兵的视野范围，优化部分情况下线上小兵被打后，脱离英雄攻击和无视英雄攻击的情况;

技能释放优化

在技能的使用操作上，我们尝试新增一系列保护手段，提升施法体验。

1、在受控或自我禁用导致技能按键被屏蔽时，不再强制弹起已经按下的技能按键，且禁用期间可以主动按下，此时技能指示器处于红色提示状态，在禁用结束后可松手直接释放。

（示意图）

2、持续按压施法的技能（如蒙犽一技能）在受控时，可以不抬起技能摇杆，在受控结束后将继续释放

后续针对各类意外情况导致释放失败、技能连招卡顿等问题，将持续进行优化。

新增普攻目标展示

一直以来，召唤师对王者普攻的体验反馈较多，在本次体验版本中，我们将对英雄的体验进行优化。

匹配本次局内UI提升，选中目标的表现进行了优化升级，同时对展示的逻辑实现进行了优化，在本次版本中，当因局势变化导致目标发生切换时，系统会将攻击的目标进行展示;

（示意图）

新增普攻切换目标

在本次版本中，增加了普攻可以切换目标的功能该功能默认关闭。

选择目标逻辑优化

之前有相当一部分召唤师们对王者中的普攻可能追击很远距离的目标带来的拉扯体验进行了反馈，本次版本中，我们对底层和配置进行了优化，将可能造成拉扯的情况进行了减少，以期召唤师们在点击普攻和技能施放中获得更好的预期体验。

推塔按钮优化

本次版本中，如果召唤师们使用自由攻击模式（推荐），当召唤师们可以攻击到防御塔时，会出现推塔按键;

（示意图）

渲染优化

拖拽镜头时，视野内的模型出现相比之前的版本更加及时。

在帧率大幅波动时，场景中的模型渲染加载更加平滑。

攻击和移动的动作衔接更加顺畅。

英雄转身渲染优化

优化了英雄转身的渲染速度

优化了英雄在转身过程中存在的抖动等不流畅的现象

优化了英雄在普攻或释放技能的前摇期间转身的表现

优化了英雄在普攻或释放技能后立刻转身的表现

优化了英雄在攻击中移动时存在的滑步现象

（八） 场景墙体优化

削弱了二塔和猩红石像野区之间的墙体厚度

经过时不会再被塔攻击了

（示意图）

十一、游戏交流

（一） 游戏实时语音优化

王者的实时语音一直是王者交流模块中最重要的一个模块，召唤师通过实时语音交流更好的与朋友开黑，更方便的交流战术。之前版本的实时语音一直存在一些体验上的问题，比如“我突然听不到别人说话啦!”、“游戏声音总是非常低，没有游戏体验!”、“为什么背景音突然消失啦?”等等，在这个版本我们对实时语音进行了大规模的优化，期望解决召唤师总是遇到的这类体验问题。

1、更新后，从匹配成功到选将，从选将到加载界面，从局内推掉水晶到结算界面，实时语音将不再有断开的流程，期望能够给召唤师创造更流畅的交流环境;

2、提供了一个更平衡的游戏实时语音声音与游戏背景音、音效更均衡的版本，在开启语音时也能更好地体验游戏音频带来的完整体验反馈。

3、提供了更多自定义选择，让召唤师们可以根据自己的习惯去设置话筒声音、麦克风声音的大小。并且在开启麦克风时，召唤师可以同时设置背景音与游戏内音效的相对比例，来定制各种声音比例大小。

（示意图）

4、进行了语音交流稳定性算法与网络上的优化，伴随游戏内语音，背景音，游戏音效的规则处理，使得语音稳定性得到提升;

5、在实时语音的基础体验反馈上我们也做了收音动态反馈，召唤师能在话筒按钮上看见随声音大小而波动的动画表现;

除此之外，我们还解决了更多问题:

1、切换后台导致游戏语音和实时语音声音异常的问题;

2、偶尔使用手机键盘打字，导致实时语音说话无法听见的问题;

3、开关音响或麦克风偶尔会导致语音丢失或异常的问题;

4、游戏重连后无法连接实时语音服务器的问题;

5、降低实时语音服务器偶尔无法连接的问题;

6、游戏被通话或手机闹钟声音打断，返回后通话异常的问题;

7、好友邀请进房间，点暂时挂起，进房间时连接不上语音房间的问题;

8、进房间后队友能听见我说话，我听不见队友说话说话的偶发问题;

（当前版本仍在测试和优化中，期望召唤师们在遇到实时语音相关问题时能够第一时间告诉我们，进行针对性的解决!）

（二） 快捷消息可设置多套

新增了多套快捷消息的功能

可以把不同方案的快捷消息配置到不同的英雄上。同时，我们也对快捷消息库进行了一定的补充，让召唤师们可以有更多的消息进行选择。

（示意图）

（三） 战绩界面装备状态与交流优化

我们希望在战术交流这一环，能够更快速精准的传达给队友重要的战局关键信息。

新增游戏内战绩界面主动装备的使用状态与对应的边界交流功能

（示意图）

（四） 重要资源点小地图快捷消息精确性提升

新增野怪刷新快捷消息

对于BUFF、龙等重要争夺资源，我们在添加了预刷新时间倒计时的功能下，同时对交流精确性做了提升，当BUFF、龙在倒计时状态时，召唤师点击小地图发送消息更精确，“龙/BUFF即将刷新”，大家做好准备!

（示意图）

（五） 局内点赞

新增可被点赞的事件类型

在触发精彩助攻时，“击杀”者可以对助攻者进行点赞，碰拳庆祝这一次绝佳的配合

这一类的点赞仅在“击杀”者与助攻者之间发生，其他召唤师无法看到。

当在峡谷中完成了一些对阵营很有帮助的关键行为时，将会触发特殊的播报展示并可被其他召唤师点赞。

十二、荣耀战区

（一） 分路战力系统优化

新增常用英雄界面自定义排序功能

召唤师门可按照自己的喜好，从三种不同的排序方式中选择。

（示意图）

分路段位图标优化

我们对分路段位的图标进行了升级优化，希望能更好地见证并展示大家分路战力的成长。

（示意图）

选将环节分路段位炫耀规则优化

同一个分路段位，在不同段位下的含金量是截然不同的，用同一个规则（20段及以上）来判断是否向队友炫耀自己的分路段位，对于不同段位的召唤师来说并不公平。

此次优化后，在不同段位下，触发分路段位炫耀的阈值将会不同，召唤师段位越高（或巅峰积分越高），在选将环节炫耀分路段位所需的最低段位阈值也将跟高。

触发分路段位炫耀:

（示意图）

不触发分路段位炫耀:

（示意图）

（二） 荣耀称号

荣耀称号图标设计优化

（示意图）

整体品质提升，将全国/国服最强图标由红色回调为蓝色。

十三、实战模拟玩法

（一） 新增实战模拟单人模式

一直以来，实战模拟需要至少两名召唤师才能开始游戏，存在抢英雄、队友挂机、匹配和选英雄时间偏长等体验问题，影响了游戏体验。

经过持续的研究尝试，我们终于可以实现单人游玩的实战模拟——1名召唤师+4名AI队友 VS 5名AI敌人。

（示意图）

在单人模式中，召唤师无需等待匹配队友，可直接开局。

同时，由于只有1名召唤师，单人模式下不受网络环境的影响，网络延迟始终保持10ms，可获得极致的顺畅体验，还可以随时暂停。

（示意图）

由于特殊的实现机制，单人模式下也会有一定的限制:

1、单人模式的AI都需要在本地设备上运行，对于手机性能的要求比较高，性能不达标的手机暂时无法使用，如果大家体验时感觉卡顿、发热，请适当降低游戏帧率和画面设置;

2、考虑到性能问题，单人模式下AI的强度会有一定降低（相比于普通模式）;

3、单人模式和普通模式的结算方式不同，因此无法完成任务、活动、成就等;但经验、金币、铭文碎片和熟练度可正常获得;

（二） 实战模拟优化

新增难度更高的终极试炼

为了提升匹配效率，我们将原有的6个难度缩减为4个，同时，额外增加了面向高端召唤师的【终极试炼】难度，该难度需要达到王者段位才可进入。

（示意图）

新增实战模拟定制项

实战模拟中，允许召唤师为对手AI选择英雄，全方位定制体验。（单人模式也可使用该功能）

（示意图）

实战模拟熟练度等级提升

实战模拟中，随着难度的提升，可将英雄熟练度提升至更高的等级。

（三） 离线模式升级

我们对离线模式进行了全新的升级。

新增离线1V1模式更多的难度

将1V1关卡刷新至和在线版本一致。

（示意图）

新增离线5V5模式

由于该模式尚不完善，我们将以限时活动的方式开启测试。

（示意图）

十四、观战系统

（一） 随时保存、查看回放

更新后，可以在历史战绩随时随地观看回放、保存回放。可以随时回放的对局类型为:当前版本的的5v5对局。

在历史战绩页面，能够保存回放的对局将会显示回放按钮:

（示意图）

点进该局结算页面，下方新增了【查看回放】和【保存回放】按钮

1、查看回放:直接播放本局的回放

2、保存回放:将本局的回放保存到观战-本地回放中，可以之后再进行查看

（示意图）

（二） 增加英雄筛选、查看个人主页

新增观战页面上方英雄筛选项

可以便捷地筛选出想观看的英雄。

（示意图）

同时大神观战、好友观战都增加了点击小头像，跳转到该召唤师的个人主页的功能。

（示意图）

（示意图）

（三） 大神-实时观战优化

推荐场次提高

扩充了大神-实时观战中推荐的场次上限。

推荐规则优化

我们收到很多召唤师反馈，大神观战是“死亡凝视”，有时推荐的对局并不是十分地精彩。

全面升级了大神观战的推荐规则，包括但不限于以下维度:

1、段位、天梯排名;

2、巅峰赛分数、巅峰赛排名;

3、英雄胜率、英雄当前战力;

4、本局实时发挥情况;

展示升级

我们还将大神观战页面基于点以“单人”为入口的结构，调整为基于面以“阵容”为入口的结构，并且:

1、增加职业选手、主播标签展示;

2、增加【新皮肤】【新英雄】角标;

3、左上角增加三种排序维度:观看人数/段位/开始时长;

（示意图）

（四） 好友-精彩回放上线

完成一把天秀发挥后，时常想要向好友炫耀;遨游峡谷的闲暇之余也会想要看看最近我的好友们又在用哪些英雄主宰战场。

新增好友精彩回放

入口:观战>好友观战-精彩回放

在其中我们会筛选亲密度较高或者段位较高的好友，将他们最近获得了金银牌十分精彩的排位赛/巅峰赛推送给大家。

左上角可以调整三种排序维度:亲密度/评分/段位。

（示意图）

可以在设置-隐私设置中修改是否向好友展示您的精彩对局。

（示意图）

（五） 巅峰回放优化

页面优化

1. 新增英雄筛选功能

2. 新增省级展示及职业选手和主播标签

3. 新增双方巅峰赛分数显示

4. 加大播放按钮

（示意图）

新增巅峰榜入口

巅峰回放页面也增加了巅峰榜按钮，可以便捷地查看喜欢的大神近期的巅峰赛回放。

（示意图）

新增回放前预览战绩

播放每局前将能直接预览到这局最终的战绩，不仅便于大家筛选出想看的对局，还能立刻get到顶端大神局内真实的出装。

（示意图）

新增再看一场、保存回放

还还还有召唤师反馈，看完一局只能返回大厅，想要保存这局的回放到本地，或者直接返回到巅峰回放页面再看一局，这些也全都安排了:

（示意图）

十五、综合调整

（一） 小秘书功能全新升级

召唤师们每天登录游戏，都有各个系统的登录奖励和待办事项吸引着大家的注意力。随着游戏内容的不断增加，红点数量也逐渐有失控的趋势——我们希望大家都不会错过重要的奖励和信息，但“红点消消乐”显然并不是一个友好的体验。

更新后，小妲己将以“智能助手”的方式，整合游戏内的各种奖励和信息提示。让信息更聚焦，处理更高效，同时也还大家一个简洁轻松的游戏大厅。

（示意图）

登录奖励领取整合

我们将各个系统中，登录后即可领取的奖励，统一整合到了小秘书里，召唤师们登录后一键即可领取所有的登录奖励。同时，原有的各个系统中对应的红点将不再出现。

（示意图）

实际奖励内容请以版本为准。

系统消息整合

此次我们将对部分消息进行整合，大家可以在一个界面中进行统一处理。同时，大家如果对某类信息不感兴趣，可以在设置里面关闭这类信息的提示。

后续版本中，我们也会根据实际情况，逐渐将更多提醒消息加入智能助手。

（示意图）

峡谷看点

智能助手中还加入了每日聚合阅读的功能，峡谷里的重要新闻，我们都会通过这里推送给召唤师们。

（示意图）

妲己机器人升级

我们为妲己机器人更换了入口位置，点击“召唤妲己”即可唤起。

妲己机器人中的内容和交互方式，也进行了整体的升级，更好地为大家服务。

（示意图）

（二） 活动中心改版

优化活动中心整体体验

（示意图）

1、改为全屏展示;

2、减少跳转:梦境系列活动可直接在活动面板中进行领取，无需再通过梦境广告图跳转至梦境弹窗;

3、入口合并:取消“限时”入口，原来需通过“限时”入口进入的主题活动可直接通过“活动”入口体验;

移除原有的每周钻石夺宝任务和铭文抽奖任务

将对应奖励调整至每周挑战任务和每周金币消耗任务。

每日登录任务新增120铭文碎片奖励

（示意图）

温馨提示:

抢先服魔法球暂时关闭，后续开启时间请留意官网公告，开启后魔法球奖池将同步更新。

关闭时间:1月7日更新后-1月8日

（三） 个人主页新增全部皮肤和皮肤展示

王者荣耀跨入了第六年，王者世界也在不断的扩大中，目前游戏里已经拥有上百位英雄和上百款皮肤。但是相比英雄系统，游戏内一直缺少可以便捷的查看皮肤收集情况的功能，这给召唤师们带来了一些困扰。我们同时也关注到了召唤师们对于皮肤炫耀展示的欲望，目前个人主页的一套皮肤已经不足以满足展示多款皮肤的需求。因此在新版本中，我们在个人主页下推出了全部皮肤和皮肤展示的功能，希望能给王者召唤师们带来不一样的皮肤收集和展示体验。

入口:全部皮肤和皮肤展示的功能需要召唤师们点击自己或他人的头像，选择【皮肤】页签后进入，功能分为【全部皮肤】、【皮肤展示】两个部分。

1、【全部皮肤】:为了各位召唤师更加便捷的查看自己皮肤的收集情况，我们提供了稀有度和英雄两个维度，大家可以根据自己的偏好选择进行查看。

（示意图）

同时考虑到各位召唤师的隐私问题，大家可在【全部皮肤】切页进行自主设置，选择是否对外公开自己的所有收集皮肤~

（示意图）

2、【皮肤展示】:召唤师可以在【皮肤展示】中添加和编辑想要对外展示的皮肤（最多30款），系统将会记录添加皮肤的顺序，并根据该顺序依次显示。

（示意图）

我们在编辑功能中首次引入了拖拽功能，帮助召唤师们更好地调整皮肤展示顺序，从而形成个性化的搭配展示风格，例如典藏皮肤组合/年限组合/排位赛组合，期待大家更多的组合哦~

（示意图）

召唤师们设置好自己的皮肤展示后，其他召唤师来到你的个人主页即可欣赏浏览您的展示~

（四） 红包升级优化

自推出全服点券红包以来，受到了大家的喜爱，同时我们也注意到很多召唤师希望增加更多的全服红包类型。

新增红包类型

在这次的版本更新中，我们对全服红包进行了优化升级，开放了钻石、英雄碎片、皮肤碎片红包三种类型，希望更多的召唤师能够参与发放红包，通过红包认识更多的游戏伙伴~

（示意图）

（五） 夺宝更新优化

伴随破晓版本的降临，我们对商城的夺宝系统进行了全新的视觉包装升级，希望能给召唤师带来全新的夺宝体验。

对夺宝系统进行了整体的场景包装和美术品质升级，并对夺宝界面的一些展示和交互做了调整优化。

抢先服不代表最终品质，请召唤师们多多理解，正式服内容请关注后续官方公告。

夺宝主界面优化

原夺宝转盘升级为神秘的夺宝机关装置。

（示意图）

夺宝奖池展示优化

点击夺宝界面右侧“奖池”入口后进入夺宝奖池界面，召唤师可在该界面内更清楚的查看奖励。

（示意图）

在夺宝界面“奖池”下方展示本期夺宝的重要奖励内容，召唤师可在不进入奖池界面的情况下快速了解本期夺宝内的重要奖励。

（示意图）

水晶商店展示优化

优化了水晶商店的展示方式，召唤师可在水晶商店界面内直接查看兑换皮肤，英雄的模型，出场动画等展示内容。

（示意图）

额外奖励展示优化

点击夺宝界面右侧“福利”入口弹出额外奖励弹窗，召唤师可在该弹窗内查看和领取额外奖励宝箱。

新增一键领取功能，召唤师可快速领取所有可领取的额外奖励。

（示意图）

在夺宝界面“福利”下方数字展示当前额外奖励的进度，召唤师可在不点开额外奖励弹窗的情况下了解当前额外奖励的完成进度。

夺宝过程优化

为了提升召唤师在参与夺宝过程中的代入感，获得更多参与乐趣，结合夺宝视觉包装的升级，我们对夺宝的参与流程进行了优化调整。

点击买1次或买5次后，进入到与夺宝机关装置互动的场景。

（示意图）

手指触碰屏幕即可给机关装置注入能量，长按的同时可在屏幕上任意拖动，松开手指后完成能量注入。

（示意图）

完成能量注入后，机关装置启动运转并出现奖励结果。

（示意图）

在奖励界面点击再买1次可跳过下次夺宝的注入能量互动过程，直接启动机关装置获得夺宝奖励。

夺宝福利升级

配合夺宝的全新视觉包装升级，我们对夺宝也进行了一定的福利升级

召唤师的每次积分夺宝有机会额外获得好运签，24小时内的下一次相同方式夺宝所需积分限时折扣。

（示意图）

1、积分夺宝买1次后有概率额外获得好运签，24小时内的下次买1次积分消耗折扣;

2、积分夺宝买5次有概率额外获得好运签，24小时内的下次买5次积分消耗折扣;

（六） 选英雄时增加调整预览

选将界面新增【近期调整】展示

选将列表近期加强的英雄将显示额外的角标，玩家若选择近期调整的英雄，还增加了【近期调整】按钮:

（示意图）

点击后就可以预览该英雄此次的调整了

（示意图）

（七） 边境突围

边境突围规则优化

玩家处于沙尘暴中，将不再直接受到伤害，而是会进入淘汰倒计时。

当持续处于沙尘暴中，淘汰倒计时将持续倒数，淘汰倒计时为0时，将直接被淘汰出局（如果是多人组队，将进入“濒死”状态）。

（示意图）

（八） 皮肤特性描述

优化部分皮肤的特性描述文案

为了让召唤师们更清晰直观的了解皮肤特性的效果，我们将对部分皮肤的特性文案进行优化和补充。

例如:刘禅英喵野望皮肤补齐了缺少的音效描述（皮肤优化完成时，已经同步增加了技能音效）;孙尚香-沉稳之力增加了五路精神描述(补充套系皮肤文案描述)，优化荣耀典藏皮肤的同时也同步刷新了新的特性文案等。

（九） 热门出装

优化了热门出装的迭代速率和排序逻辑

拉取高段位玩家真实的装备数据，综合考虑胜场数、胜率、玩家评分、装备件数4个因素进行排名。

十六、问题修复及优化

1、修复了伽罗在强化普攻状态下空蓝不能普攻的问题;

2、修复了狂铁死前消耗红条，复活后偶现无法使用技能的问题;

3、修复了武则天大招在目标被击飞时攻击异常的问题;

4、修复了廉颇大招被压制打断后有一段异常加速的问题;

5、修复了达摩一技能击飞计时条时间异常的问题;

6、杨戬一技能的斩杀伤害对野怪有上限，在描述中增加了具体说明;

7、修复了司马懿在使用一技能瞬间偶现霸体效果异常的问题;

8、修复了宫本武藏使用大招后强化普攻指示器范围异常的问题;

9、修复了阿轲使用终结技能和火莲斗篷对敌方目标造成伤害时显影异常的问题;

10、修复了瑶鹿灵状态使用二技能后闪现偶现失效的问题;

11、优化了裴擒虎虎形态二技能第二段强化普攻的持续时长描述;

12、修复了铠大招后使用二技能中途可以通过轮盘转向的问题;

13、修复了不知火舞三技能接闪现偶现闪现失效的问题;

14、修复了司马懿开启一技能期间受到大乔二技能回城效果后偶现无法回到灵体位置的问题;

15、修复了3v3模式中干将三技能不享受减CD效果的问题;

16、修复了百里守约释放二技能期间被白起三技能命中，模型异常的问题;

17、修复了武则天未学习一技能时仍可通过其他技能叠被动的问题;