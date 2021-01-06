王者荣耀1月6日更新维护公告 S21赛季段位回馈礼发送

王者荣耀1月6日开启了更新维护，此次的更新维护主要是赛季冲刺段位的回馈礼，此外还更新了一些其他的内容，下面就来为大家分享一下具体的更新内容。

亲爱的召唤师:

我们计划在2021年1月6日8:30-9:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】1月6日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

本次更新大小安卓约202MB，iOS约209MB，建议您在wifi环境下进行更新操作

【更新内容】

活动相关

赛末冲刺有好礼，王者荣耀X万代联名传说级皮肤即将上架

一、赛季冲刺

（一）段位回馈礼

赛季冲刺活动开启，达指定段位，峡谷异闻拖尾免费体验!

【活动时间】:1月6日更新后-S22赛季更新前

【活动详情】:

（二）每日对战礼

每日参与对战送赛季冲刺礼包，累计使用送英雄Q版头像框!

【活动时间】:1月6日更新后-1月13日23:59

【活动详情】:

【S21赛末冲刺礼包】:打开可随机获得以下奖励之一:钻石*5、钻石*10、钻石*15、亲密玫瑰*1;累计使用10次可获得英雄头像框自选宝箱。

【英雄头像框自选宝箱】:打开后可任意选择以下奖励之一:马小超头像框*1、猪小戒头像框*1、西小施头像框*1、钻石*30

二、镜像对决

活动期间，参与镜像对决1场可领取钻石*15+亲密玫瑰*1。

【活动时间】:1月6日更新后-1月13日23:59

【本期开放英雄】:

三、联名传说皮肤

孙悟空万代联名款传说皮肤:零号·赤焰登场，购买皮肤可领取同款手办优惠券

机械生命体共存的异世界，和平的现状遭背叛者号打破，为了夺取新一代的芯片元件与制造技术，背叛者号与臭名昭著的恶盗机甲号结盟，四处掠取开战。

守护正义!孙悟空-零号·赤焰登场!

王者荣耀X万代联名传说品质，双方设计师倾力呈现;邀请万代官方设计师阿久津润一匠心设计，展现机甲战神英姿;海报邀请万代御用合作画师森下直亲 绘制，独特的质感彰显机甲战神风采;基于机甲原稿进行加工，融入英雄气质，使之更加契合王者荣耀风格。

【限定皮肤上架时间】:1月8日0:00—3月7日23:59

【价格】:1788点券

【首周特惠】:1430点券

购买限定皮肤【孙悟空-零号·赤焰】赠送专属头像框。

【星传说限时上架时间】:1月8日0:00—3月7日23:59

【价格】:300紫星币

【获取路径】:商城-星元-紫币专区

兑换星传说皮肤【孙悟空-零号·雷霆】赠送专属头像框及荣耀播报。

【大圣传说特惠礼包】同步上架

大圣传说特惠礼包，打开后必得孙悟空永久皮肤:孙悟空-零号·赤焰、孙悟空-地狱火。

上架时间:1月8日0:00-1月14日23:59

限时特惠:2780 点券（价格:3476点券）

【零号·赤焰】拥有、分享得好礼

活动期间，拥有分享得皮肤专属个性动作，使用英雄参与对应更有额外好礼。

【活动时间】:1月8日0:00-1月14日23:59

【活动详情】:

【周边商城优惠券礼包】:打开后必得零号·赤焰模型预定优惠券一张，有机会额外获得零号·赤焰模型免单券一张。

【零号·赤焰模型预定优惠券】:

使用后可获得孙悟空零号·赤焰万代同款成品可动机甲模型50元预定优惠券一张，前往周边商城可以使用。2月28日过期后将无法使用，只能出售为1金币。

【零号·赤焰模型免单券】:

使用后可获得孙悟空零号·赤焰万代同款成品可动机甲模型免单券一张（全区限量28张），前往周边商城可以使用。2月28日过期后将无法使用，只能出售为1金币。

四、魔法球更新

零号·雷霆同步上架，魔法球开启限时折扣

零号·赤焰登场，星传说皮肤零号·雷霆同步上架魔法球，奖池同步更新，开启限时折扣。

【魔法球折扣时间】:1月8日0:00-1月11日23:59

【魔法球更新】:

五、两大特效礼包限时上架

（一）斗战胜佛礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:孙悟空专属回城特效、击败特效-大圣之怒(永久)、孙悟空、孙悟空-地狱火、荣耀积分*20、皮肤碎片*2、新品皮肤抽奖券*1。

【礼包上架时间】:1月8日0:00-1月11日23:59

【礼包价格】:20点券

【概率公示】:

（二）百步穿杨礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:伽罗专属击败特效、回城特效-百步穿杨(永久)、伽罗、伽罗-花间巫女、伽罗-箭羽风息、荣耀积分*20、皮肤碎片*2、新品皮肤抽奖券*1。

【礼包上架时间】:1月8日0:00-1月11日23:59

【礼包价格】:20点券

【概率公示】:

六、累计充值送好礼

累计充值1888点券送全新击败特效-浪漫乐园、头像框自选礼包、皮肤碎片、积分夺宝抵用券、荣耀积分、铭文碎片好礼!

【活动时间】:1月8日0:00-1月11日23:59

【头像框自选礼包】:打开后任意选择以下奖励之一:年年有鱼头像框、共聚新春头像框、真香头像框、我是风儿头像框、我是沙头像框、紫韵幽梦头像框、红粉佳人头像框、钻石*30.

【浪漫乐园击败特效】:

七、商城更新

【更新时间】:1月6日更新后

（一）夺宝奖池更新

积分夺宝奖池更新:成吉思汗、宫本武藏替换为关羽、诸葛亮

钻石夺宝奖池更新:太乙真人、曹操、甄姬、花好人间（3天）替换为杨玉环、孙膑、程咬金、潮流仙人(3天)

（二）许愿屋更新

许愿屋奖池更新:

累计兑换奖池更新:

版本相关

一、峡谷异闻

“峡谷异闻”任务更新

峡谷异闻故事正式进入第三部分——“真相”，峡谷将发生什么事情?等待召唤师们的揭秘。

二、守卫峡谷玩法

原初之息，从逐渐扩张的裂隙涌出，源源不断地浸染着峡谷。野兽们贪婪地吮吸着力量，陷入狂暴并开始破坏这片土地，王者峡谷，正在经历前所未有的劫难……

在鬼谷子的号召下，英雄们团结集合，奋力抗住一波又一波的进攻，但怪物仍如潮水般涌来。

集结，守卫峡谷!破晓，终将降临!

峡谷劫难，集结守卫:全新PVE限时活动玩法上线

玩法入口:大厅>活动玩法>“守卫峡谷”。

（一）玩法规则

胜利规则:通过与队友组队（最多4人）抵御怪物入侵，成功坚守到最后即为胜利;

失败规则:我方防守目标鬼谷子/司空震初始血量为100，每漏一个普通怪物扣除5点，每漏一个Boss扣除15点，当鬼谷子/司空震血量为0则防守失败;

在此模式中，可通过局内的天赋和等级进行战斗。

进入局内后，可通过每波成功防守，获得可选择的成长天赋。

战士、射手、法师拥有专属成长天赋。

（二）可选天赋

实际效果以最终版本为准

（三）守卫峡谷强化

每次通关任意章节后，将获得强化碎片，进行升级强化，进而提升守卫峡谷专属能力属性。

召唤师可前往强化升级系统，使用强化碎片提升初始属性，提升后的初始属性只能够携带到守卫峡谷局内中。