王者荣耀1月6日更新维护公告 S21赛季段位回馈礼发送

王者荣耀1月6日开启了更新维护，此次的更新维护主要是赛季冲刺段位的回馈礼，此外还更新了一些其他的内容，下面就来为大家分享一下具体的更新内容。
亲爱的召唤师:
我们计划在2021年1月6日8:30-9:30对全服进行不停机更新。
【更新时间】1月6日8:30-9:30
【更新方式】不停机更新
由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;
维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。
【更新范围】全服
本次更新大小安卓约202MB，iOS约209MB，建议您在wifi环境下进行更新操作
【更新内容】
活动相关
赛末冲刺有好礼，王者荣耀X万代联名传说级皮肤即将上架
一、赛季冲刺
（一）段位回馈礼
赛季冲刺活动开启，达指定段位，峡谷异闻拖尾免费体验!
【活动时间】:1月6日更新后-S22赛季更新前
【活动详情】:
（二）每日对战礼
每日参与对战送赛季冲刺礼包，累计使用送英雄Q版头像框!
【活动时间】:1月6日更新后-1月13日23:59
【活动详情】:
【S21赛末冲刺礼包】:打开可随机获得以下奖励之一:钻石*5、钻石*10、钻石*15、亲密玫瑰*1;累计使用10次可获得英雄头像框自选宝箱。
【英雄头像框自选宝箱】:打开后可任意选择以下奖励之一:马小超头像框*1、猪小戒头像框*1、西小施头像框*1、钻石*30
二、镜像对决
活动期间，参与镜像对决1场可领取钻石*15+亲密玫瑰*1。
【活动时间】:1月6日更新后-1月13日23:59
【本期开放英雄】:
三、联名传说皮肤
孙悟空万代联名款传说皮肤:零号·赤焰登场，购买皮肤可领取同款手办优惠券
机械生命体共存的异世界，和平的现状遭背叛者号打破，为了夺取新一代的芯片元件与制造技术，背叛者号与臭名昭著的恶盗机甲号结盟，四处掠取开战。
守护正义!孙悟空-零号·赤焰登场!
王者荣耀X万代联名传说品质，双方设计师倾力呈现;邀请万代官方设计师阿久津润一匠心设计，展现机甲战神英姿;海报邀请万代御用合作画师森下直亲 绘制，独特的质感彰显机甲战神风采;基于机甲原稿进行加工，融入英雄气质，使之更加契合王者荣耀风格。
【限定皮肤上架时间】:1月8日0:00—3月7日23:59
【价格】:1788点券
【首周特惠】:1430点券
购买限定皮肤【孙悟空-零号·赤焰】赠送专属头像框。
【星传说限时上架时间】:1月8日0:00—3月7日23:59
【价格】:300紫星币
【获取路径】:商城-星元-紫币专区
兑换星传说皮肤【孙悟空-零号·雷霆】赠送专属头像框及荣耀播报。
【大圣传说特惠礼包】同步上架
大圣传说特惠礼包，打开后必得孙悟空永久皮肤:孙悟空-零号·赤焰、孙悟空-地狱火。
上架时间:1月8日0:00-1月14日23:59
限时特惠:2780 点券（价格:3476点券）
【零号·赤焰】拥有、分享得好礼
活动期间，拥有分享得皮肤专属个性动作，使用英雄参与对应更有额外好礼。
【活动时间】:1月8日0:00-1月14日23:59
【活动详情】:
【周边商城优惠券礼包】:打开后必得零号·赤焰模型预定优惠券一张，有机会额外获得零号·赤焰模型免单券一张。
【零号·赤焰模型预定优惠券】:
使用后可获得孙悟空零号·赤焰万代同款成品可动机甲模型50元预定优惠券一张，前往周边商城可以使用。2月28日过期后将无法使用，只能出售为1金币。
【零号·赤焰模型免单券】:
使用后可获得孙悟空零号·赤焰万代同款成品可动机甲模型免单券一张（全区限量28张），前往周边商城可以使用。2月28日过期后将无法使用，只能出售为1金币。
四、魔法球更新
零号·雷霆同步上架，魔法球开启限时折扣
零号·赤焰登场，星传说皮肤零号·雷霆同步上架魔法球，奖池同步更新，开启限时折扣。
【魔法球折扣时间】:1月8日0:00-1月11日23:59
【魔法球更新】:
五、两大特效礼包限时上架
（一）斗战胜佛礼包
购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:孙悟空专属回城特效、击败特效-大圣之怒(永久)、孙悟空、孙悟空-地狱火、荣耀积分*20、皮肤碎片*2、新品皮肤抽奖券*1。
【礼包上架时间】:1月8日0:00-1月11日23:59
【礼包价格】:20点券
【概率公示】:
（二）百步穿杨礼包
购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:伽罗专属击败特效、回城特效-百步穿杨(永久)、伽罗、伽罗-花间巫女、伽罗-箭羽风息、荣耀积分*20、皮肤碎片*2、新品皮肤抽奖券*1。
【礼包上架时间】:1月8日0:00-1月11日23:59
【礼包价格】:20点券
【概率公示】:
六、累计充值送好礼
累计充值1888点券送全新击败特效-浪漫乐园、头像框自选礼包、皮肤碎片、积分夺宝抵用券、荣耀积分、铭文碎片好礼!
【活动时间】:1月8日0:00-1月11日23:59
【头像框自选礼包】:打开后任意选择以下奖励之一:年年有鱼头像框、共聚新春头像框、真香头像框、我是风儿头像框、我是沙头像框、紫韵幽梦头像框、红粉佳人头像框、钻石*30.
【浪漫乐园击败特效】:
七、商城更新
【更新时间】:1月6日更新后
（一）夺宝奖池更新
积分夺宝奖池更新:成吉思汗、宫本武藏替换为关羽、诸葛亮
钻石夺宝奖池更新:太乙真人、曹操、甄姬、花好人间（3天）替换为杨玉环、孙膑、程咬金、潮流仙人(3天)
（二）许愿屋更新
许愿屋奖池更新:
累计兑换奖池更新:
版本相关
一、峡谷异闻
“峡谷异闻”任务更新
峡谷异闻故事正式进入第三部分——“真相”，峡谷将发生什么事情?等待召唤师们的揭秘。
二、守卫峡谷玩法
原初之息，从逐渐扩张的裂隙涌出，源源不断地浸染着峡谷。野兽们贪婪地吮吸着力量，陷入狂暴并开始破坏这片土地，王者峡谷，正在经历前所未有的劫难……
在鬼谷子的号召下，英雄们团结集合，奋力抗住一波又一波的进攻，但怪物仍如潮水般涌来。
集结，守卫峡谷!破晓，终将降临!
峡谷劫难，集结守卫:全新PVE限时活动玩法上线
玩法入口:大厅>活动玩法>“守卫峡谷”。
（一）玩法规则
胜利规则:通过与队友组队（最多4人）抵御怪物入侵，成功坚守到最后即为胜利;
失败规则:我方防守目标鬼谷子/司空震初始血量为100，每漏一个普通怪物扣除5点，每漏一个Boss扣除15点，当鬼谷子/司空震血量为0则防守失败;
在此模式中，可通过局内的天赋和等级进行战斗。
进入局内后，可通过每波成功防守，获得可选择的成长天赋。
战士、射手、法师拥有专属成长天赋。
（二）可选天赋
实际效果以最终版本为准
（三）守卫峡谷强化
每次通关任意章节后，将获得强化碎片，进行升级强化，进而提升守卫峡谷专属能力属性。
召唤师可前往强化升级系统，使用强化碎片提升初始属性，提升后的初始属性只能够携带到守卫峡谷局内中。