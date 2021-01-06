炉石传说第二次战争中的乌瑟尔合集卡包上架

2021年1月6日，在今天炉石传说上架了第二次战争中的乌瑟尔合集卡包，很多玩家还不清楚这个卡包到底有什么内容，下面就来为大家分享一下。

切莫错失良机，立即购买第二次战争中的乌瑟尔合集!

购买第二次战争中的乌瑟尔合集，带领联盟走向胜利吧。合集内含第二次战争中的乌瑟尔英雄皮肤和5包圣骑士卡牌包。全新的第二次战争中的乌瑟尔英雄皮肤拥有新的英雄头像、部分新的表情以及台词语音。快来响应圣骑士的号召:守护弱者，伸张正义，在世界最黑暗的角落打击邪恶。

下架时间:2021年1月20日

每个账号只能购买一次。

只有在解锁圣骑士职业后才可以使用第二次战争中的乌瑟尔英雄皮肤。

每包卡牌包内至少有1张卡牌为稀有或更高品质。

只有在完成教学任务后才可以使用这些卡牌包。

需要互联网连接和暴雪游戏通行证。

需要《炉石传说》。

圣骑士卡牌包

购买合集，即可立即获得5包圣骑士卡牌包。圣骑士卡牌包含有来自当前标准模式扩展包（包括最新扩展包“疯狂的暗月马戏团”）的圣骑士职业卡牌。每包卡牌包内含5张卡牌，其中至少1张为稀有或更高品质。当然，你也有可能获得史诗或者传说品质的卡牌!

第二次战争中的乌瑟尔英雄皮肤

在游戏内选择第二次战争中的乌瑟尔皮肤，将其设置为你所偏好的圣骑士英雄皮肤。

英雄之书

在《炉石传说》全新冒险模式——英雄之书中，见证乌瑟尔的传奇吧!