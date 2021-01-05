魔兽世界1月5日在线修正更新公告 共鸣悲苦不再掉落冥殇

2021年1月5日，在今天魔兽世界正式服在今天开启了在线的更新修正，其中对一些盟约爬塔等数据进行了改动，其中噬渊的共鸣悲苦不再掉落冥殇，下面就来为大家分享一下今天的更新维护公告。

成就

玩家又能在风神王座的风神议会首领战中获得彻骨之寒成就了。

盟约

格里恩

修正了金希娅没有在格里恩盟约战役任务“西部战线的麻烦”中顺利起飞的问题。

修正了山德里娅在格里恩盟约战役任务“众志成城”期间会同时出现在两个地方的问题。

放弃了任务“邪恶毛毛”的玩家又能看到柳絮了。

通灵领主

修正了玛卓克萨斯的心能导流器日常任务提供错误数量的心能的问题。心能奖励现在与其他盟约的心能导流器日常任务相同。

温西尔

任务“直面恐惧”期间玩家不再会被看到与隐形怪物战斗。

解锁了温西尔第三级旅行网络后，通往奥波利斯的传送门现在会出现在堕罪堡飞行管理员旁边。

怪物和NPC

修正了玛卓克萨斯的戏尸者的负面效果不会从一些玩家身上移除的问题。

雷文德斯的塔·泽拉现在有了正确的声音。

团队副本和地下城

彼界

法力风暴夫妇

修正了米尔豪斯·法力风暴的势不可挡负面效果缺少文字描述的问题。

穆厄扎拉

修正了玩家的免疫类技能（比如圣盾术和寒冰屏障）会错误地在穆厄扎拉激活的平台触发星辰之云的问题。

修正了如果穆厄扎拉在达到10%生命值前正好在引导死亡之主，它的死亡会被推迟的问题。

物品和奖励

如果盟约套装是从盟约商人处获得的，则盟约套装不再能被分解。

昔日罪孽之忆饰品现在出现在增强萨满祭司的纳斯利亚堡的冒险指南中。

修正了不可思议的量子装置的一些收益会在该饰品被脱下后仍然存在的问题。

修正了便袖珍传送门叠加错误的问题。

宠物对战

纳斯利亚堡的宠物对战暂时被禁用。

任务

60级的命运丝线角色现在能够在每个区域接到任务“回到奥利波斯”。

玛卓克萨斯

“自押自擂”现在显示为蓝色日常任务图标。

噬渊:典狱长之眼

共鸣悲苦不再掉落冥殇。

托加斯特，罪魂之塔

心能之力

牧师

痛灭圣歌的伤害加成不再使暗言术:灭对玩家造成额外的反噬伤害。

敌人

渊誓护火者和强化的渊誓护火者的心灵之火现在从施法开始时计算冷却时间（原为施法完成时），施法间隔延长至30秒(原为20秒)。