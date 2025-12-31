首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：腾讯开源3D动作神器混元Motion1.0；罗永浩发布AI讲书App“且听”；夸克AI眼镜OTA

2025-12-31 16:25 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、腾讯炸场！10亿参数文生3D动作神器开源，游戏NPC一键“活”了！

腾讯混元团队开源了HY-Motion1.0，一款基于Diffusion Transformer架构的文本到3D动作生成大模型，能够通过自然语言描述生成高质量的3D角色动画，适用于游戏、影视等多个领域。

image.png

【AiBase提要:】

🔥 HY-Motion1.0采用全阶段训练策略，提升动作流畅性和物理合理性。

🎯 模型覆盖6大类超200种动作，支持多种3D工具兼容。

🎮 游戏开发应用前景广阔，可加速NPC动作生成与预研迭代。

详情链接:https://hunyuan.tencent.com/motion?tabIndex=0

2、罗永浩发布AI讲书App“且听”:深度解读书籍1-2小时，年费不到40元

罗永浩在“年度科技创新分享大会”上发布了自研AI产品“且听”，该应用通过自然语言处理和知识图谱技术，为用户提供深度书籍讲解服务，并支持语音定制功能。产品定价亲民，旨在解决用户选书难的问题，但其版权合规性及长期接受度仍需市场验证。

image.png

【AiBase提要:】

📖 且听是一款AI讲书应用，提供深度精讲服务，单本书讲解时长达1-2小时。

🎙️ 支持语音定制功能，用户可上传特定声音生成个性化语音模型。

💰 采用低价策略，月费9.9元，年费仅37.8元，新用户注册送7天会员。

3、京东正式上线自营租赁业务，百万级人形机器人触手可及

京东与宇树科技合作的全球首家线下门店正式开业，标志着具身智能产品由线上走向全渠道零售，并通过租赁服务降低体验门槛，推动机器人技术进入千家万户。

【AiBase提要:】

🤖 京东与宇树科技合作，全球首家线下门店开业，推动具身智能产品进入大众生活。

🛒 京东推出机器人租赁服务，降低体验门槛，让前沿技术更易接触。

🤝 双方强强联手，加速商业化落地，推动行业从实验室研发向家庭应用转变。

4、夸克AI眼镜首次OTA：AI能力进一步增强，新增图文备忘录等五项功能

夸克AI眼镜首次OTA升级，新增录音纪要、图文备忘录等五项功能，并优化翻译、行程查询等功能，进一步增强AI能力。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 新增录音纪要功能，支持十米范围内收音并精准识别说话对象，自动生成待办事项。

📝 支持拍照和语音两种方式使用图文备忘录，具备AI分类与语义理解能力。

🔄 大模型支持多意图理解和执行，可处理复合任务，提升工作和生活效率。

5、MiniMax启动港股IPO，拟发行2539万股H股，最高发售价165港元，2026年1月9日上市

MiniMax作为国产大模型领军企业，正式开启资本市场征程，其港股IPO标志着中国大模型公司进入‘上市兑现期’。公司计划发行2539万股H股，募资约41.9亿港元，并将资金用于研发与生态建设。此次IPO被视为对其技术领先性与商业化路径的双重肯定，也显示出资本市场对AI基础设施层企业的持续看好。

【AiBase提要:】

🚀 MiniMax启动港股IPO，拟发行2539万股H股，最高发售价165港元。

💼 公司计划于2026年1月9日上市，募资约41.9亿港元。

📈 通过IPO强化研发与生态建设，推动AI从“工具”向“伙伴”演进。

6、阿里巴巴通义实验室推出 MAI-UI：超越同行的基础 GUI 智能代理家族

阿里巴巴通义实验室推出的 MAI-UI 作为多模态基础 GUI 智能代理家族，展现了在人机交互、设备与云端协作以及在线强化学习方面的领先成果，其性能在多个基准测试中超越了 Gemini2.5Pro、Seed1.8 和 UI-Tars2 等同行。MAI-UI 能够接收自然语言指令和 UI 截图作为输入，并输出结构化的操作，支持在实时 Android 环境中进行点击元素、滑动、输入文本等复杂操作。此外，通过自我演进的数据管道和在线强化学习框架，MAI-UI 提升了导航能力的稳健性，展示了其在移动应用领域的重大技术进展。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 MAI-UI 是阿里巴巴通义实验室推出的 GUI 智能代理家族，整合多项先进技术。

📱 MAI-UI 支持多种操作，并能够在实时 Android 环境中进行复杂的用户交互。

🚀 在 MobileWorld 和 AndroidWorld 等基准测试中，MAI-UI 的性能显著超越竞争对手。

详情链接:https://github.com/Tongyi-MAI/MAI-UI

7、2025 年度百度文心AI提示词发布：“工作”

百度文心AI发布了2025年度提示词“工作”，展示了人们对职业发展、生活意义以及个人成长的关注。通过分析高频提示词，可以看出人们在不同层面的需求和渴望，同时也反映了AI在理解人类情感和思维方式上的进步。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 2025年度百度文心AI提示词为“工作”，反映了人们对职业发展的关注和思考。

💡 百度文心AI通过分析高频提示词，展现了人们在生活中的需求与渴望。

📈 2025年的提示词不仅包括“工作”，还涵盖了“学习”、“提升”等关键词，体现了社会的多元化需求。

8、智能眼镜、手环也能享以旧换新补贴!2026年“两新”政策新增AI产品支持

2026年“两新”政策迎来重要升级，首次将智能眼镜和智能家居产品纳入以旧换新补贴范围，进一步降低智能设备的购买门槛，推动AI终端在健康监测、远程协作等场景的规模化落地。

【AiBase提要:】

📱 智能眼镜、智能家居产品首次纳入以旧换新补贴范围。

💰 个人消费者购买四类数码与智能产品可享受售价15%的财政补贴，最高补贴500元。

💡 政策旨在推动人工智能、物联网等新技术产品从“尝鲜”走向“常用”。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 2026 年中国3D打印展会风向标：百余款3D 打印机新品集中亮相2026TCT亚洲展！

    2026年3D打印行业设备层面呈现新趋势，从参数竞争转向强调真实场景下的稳定输出能力。即将举办的TCT亚洲展将集中展示这一变化，多层级新品同步亮相，覆盖桌面级、专业级及工业级。设备演进逻辑正发生转变：桌面级与专业级设备更注重结构稳定性与长时间打印能力，应用场景拓展至专业工作室、牙科、设计验证等领域；工业级设备则从技术展示转向关注工艺稳定性与生产一致性，面向航空航天、医疗器械等高端制造。同时，针对特定行业的专用型设备数量明显增加，产品定位更加清晰，不再单纯依赖价格或参数竞争，而是通过结构与使用体验的改进参与市场竞争。

    ​3D打印 ​TCT亚洲展 ​设备演进

  • 全球定制网CEO刘宏：“3D打印+POD出海”的范式革命已到来！

    在2025GO GLOBAL全球POD平台生态资源对接会上，全球定制网创始人兼CEO刘宏指出，3D打印、按需生产（POD）模式与中国智造三大趋势交汇，正催生万亿级跨境定制出海市场。3D打印与POD深度融合，正颠覆传统制造业逻辑，实现从平面印刷到立体创造的范式革命。中国制造凭借成熟的供应链、技术创新及成本优势，精准对接全球个性化消费浪潮，构建“全球设计、中国智造、货通全球”的产业闭环。潮玩收藏、个性化时尚配饰、家居装饰与文创、兴趣工具四大高溢价赛道成为掘金热点。通过全球分布式生产网络与数字化供应链，中国企业正从低价红海转向高附加值、个性化的蓝海市场，实现从“中国制造”到“中国创造”的关键转型。

    ​3D打印 ​POD出海 ​中国智造

  • 小米MIX 5来了！真全面屏回归：支持屏下3D人脸识别

    小米MIX系列即将回归，依然主打真全面屏设计。 发布时间会比iPhone 18系列更早一些，也就是在9月之前，抢先一步实现屏下3D人脸识别。 从时间段来看，小米MIX 5有望在明年举行的雷军年度演讲上正式亮相。 回顾小米MIX系列，自2021年8月小米MIX 4发布以来，该系列已有较长时间未进行更新。 小米MIX 4搭载了高通骁龙888 Plus芯片，并首次引入了屏下摄像头技术，实现了正面无开�

    ​小米MIX ​真全面屏 ​屏下3D人脸识别

  • AI日报：Meta宣布收购Manus；腾讯混元发布1.5版开源翻译模型；OpenAI更新手机版ChatGPT

    本期AI日报聚焦行业动态与产品更新。Meta以数十亿美元收购AI初创公司Manus，强化通用AI代理技术。腾讯混元发布1.5版开源翻译模型，端侧部署性能提升。上海16部门联合发文推动“AI+消费”，将发放算力券、模型券等支持工具。微软Copilot全线升级GPT-5.2，免费开启“专家级”工作流。Zara利用AI技术数字化编辑模特照片以削减成本，引发行业讨论。Plaud Note Pro AI录音笔凭借超薄离线和隐私保护设计，成为专业用户首选。OpenAI更新手机版ChatGPT，用户可调节AI思考深度。Claude Code可视化工作流编辑器发布，通过拖拽节点即可构建AI自动化流程。

    ​Meta ​Manus ​AI收购

  • 腾讯混元开源翻译模型1.5：1GB内存就能流畅运行

    腾讯混元宣布开源其翻译模型1.5版本，包含1.8B和7B两个模型。该版本支持33种语言互译，涵盖5种方言，包括多种小语种，应用范围广泛。1.8B模型针对移动设备优化，仅需1GB内存即可流畅运行，端侧部署实现离线实时翻译，性能超越多数商用API。7B模型为WMT25比赛冠军模型的升级版，翻译准确率显著提升，实用性增强。两模型可协同部署，提升效果一致性与稳定性。目前模型已在官网及GitHub、Huggingface等平台上线，为开发者提供便利。

    ​腾讯混元 ​翻译模型 ​开源

  • 0.14秒解锁！荣耀WIN系列全系标配3D超声波指纹 湿手也能开

    荣耀即将发布的WIN系列手机将搭载3D超声波指纹技术，解锁速度达0.14秒，湿手也能轻松解锁。该技术通过声波识别指纹表面细节，无需强光，避免“闪光弹”现象。性能方面，新机采用高通骁龙8 Gen3芯片，CPU性能提升20%，能效提升35%，GPU性能提升23%，功耗降低20%。安兔兔跑分目前位列安卓阵营第一。此外，新机提供多种配色，标配可手动启停风扇，配备LPDDR5X内存和UFS 4.0存储。新品发布会定于12月26日举行，会后即刻开售。

    ​3D超声波指纹 ​荣耀WIN系列 ​高通骁龙8至尊版

  • 专为X3D处理器打造，技嘉X870E X3D系列主板全面上线

    技嘉针对2025年热门AMD锐龙X3D处理器，推出了全系列X870E X3D主板。产品线覆盖从个性化到旗舰级，包括采用独特木纹设计的AERO X3D WOOD、主打高性价比的电竞雕PRO系列、扩展能力更强的超级雕MASTER系列，以及搭载24+2+2相数字供电的顶级旗舰XTREME AI TOP。全系主板均配备X3D Turbo模式2.0，提供“最大性能”和“极限游戏”两种优化模式，充分释放X3D处理器的潜力，兼顾生产力与游戏体验。凭借从供电、散热到扩展性的全面优化，该系列主板成为X3D处理器的理想搭档，满足不同用户的个性化与高性能需求。

    ​AMD锐龙X3D ​技嘉X870E ​X3D

  • AI手串、AI调香、AI照相机……AI养活小摊贩？

    在AI席卷各行各业的这一年，不少巨头在这条赛道上不断深耕，也有不少新兴公司应运而生。 而如今，这股AI风潮，也开始席卷大街小巷。从三亚红树林的AI艺术节，到深圳的AI切磋大会，再到上海交大徐汇校区的AI集市，AI正养活一群“小摊贩”。在这些摊点，你能看到高大上的人工智能产品，也能看到许多小玩意儿，从AI手串，到AI冰箱贴，再到AI写真……总之，但凡前缀有个

    ​AI艺术节 ​AI集市 ​AI手串

  • AI日报：火山引擎成春晚独家AI合作伙伴；元宝 AI上线任务提醒；开源神器ClipSketchAI视频一键变手绘分镜

    本期AI日报聚焦多项AI领域新动态：火山引擎成为2026年春晚独家AI云伙伴，将提升互动体验；元宝AI上线任务提醒功能，支持一句话设定循环定时任务；B站开源神器ClipSketch AI可将视频一键转为手绘分镜；阶跃星辰推出高性价比深度研究模型Step-DeepResearch；广州海珠区成立全国首个区级人工智能发展局，每年投入3.1亿支持产业发展；AI编程工具Windsurf Wave13发布，集成SWE-1.5模型；Meta AI推出Pixio图像模型，凭借像素重建刷新3D重建纪录；开源框架VideoPipe简化视频AI应用开发，降低CV门槛。

    ​AI ​春晚 ​火山引擎

  • 腾讯等厂商亮相全球图形学顶会SIGGRAPH Asia，带来多项“AI+游戏”最新成果

    第18届SIGGRAPH Asia 2025于12月15日至18日在香港举行，主题为“生成式复兴”，聚焦AI如何重塑创意产业。大会吸引全球超7000名参与者，腾讯、华为、Adobe等公司展示了最新AI与图形学成果。腾讯游戏分享了多项前沿技术，包括智能场景生成系统Imaginarium、业界首个AI全流程3D动画管线VISVISE，以及光照解决方案MagicDawn等，这些技术已应用于《王者荣耀》《和平精英》等近百款游戏，显�

    ​计算机图形学 ​交互技术 ​生成式AI

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM