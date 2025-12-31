AI日报：腾讯开源3D动作神器混元Motion1.0；罗永浩发布AI讲书App“且听”；夸克AI眼镜OTA

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、腾讯炸场！10亿参数文生3D动作神器开源，游戏NPC一键“活”了！

腾讯混元团队开源了HY-Motion1.0，一款基于Diffusion Transformer架构的文本到3D动作生成大模型，能够通过自然语言描述生成高质量的3D角色动画，适用于游戏、影视等多个领域。

【AiBase提要:】 🔥 HY-Motion1.0采用全阶段训练策略，提升动作流畅性和物理合理性。 🎯 模型覆盖6大类超200种动作，支持多种3D工具兼容。 🎮 游戏开发应用前景广阔，可加速NPC动作生成与预研迭代。 详情链接:https://hunyuan.tencent.com/motion?tabIndex=0

2、罗永浩发布AI讲书App“且听”:深度解读书籍1-2小时，年费不到40元

罗永浩在“年度科技创新分享大会”上发布了自研AI产品“且听”，该应用通过自然语言处理和知识图谱技术，为用户提供深度书籍讲解服务，并支持语音定制功能。产品定价亲民，旨在解决用户选书难的问题，但其版权合规性及长期接受度仍需市场验证。

【AiBase提要:】 📖 且听是一款AI讲书应用，提供深度精讲服务，单本书讲解时长达1-2小时。 🎙️ 支持语音定制功能，用户可上传特定声音生成个性化语音模型。 💰 采用低价策略，月费9.9元，年费仅37.8元，新用户注册送7天会员。

3、京东正式上线自营租赁业务，百万级人形机器人触手可及

京东与宇树科技合作的全球首家线下门店正式开业，标志着具身智能产品由线上走向全渠道零售，并通过租赁服务降低体验门槛，推动机器人技术进入千家万户。

【AiBase提要:】 🤖 京东与宇树科技合作，全球首家线下门店开业，推动具身智能产品进入大众生活。 🛒 京东推出机器人租赁服务，降低体验门槛，让前沿技术更易接触。 🤝 双方强强联手，加速商业化落地，推动行业从实验室研发向家庭应用转变。

4、夸克AI眼镜首次OTA：AI能力进一步增强，新增图文备忘录等五项功能

夸克AI眼镜首次OTA升级，新增录音纪要、图文备忘录等五项功能，并优化翻译、行程查询等功能，进一步增强AI能力。

【AiBase提要:】 🧠 新增录音纪要功能，支持十米范围内收音并精准识别说话对象，自动生成待办事项。 📝 支持拍照和语音两种方式使用图文备忘录，具备AI分类与语义理解能力。 🔄 大模型支持多意图理解和执行，可处理复合任务，提升工作和生活效率。

5、MiniMax启动港股IPO，拟发行2539万股H股，最高发售价165港元，2026年1月9日上市

MiniMax作为国产大模型领军企业，正式开启资本市场征程，其港股IPO标志着中国大模型公司进入‘上市兑现期’。公司计划发行2539万股H股，募资约41.9亿港元，并将资金用于研发与生态建设。此次IPO被视为对其技术领先性与商业化路径的双重肯定，也显示出资本市场对AI基础设施层企业的持续看好。

【AiBase提要:】 🚀 MiniMax启动港股IPO，拟发行2539万股H股，最高发售价165港元。 💼 公司计划于2026年1月9日上市，募资约41.9亿港元。 📈 通过IPO强化研发与生态建设，推动AI从“工具”向“伙伴”演进。

6、阿里巴巴通义实验室推出 MAI-UI：超越同行的基础 GUI 智能代理家族

阿里巴巴通义实验室推出的 MAI-UI 作为多模态基础 GUI 智能代理家族，展现了在人机交互、设备与云端协作以及在线强化学习方面的领先成果，其性能在多个基准测试中超越了 Gemini2.5Pro、Seed1.8 和 UI-Tars2 等同行。MAI-UI 能够接收自然语言指令和 UI 截图作为输入，并输出结构化的操作，支持在实时 Android 环境中进行点击元素、滑动、输入文本等复杂操作。此外，通过自我演进的数据管道和在线强化学习框架，MAI-UI 提升了导航能力的稳健性，展示了其在移动应用领域的重大技术进展。

【AiBase提要:】 🧠 MAI-UI 是阿里巴巴通义实验室推出的 GUI 智能代理家族，整合多项先进技术。 📱 MAI-UI 支持多种操作，并能够在实时 Android 环境中进行复杂的用户交互。 🚀 在 MobileWorld 和 AndroidWorld 等基准测试中，MAI-UI 的性能显著超越竞争对手。 详情链接:https://github.com/Tongyi-MAI/MAI-UI

7、2025 年度百度文心AI提示词发布：“工作”

百度文心AI发布了2025年度提示词“工作”，展示了人们对职业发展、生活意义以及个人成长的关注。通过分析高频提示词，可以看出人们在不同层面的需求和渴望，同时也反映了AI在理解人类情感和思维方式上的进步。

【AiBase提要:】 🧠 2025年度百度文心AI提示词为“工作”，反映了人们对职业发展的关注和思考。 💡 百度文心AI通过分析高频提示词，展现了人们在生活中的需求与渴望。 📈 2025年的提示词不仅包括“工作”，还涵盖了“学习”、“提升”等关键词，体现了社会的多元化需求。

8、智能眼镜、手环也能享以旧换新补贴!2026年“两新”政策新增AI产品支持

2026年“两新”政策迎来重要升级，首次将智能眼镜和智能家居产品纳入以旧换新补贴范围，进一步降低智能设备的购买门槛，推动AI终端在健康监测、远程协作等场景的规模化落地。

【AiBase提要:】 📱 智能眼镜、智能家居产品首次纳入以旧换新补贴范围。 💰 个人消费者购买四类数码与智能产品可享受售价15%的财政补贴，最高补贴500元。 💡 政策旨在推动人工智能、物联网等新技术产品从“尝鲜”走向“常用”。

