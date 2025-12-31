前段时间，朋友的公司做了一轮品牌投放，在各大平台发了不少内容。一个月后他问我："怎么感觉没啥效果？流量也没起来。"我让他试了个东西——把品牌名输入豆包、通义千问、文心一言这些国产AI，问"推荐XXX工具"，结果发现一个都没提到他们家。

这就是现在很多品牌忽略的问题：用户已经不怎么用Google搜索了，转而直接问AI。你的品牌在AI眼里是什么样？被推荐过吗？排第几？大部分人都不知道。

GEObase（https://geo.aibase.com/）就是专门解决这个问题的。它能帮你监控品牌在豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言这 5 大国产AI平台的真实表现。

举个例子：你是做项目管理工具的，用户问AI"推荐一个项目管理软件"，你的品牌出现了吗？出现了几次？排第几位？GEObase会给你一个清晰的数据：曝光率、推荐次数、平台占比。比如你发现在通义千问曝光率71%，但在豆包只有15%，那就知道该在哪个平台补内容了。

更实用的是竞品对比功能。你能看到竞争对手在各个AI平台的表现，谁被推荐得多、谁排名靠前。这样就能快速找到差距，制定针对性策略。

说实话，AI搜索的流量增长速度比想象中快。根据市场数据， 2025 年AI搜索引擎市场规模已达 169 亿美元，预计 2033 年达到 416 亿美元。ChatGPT日查询量超 10 亿次，预计 2030 年流量会超过Google。如果品牌现在还只盯着传统SEO，可能真的要错过这波机会了。

用GEObase的好处很简单：不用一个个平台去测试，直接看全局数据；不用猜用户在问什么，系统会告诉你高频问题；不用盲目做内容，知道AI从哪引用的信息，就去那些平台布局。

如果你意识到流量正在往AI搜索转移，或者想知道品牌在AI时代的真实位置，可以试试GEObase。毕竟，AI不推荐你，用户就看不到你。

