苹果回应iPhone17Pro充电嘶嘶声：建议前往线下门店检测

2025-12-31 16:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月31日 消息:近日，部分iPhone17Pro和iPhone17Pro Max用户反映，手机在充电过程中会发出异常声响。据部分用户描述，当播放音频并调低音量时，能够清晰听到这种类似嘶嘶的噪音;还有用户称，即便扬声器未播放任何内容，这种类似静态的噪音依旧存在。

不仅如此，还有用户反馈，在为手机充电的同时滚动网页，会听到低沉的噼啪声或嘶嘶声，这给用户的使用体验带来了极大困扰。更值得关注的是，无论用户使用的是苹果官方充电器，还是第三方充电器，这种噪音现象均会出现，由此基本可以排除是充电器导致问题的可能性。

iPhone 17 Pro Max、苹果手机

12月31日，针对这一问题，苹果官方客服作出回应，表示已经收到部分iPhone17Pro和Pro Max用户关于此问题的反馈。目前，苹果方面给出的临时解决方法是，用户可进入手机设置，依次选择“电池”-“充电”，将充电上限调整为80%或85%。客服补充说明，已有部分用户尝试此方法后，电流声随即消失。

对于噪音产生的原因，苹果客服表示目前暂时无法确定，不过推测轻微的电流声可能来源于扬声器底噪。若噪音较为明显，客服建议用户前往线下门店进行专业检测。此外，客服还着重强调，该声音一般不会对手机电池及正常使用造成影响，用户无需过度担忧。

