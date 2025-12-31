REDMI Note 15 Pro新年版明天开售：售价1099元起

站长之家（ChinaZ.com）12月31日 消息:REDMI官方今日宣布，REDMI Note15Pro系列新年版将于明日上午10点准时开启发售。此次推出的新年版系列共包含三款机型，分别为REDMI Note15、REDMI Note15Pro的车厘子红版本，以及REDMI Note15Pro+的摩卡棕版本。

其中，REDMI Note15与Note15Pro新年版以其红艳靓丽的外观设计脱颖而出，不仅赋予了手机火红甜蜜的美好寓意，更与新年的喜庆氛围相得益彰。这两款机型的起售价定为1099元，性价比极高。而REDMI Note15Pro+新年版则以其更高端的配置和独特的摩卡棕外观，起售价为1899元。

在核心配置方面，REDMI Note15标准版搭载了第三代骁龙6平台，并配备了5800mAh的大容量电池，为用户提供持久的续航体验。Note15Pro则升级至天玑7400-Ultra处理器，并配备了7000mAh的超大电池，性能与续航双重提升。而REDMI Note15Pro+更是搭载了第四代骁龙7s处理器，同样配备7000mAh电池，为用户带来更为强劲的性能表现。

此外，REDMI Note15Pro+和Note15Pro在防护性能上也表现出色，均支持IP68级防尘防水功能，让用户在使用过程中更加安心。而Note15标准版则支持IP66生活级防水防喷溅，满足用户日常使用需求。

（举报）