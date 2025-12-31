首页 > 原创 > 关键词  > 生成式AI最新资讯  > 正文

生成式AI（AIGC）爆发的2025年，搜索引擎的逻辑已经发生了翻天覆地的变化。当用户不再满足于在蓝色链接中反复跳转，而是习惯向 DeepSeek、豆包、通义千问 或 ChatGPT 直接提问时，企业面临着前所未有的挑战:如果AI的回答中没有你的品牌，你就已经失去了这个客户。

首页图00.png

在这种背景下，GEO（Generative Engine Optimization，生成引擎优化） 正式取代 SEO 成为品牌增长的新战场。而GEOBase(AIbase旗下AI品牌监控平台https://geo.aibase.com/)，作为国内领先的品牌可见度全景分析工具，正成为企业在AI时代进行数字资产管理与流量抢夺的核心武器。

什么是GEO?为什么它是2025年的必修课?

GEO（生成式引擎优化） 旨在通过提升品牌在AI模型中的引用率、可见度和推荐权重，确保当用户使用自然语言对话时，AI能精准地调用、总结并推荐你的产品或服务。

与传统SEO相比，GEO的核心差异在于:

从“排名”到“被引用”:SEO 追求搜索结果页的首屏位置，而 GEO 追求成为 AI 答案的参考来源。

从“关键词”到“语意关联”:AI 不再只看标签，而是理解内容的深度与权威性。

从“被动搜索”到“主动推荐”:在对比测评中，GEO 优秀的品牌更容易被 AI 判定为“最佳选择”。

GEOBase:全方位掌控品牌在AI时代的每一次曝光

GEOBase是一款专为企业打造的 AI品牌监控SaaS工具，它通过每日监控超过1000万级 的对话数据，帮助品牌主实时洞察自身在AI生态中的表现。以下是它的核心功能拆解:

1. 跨平台品牌可见度监控

GEOBase支持对国内主流五大AI平台（DeepSeek、豆包、通义千问、文心一言、腾讯元宝）进行全量监控。它不仅能告诉你品牌是否被提到，还能精准分析:

平台占比分析:你的品牌在哪个模型里最“火”?哪个模型对你存在认知偏差?

AI引用排名:你的内容在AI生成答案时的推荐位次。

图1：企业品牌查询，支持五大平台.png

2. 深度语料溯源:找到AI的“记忆来源”

这是GEOBase最核心的技术优势之一。它能追踪并展示 AI 在回答用户问题时引用的原始URL来源。

价值点:通过溯源，你可以发现哪些外部媒体、垂直论坛或百科页面正在为你的品牌提供正向背书，从而在这些关键节点加强投放与内容维护。

图8、业务主题分析.png

3. AI对话问题库分析

工具能够自动筛选出行业相关的高频AI对话问答。

痛点洞察:用户在AI上是如何搜索你的?他们关心价格、性能还是售后?

内容反哺:根据AI的提问偏好，反向优化官网或社交媒体的内容结构，让 AI 更好地“学习”你的品牌。

图3、企业品牌设置.png

4. 竞争对手全景透视

在AI眼中，谁才是你真正的对手?GEOBase提供的竞品对比数据，能让你清晰看到对手在AI推荐流中的占比。如果对手的推荐率高于你，系统会帮你拆解其内容被 AI 频繁引用的原因。

核心使用优势:让品牌增长更具预见性

1. 数据驱动的决策体系

不再盲目创作内容。利用GEOBase的数据看板，企业可以将营销预算精准投入到那些“更容易被AI抓取”的渠道中，实现获客成本的显著降低。

2. 极高的监控准确率与实时性

凭借站长之家（享联科技）近20年的技术沉淀，GEOBase实现了98.5% 的监控准确率 和24/7的实时监测。即便算法发生周度迭代，系统也能在6小时内完成响应与适配。

3. 构建“不可被稀释”的品牌护城河

通过对“业务主题分析”的长期追踪，品牌可以建立 AI 易于识别的“独特指纹”，确保在多模态、跨平台的对话中，品牌的权威观点始终被作为核心结论输出。

适用场景:谁最需要GEOBase?

成熟品牌: 用于维护品牌声誉，防止 AI 产生“品牌幻觉”或引用竞争对手的虚假对比信息。

初创企业: 寻找行业切入点，通过优化小众但高频的 AI 提问场景，实现“弯道超车”。

电商与出海企业: 针对多语言、多平台的 AI 购物决策链进行监控，提升产品在 AI 购物建议中的引用频率。

公关与媒介策略团队: 评估投放效果。以往公关看发稿量，现在公关看“AI 引用来源占比”。

抢占AI时代的流量先机

在2025年，超过60% 的用户习惯于“零点击搜索”——即直接在对话框获取答案。 GEO 不再是选选项，而是生存题。

image.png

借助GEOBase（https://geo.aibase.com/）这一强大的 AI 品牌监控工具，企业可以实现从“被动被 AI 总结”到“主动引导 AI 推荐”的跨越。无论是 ¥29.9的轻量探索版，还是 ¥599的专业版，都能为你打开 AI 时代的增长盲盒。

