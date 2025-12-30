AI日报：Meta宣布收购Manus；腾讯混元发布1.5版开源翻译模型；OpenAI更新手机版ChatGPT

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、Meta宣布收购Manus，交易金额高达数十亿美元

Meta宣布以数十亿美元收购人工智能初创公司Manus，这是其历史上第三大收购案。此次收购旨在加强Meta在通用人工智能代理领域的技术能力，提升其在AI市场的竞争力。Manus将继续运营其产品和服务，并由其创始人肖弘担任Meta副总裁。Manus凭借创新的AI技术迅速获得市场认可，展现了巨大的商业潜力。

【AiBase提要:】 🤖 Meta收购人工智能初创公司Manus，交易金额高达数十亿美元，成为Meta历史上第三大收购案。 💼 Manus创始人肖弘将担任Meta副总裁，继续引领团队发展，同时保持其应用程序和网站的运营。 📈 Manus凭借“首款通用Agent”概念迅速走红，仅数月便实现1.25亿美元收入，展现出强大的市场潜力。

2、腾讯混元发布1.5版开源翻译模型:端侧部署性能跃升，效果比肩超大型闭源模型

腾讯混元发布1.5版开源翻译模型，通过端侧部署和卓越性能重新定义了翻译体验，同时在多语种支持和技术创新方面取得了显著进展。

【AiBase提要:】 🧠 端侧部署与卓越性能：1.8B模型仅需1GB内存即可离线运行，处理速度远超主流商用翻译API。 🌐 全面覆盖语种：支持33个全球语种及5种国内民汉语言及方言，拓宽AI翻译应用边界。 🚀 技术突破：采用On-Policy Distillation策略，由7B尺寸的“老师”模型实时引导“学生”模型，提升小模型逻辑与翻译能力。

3、上海16部门联合发文力推“AI+消费”！发放“算力券、模型券、语料券”，打造沉浸式智慧服务新场景

上海市商务委员会等16个部门联合印发《关于进一步扩大上海服务消费的若干措施》，以人工智能、AR/VR、绿色低碳技术为核心引擎，推动“数字+”“科技+”深度融合，打造智慧消费新场景，并创新推出“算力券、模型券、语料券”三大支持工具，精准赋能消费类大模型落地。

【AiBase提要:】 🧪 推动“科技+消费”融合，打造沉浸式体验场景。 💰 首创“三券”机制，精准扶持消费类大模型落地。 🌐 上海抢占全球消费科技制高点，推动智慧消费新场景。

4、微软 Copilot 全线升级 GPT-5.2，免费开启“专家级”工作流新时代

微软正式向用户推送GPT-5.2模型，该模型在逻辑推理、复杂任务处理及技术基准测试中表现卓越，标志着Copilot进入深度逻辑推理时代，为办公自动化设定了新的行业天花板。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-5.2在逻辑推理和复杂任务处理上表现出色，显著提升办公自动化效率。 💻 在编程和科学测试中取得优异成绩，展现了强大的技术实力。 📊 GPT-5.2的推出标志着Copilot进入深度逻辑推理时代，为行业设定了新标准。

5、AI模特“上岗”:Zara利用人工智能削减成本，摄影师与化妆师或面临失业

Zara通过AI技术对模特照片进行数字化编辑，以应对市场挑战，这一做法引发了关于行业利益分配和职业影响的讨论。

【AiBase提要:】 👩‍💼 AI技术被用于为模特“穿上”新款服装，节省了实体拍摄的成本和时间。 💰 模特报酬与真实拍摄相同，但其他专业人员如摄影师、化妆师可能被排除在外。 🔄 Zara表示AI是传统摄影的补充，但行业竞争者也在探索类似计划。

6、Plaud Note Pro成专业用户首选！信用卡大小AI录音笔热销百万台，30克超薄设计+64GB本地存储重塑会议记录体验

Plaud Note Pro凭借超薄、离线、高可靠的设计，成为专业用户首选的AI录音设备。其强大的音频性能和隐私保护功能，满足了商务、媒体等高频记录场景的需求。

【AiBase提要:】 🧩 超薄设计，仅30克重，便于携带和使用 💾 64GB本地存储，确保敏感信息不上传云端 🧠 AI智能服务，支持结构化笔记与跨端访问

7、OpenAI 更新手机版 ChatGPT，用户可调节 AI 思考深度

OpenAI 对其安卓版和 iOS 版 ChatGPT 应用进行了重要更新，新增了“思考时长”调节功能。此次更新让移动端用户可以灵活选择 AI 的思考深度，以更好地满足不同需求。同时，桌面端也进行了界面重构，推出了“格式化模块”功能，改善模型输出格式单一的问题。

【AiBase提要:】 🧠 该更新允许移动端用户手动调节 AI 的思考深度，提升交互体验。 🧠 “标准思考” 适合简单问题，“扩展思考” 则提供深度推理，解决复杂问题。 📱 目前新功能仅限 ChatGPT Plus 会员使用，桌面端也进行了界面优化。

8、告别命令行！Claude Code可视化工作流编辑器爆火：拖拽节点就能建AI自动化神器

Claude Code Workflow Studio这一VSCode扩展工具的发布及其对AI自动化工作流的影响，强调其可视化和无代码特性降低了使用门槛，并提升了用户体验。

【AiBase提要:】 🧠 拖拽节点构建复杂流程：Claude Code Workflow Studio提供专属画布视图，用户可通过拖放节点设计工作流。 🔄 AI辅助编辑：用户用自然语言描述需求，系统会自动调整工作流结构。 🌐 社区反馈与生态影响：该工具由社区开发者推出，迅速收获开发者好评，进一步释放了Claude Code在agentic workflow领域的潜力。 详情链接:https://github.com/breaking-brake/cc-wf-studio/

