什么是GEO品牌监控？怎么看自己的品牌在通义千问里有没有被推荐？

2025-12-30 15:08 · 稿源：站长之家

最近有朋友问我："我怎么知道自己的品牌在通义千问里有没有被推荐？"这问题其实挺有意思，因为现在越来越多人用AI搜答案，而不是上百度。如果你的品牌在AI回答里"隐身"了，那流量可就白白流走了。

什么是GEO品牌监控？

简单说，GEO品牌监控就是看你的品牌在AI大模型(比如通义千问、豆包、文心一言)回答里的曝光情况。用户问"推荐个好用的XX工具"时，AI有没有提到你？提了多少次？排第几？这些数据都能查到。

image.png

怎么查品牌在通义千问的提及？

试了几个工具后，我发现GEObase(https://geo.aibase.com/)挺实用。它能监控 5 大国产AI平台，包括通义千问。你输入品牌名，它就告诉你：

  • 曝光率：在相关问题里被提及的占比(比如25%表示每 4 次提问AI只提 1 次你)
  • 平台占比：你在通义千问、豆包等平台的提及分布
  • 竞品对比：看看竞争对手在哪些平台表现更好

image.png

为什么要关注通义千问？

国内很多用户更习惯用通义千问、豆包这些本土AI，而不是ChatGPT。如果你只盯着国际平台，可能错过了大部分国内流量。GEObase的平台占比功能正好能看出你在哪个平台"吃香"，哪个平台还需要加把劲。

AIBase 平台占比分析

图：不同AI平台的品牌提及分布

发现问题后怎么办？

如果发现品牌在通义千问提及率低，可以试试这几招：在知乎、微信公众号这些中文平台多发内容(国内AI更爱引用这些源)，针对用户常问的问题写答案(比如"XX工具好用吗")，定期用GEObase跟踪效果，看曝光率有没有提升。

说到底，品牌监控不是一次性工作。AI模型会更新，竞品也在动，定期查看数据才能保证你的品牌不会在AI时代"失踪"。

