REDMI Note 15 Pro+新春版摩卡棕配色公布

2025-12-30

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:今日，REDMI官方正式公布了Note15系列三款机型的新春特别版，其中Note15Pro++摩卡棕配色凭借其独特的外观设计及强大配置，引发广泛关注。官方同步发布了该机型的全方位外观图，全面展示了其设计细节与质感升级。

新款Note15Pro+摩卡棕采用全新配色方案，素皮质感机身不仅带来更舒适的手感与优雅的视觉体验，更兼顾耐磨、耐污特性，满足用户对实用性与美观性的双重需求。作为同级少有的质感旗舰，该机型正面搭载6.83英寸1.5K等深微曲屏，官方称其为“迄今为止最好看的小金刚”，屏幕通过小米龙晶玻璃加持，抗冲击性能显著提升，顺利通过2米高度50次花岗岩反复跌落测试，并获得金标五星双认证。

同级罕见等深微曲 龙晶玻璃！

机身设计方面，Note15Pro+摩卡棕采用全居中对称布局，背部镜头模组以火山口悬浮设计呈现，过渡自然柔和，配合正反双曲面全等深微曲结构，整体线条流畅且富有层次感。核心配置上，该机全球首发第四代骁龙7s处理器，搭配冰封循环冷泵散热系统，性能释放更稳定;内置7000mAh超大容量电池，支持90W有线闪充及22.5W有线反充，续航与充电效率均达到同级领先水平。

影像系统方面，前置3200万像素高清镜头，后置三摄组合包含5000万像素主摄、5000万像素长焦及800万像素超广角镜头，覆盖全场景拍摄需求。价格方面，Note15Pro+摩卡棕延续高性价比策略，12GB+256GB版本售价1899元，16GB+512GB版本售价2299元，与同系列其他版本保持一致。此次新春特别版的推出，进一步丰富了REDMI Note15系列的产品矩阵，为消费者提供了更多个性化选择。

