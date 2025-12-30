iQOO Z11 Turbo官宣将于2026年1月发布

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:今日，iQOO官方正式宣布，备受瞩目的iQOO Z11Turbo将于2026年1月与广大消费者见面，具体发布日期预计将在元旦假期后揭晓。

据官方公布，iQOO Z11Turbo将推出四款配色，分别为沧浪浮光、光晕粉、极夜黑以及天光白，满足不同用户的个性化需求。外观方面，新机后摄采用全新舷窗Deco设计，横向排列的双摄组合别具一格。机身则采用金属中框搭配玻璃后盖，正面配备6.59英寸黄金中屏，并融入大R角设计，无论是质感还是手感均得到显著提升。

在性能配置上，iQOO Z11Turbo同样不负众望。据iQOO产品经理邢程透露，这款新机将搭载最新的旗舰芯片——第五代骁龙8，与第五代骁龙8至尊版同源，性能与游戏表现均处于行业第一梯队，旨在为用户带来极致的游戏体验。同时，作为一款6.59英寸的中屏机型，iQOO Z11Turbo在续航方面也表现出色，内部摸底测试显示其续航能力远超同尺寸性能机型。

除了强劲的性能和续航，iQOO Z11Turbo在影像、防水及解锁等方面也进行了全面升级。新机首次搭载2亿超清主摄，成像效果值得期待。此外，还配备了IP68/69满级防水功能和超声波指纹解锁技术，这些旗舰级配置的加入，无疑将进一步提升用户的使用体验。

