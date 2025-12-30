一加Turbo 6/6V全系搭载9000mAh电池

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:一加官方正式宣布，备受期待的一加Turbo6系列将于1月8日重磅发布。此次系列包含一加Turbo6和一加Turbo6V两款机型，一经公布便引发了众多消费者的关注。

在续航方面，这两款机型均搭载了9000mAh超巨量冰川电池。这不仅是目前一加史上最大的冰川电池，更是行业Turbo档中电池容量最大的，真正实现了“出门一天不带充电宝”的便捷体验，堪称行业最强Turbo档续航。

外观配色上，一加Turbo6为用户提供了追光银、旷野绿、独行黑三款精致选择;一加Turbo6V则有无畏蓝、新星白、独行黑三种配色方案，满足不同用户的个性化审美需求。一加中国区总裁李杰透露，一加Turbo6系列在外观精致度和细腻程度上，完全对标旗舰水平。其手感也十分出色，R角和Deco都做到了同档极致，真机比图片更具美感。

一加Turbo系列一直致力于为热血青年和新时代大众用户打造优质产品。一加Turbo6专为满足用户“既要又要还要”的多元需求而生，它继承了旗舰机的强悍性能基因，不仅引领同档最强续航，还将超标普及同档前所未见的游戏体验，让用户在游戏世界中尽情畅玩。而一加Turbo6V则更加注重长久耐用体验，凭借同档更长久的续航、六年流畅的性能以及更强大的品质耐用性，立志成为同档最强的“久用耐力王”。

在核心配置上，一加Turbo6系列搭载了第四代骁龙8s风驰版芯片。该芯片基于4nm制程工艺打造，采用“1超7大”的全大核CPU架构，定位高通骁龙8系旗舰平台，安兔兔V11版跑分高达2609327，性能表现十分强劲。

除了强大的性能和续航，一加Turbo6系列在屏幕、防水和充电等方面也有出色表现。它配备了165Hz超高刷护眼屏，为用户带来流畅且舒适的视觉体验;支持IP66/IP68/IP69/IP69K满级防水，让用户无需担心日常使用中的泼溅和雨水问题;还具备27W有线反充功能，在关键时刻还能为其他设备充电，十分实用。

