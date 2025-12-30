小鹏G7增程官宣 综合续航里程达 1704 公里

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:小鹏汽车正式官宣推出G7超级增程车型，进一步丰富了其产品矩阵，为消费者带来更多选择。

在设计方面，G7超级增程款与纯电版保持高度一致，延续了小鹏最新的家族化风格。车头部分，无断点一体式星环LED日行灯十分吸睛，搭配分体式灯组，不仅提升了车辆的辨识度，更增添了科技感与时尚感。

作为一款中型SUV，G7在尺寸上表现出色。参考申报信息，其长宽高分别为4918/1925/1655mm，轴距达2890mm，车身长度相较于纯电版略有增加，为车内乘客提供了更为宽敞舒适的乘坐空间。

动力系统是G7超级增程款的一大亮点。该车搭载了由1.5T发动机与电机组成的增程动力系统，其中发动机最大功率为110kW，电机最大功率则高达218kW，强劲的动力输出能够满足用户在不同路况下的驾驶需求。

为了给用户营造出媲美纯电动车的静谧驾乘体验，G7超级增程款标配了ENC RNC双主动降噪技术，同时配备增程器AI管理系统，车内90%的关键部位都覆盖了吸音棉，在99%的场景下都能实现静谧无感，让用户在行驶过程中尽享安静舒适。

续航能力上，G7超级增程款同样表现卓越。它匹配了一块55.8kWh的大电池，在CLTC工况下，纯电续航里程可达430公里，完全能够满足用户一周的城市通勤需求。而且，该车支持800V5C超充技术，仅需12分钟就能充电314公里，大大缩短了充电时间，提高了出行效率。此外，配合60升的大油箱，G7超级增程款的综合续航里程更是长达1704公里，并且只需添加92号汽油，进一步降低了用车成本。

