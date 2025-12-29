一加Turbo 6系列外观公布 李杰：朝着旗舰水平打造

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:今日，一加中国区总裁李杰通过发布新机预热视频，正式揭开了一加Turbo6系列的神秘面纱。此次即将发布的一加Turbo6系列包含一加Turbo6和一加Turbo6V两款机型，发布时间定于1月8日。

李杰称，一加Turbo6系列在外观精致度和细腻程度上，完全是朝着旗舰水平打造的。在手感方面，R角和Deco都做到了同档极致，真机只会比视频中展示的更加美观。

配色选择上，一加Turbo6为消费者提供了追光银、旷野绿、独行黑三款时尚配色;一加Turbo6V则有无畏蓝、新星白、独行黑三种配色方案，满足不同用户的个性化需求。

核心配置堪称一大亮点。一加Turbo6系列搭载了第四代骁龙8s风驰版芯片，该芯片基于4nm制程工艺打造，采用“1超7大”的全大核CPU架构，定位高通骁龙8系旗舰平台。在性能测试中，安兔兔V11版跑分高达2609327，展现出强劲的性能实力。

除了强大的芯片，一加Turbo6系列在续航和屏幕方面也有出色表现。该系列将内置9000mAh冰川电池，为用户提供持久的续航保障。同时，还支持旗舰同款的165Hz高刷新率，带来流畅顺滑的视觉体验。

