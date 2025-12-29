AI日报：火山引擎成春晚AI合作伙伴；元宝 AI上线任务提醒；开源神器ClipSketchAI视频一键变手绘分镜

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、火山引擎官宣成为春晚独家AI云合作伙伴：从直播红包到AI大模型

火山引擎宣布成为2026年春晚的独家AI云合作伙伴，通过技术创新提升春晚的互动体验，并推动数字科技与传统文化的融合。

【AiBase提要:】 🍎 火山引擎将深度参与2026年春晚的节目制作、线上互动和视频直播，为全球华人带来科技体验。 🧠 火山引擎凭借大模型和云计算架构，成为公有云大模型市场的领军者，服务覆盖多个行业。 💡 火山引擎将引入虚拟主持人和智能场景生成等创新技术，让春晚成为科技与温情的交融。

2、元宝 AI任务提醒 功能上线 覆盖生活工作多场景，一句话搞定定时安排

元宝 AI 任务提醒功能上线，覆盖生活和工作多场景，用户可通过一句话设定循环定时任务，提升日常安排效率。该功能操作简便，适用于多种生活和职场场景，为用户提供便捷的智能服务体验。

【AiBase提要:】 📅 任务提醒功能支持用户通过一句话设定循环定时任务，涵盖生活琐事、习惯养成、职场工作等场景。 💡 功能操作简便，用户无需复杂设置，只需口头或文字告知需求即可。 💼 职场场景中，如每周五16:00提醒写周报等功能实用，满足职场人信息获取需求。

3、B站小红书视频一键变手绘分镜！开源神器ClipSketch AI，短视频创作者省时利器

ClipSketch AI是一款开源工具，专为视频二创和短视频运营者设计，能够将长视频转化为手绘风格的故事板，并自动生成适配社交媒体的爆款文案，显著提升内容生产效率。

【AiBase提要:】 📹 视频解析与智能提取：支持B站和小红书链接，自动下载并提取关键帧画面。 📝 一键生成文案：根据视频内容自动生成适合短视频平台的解说文案、标题或笔记描述。 🔄 开源易用：纯前端项目，可本地部署，配置Google Gemini API Key即可使用AI绘图功能。 详情链接:https://github.com/RanFeng/clipsketch-ai

4、阶跃星辰推出高性价比深度研究模型 Step-DeepResearch

阶跃星辰推出的 Step-DeepResearch 模型在深度研究领域表现出色，其高性价比和高效能为科研工作提供了强有力的支持。

【AiBase提要:】 🧠 Step-DeepResearch 通过分解复杂研究任务为可训练的“原子能力”，提升自适应能力和泛化性能。 💰 该模型在深度研究能力上接近顶级商业模型，但部署成本仅为传统模型的十分之一。 🚀 基于 ReAct 范式的架构支持推理、行动和反思的动态循环，提高科研效率。 详情链接:https://github.com/stepfun-ai/StepDeepResearch

5、广州海珠区成立全国首个区级人工智能发展局

广州市海珠区成立全国首个区级人工智能发展局，旨在集中力量解决人工智能产业中的管理分散、资源不足等问题，通过聚焦‘强集群’、‘固底座’和‘广应用’，推动区域内人工智能产业的快速发展，并每年投入3.1亿元专项资金支持企业发展。

【AiBase提要:】 🚀 聚焦“强集群”，构建产业发展新高地，培养掌握核心技术的龙头企业和创新个体。 💡 聚焦“固底座”，建设太空算力中心，探索大模型垂类数据交易中心，提升区域算法能力和算力资源整合。 🌟 每年安排3.1亿元专项资金，支持具竞争力的人工智能企业的培育。

6、AI 编程利器再升级:Windsurf Wave13正式发布，SWE-1.5模型限时免费开放

Windsurf Wave13版本的发布标志着其在AI编程工具领域的进一步突破，通过引入SWE-1.5高性能模型、并行智能体技术和交互体验优化，显著提升了开发效率和用户体验。

【AiBase提要:】 🧠 模型重磅升级: Windsurf 默认启用 SWE-1.5高性能模型，并宣布未来三个月内免费开放普通版体验。 🔄 并行高效协同: 引入并行智能体技术，支持在不同 Git Worktree 中同步执行多项开发任务，杜绝协作冲突。 🧠 交互体验优化: 新增并排窗格视图与专用 Cascade 终端 ，并提供实时上下文指示器以优化长对话管理。

7、以简胜繁:Meta AI 推出 Pixio 图像模型，凭借像素重建刷新3D 重建纪录

Meta AI推出的Pixio图像模型通过改良MAE框架，在深度估计和3D重建等任务中展现出卓越性能，其创新性的训练策略和优化方法使其在多个指标上超越了更复杂的模型。

【AiBase提要:】 🧠 Pixio通过改良MAE框架，显著增强解码器功能并扩大图像遮罩区域，提升了深度估计和3D重建性能。 📊 Pixio采用动态频率调整策略，减少简单图像权重，增加复杂场景训练频次，增强了模型的迁移能力。 📈 Pixio在多项指标上超越了参数更多的DINOv3，展示了其在单目深度估计和3D重建任务中的优越性。

8、几分钟拼出视频AI应用！开源框架VideoPipe让CV落地如搭积木般简单

文章介绍了开源视频分析框架VideoPipe，其通过创新的管线设计和极简上手体验，帮助开发者快速构建视频AI应用。框架支持多种视频流协议、多级推理以及多模态大模型，适用于多种实际场景，降低了CV应用开发的门槛。

【AiBase提要:】 🎥 可组合管线，模块化拆解任务 📡 多源输入与协议支持，无缝接入主流视频流 🧠 多样化推理引擎，兼容深度学习+传统算法+多模态大模型 详情链接:https://github.com/sherlockchou86/VideoPipe

（举报）