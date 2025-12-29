荣耀Power2上架预约：标配12GB内存 将于1月5日正式发布

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:今日，荣耀官方正式宣布，备受瞩目的新机荣耀Power2将于1月5日正式发布，目前该机已在京东平台开启预约通道，吸引了众多消费者的关注。

预约页面信息显示，荣耀Power2将提供幻夜黑、雪原白、旭日橙三款时尚配色供消费者选择。在配置方面，该机标配12GB内存，存储规格则提供了256GB和512GB两种选择，满足不同用户的需求。

荣耀Power2的最大亮点在于其搭载的10080mAh青海湖电池，这一超大容量电池被誉为“续航巨无霸”，是目前荣耀手机中电池容量最大的机型。荣耀官方表示，该机在持续亮屏使用下可达20.3小时，刷短视频可长达22小时，玩游戏也能坚持14.2小时，续航表现令人期待。

除了强大的续航能力，荣耀Power2在性能方面也毫不逊色。据透露，该机将搭载天玑8500Elite处理器，主打“电梯信号王”功能，预计在电梯、车库等弱网环境下，能够为用户带来更加稳定的通信体验。

在外观设计上，荣耀Power2采用了横向矩形Deco设计，左侧为三摄组合，右侧则印有“Power”标识和条形闪光灯，整体造型简约而不失时尚感。据爆料，该机正面将配备一块6.79英寸的1.5K直屏，分辨率为2640x1200，显示效果清晰细腻。后置摄像头方面，荣耀Power2将搭载5000万像素主摄，并支持80W快充技术，为用户带来更加便捷的拍照和充电体验。

（举报）