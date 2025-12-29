首页 > 原创 > 关键词  > 荣耀Power2最新资讯  > 正文

荣耀Power2上架预约：标配12GB内存 将于1月5日正式发布

2025-12-29 15:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:今日，荣耀官方正式宣布，备受瞩目的新机荣耀Power2将于1月5日正式发布，目前该机已在京东平台开启预约通道，吸引了众多消费者的关注。

预约页面信息显示，荣耀Power2将提供幻夜黑、雪原白、旭日橙三款时尚配色供消费者选择。在配置方面，该机标配12GB内存，存储规格则提供了256GB和512GB两种选择，满足不同用户的需求。

10080mAh续航巨无霸！荣耀Power2 上架预约：标配12GB内存

荣耀Power2的最大亮点在于其搭载的10080mAh青海湖电池，这一超大容量电池被誉为“续航巨无霸”，是目前荣耀手机中电池容量最大的机型。荣耀官方表示，该机在持续亮屏使用下可达20.3小时，刷短视频可长达22小时，玩游戏也能坚持14.2小时，续航表现令人期待。

除了强大的续航能力，荣耀Power2在性能方面也毫不逊色。据透露，该机将搭载天玑8500Elite处理器，主打“电梯信号王”功能，预计在电梯、车库等弱网环境下，能够为用户带来更加稳定的通信体验。

在外观设计上，荣耀Power2采用了横向矩形Deco设计，左侧为三摄组合，右侧则印有“Power”标识和条形闪光灯，整体造型简约而不失时尚感。据爆料，该机正面将配备一块6.79英寸的1.5K直屏，分辨率为2640x1200，显示效果清晰细腻。后置摄像头方面，荣耀Power2将搭载5000万像素主摄，并支持80W快充技术，为用户带来更加便捷的拍照和充电体验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 荣耀Power2定档1月5日发布 首发10080mAh电池

    荣耀官方宣布，全新机型荣耀Power2将于1月5日19:30正式发布。该机搭载联发科天玑8500 Elite处理器，安兔兔跑分约220万，性能对标高通骁龙8系列部分产品。其最大亮点是配备10080mAh超大容量电池，刷新行业纪录。设计上延续直屏直边方案，提供三款配色，背部采用横向超大Deco设计，与近期发布的荣耀WIN系列相似。屏幕为6.79英寸1.5K直屏，后置主摄5000万像素，满足日常拍摄需求。

    ​荣耀Power2 ​10080mAh电池 ​天玑8500Elite

  • 最强续航中端机！荣耀Power 2春节前登场：10080mAh电池+天玑8500

    今年4月，荣耀发布了Power机型，其最大亮点就是超大电池，配备了8000mAh刷新当时行业记录。 随着如今各厂商的技术推进，8000mAh已经不算稀奇，但荣耀又要拿出全新杀手锏了。 博主数码闲聊站今天发文透露，荣耀Power 2将在春节前登场，电池相较于前代进一步提升，配备了10080mAh超大容量电池，再次刷新行业记录，还支持80W快充。 最关键的是，上一代荣耀Power核心搭载了高通�

    ​荣耀Power ​2 ​10080mAh电池

  • 荣耀WIN系列发布：售价2599元起 首发10000mAh青海湖电池

    今天下午，荣耀正式发布全新WIN系列，该系列由荣耀GT系列更名而来，一经亮相便凭借其卓越的性能和创新科技吸引了众多目光。此次发布的荣耀WIN系列包含荣耀WIN和荣耀WIN RT两款机型，不同配置版本售价各有不同。 售价方面，荣耀WIN提供了多种存储组合选择。12GB256GB版本售价3999元，12GB512GB版本售价4399元，16GB512GB版本售价4699元，16GB1TB版本售价5199元。 荣耀WIN RT同样配置丰富

    ​荣耀WIN系列 ​荣耀GT系列 ​荣耀WIN

  • 荣耀Play10A上架开启预约：5300mAh大电池四年耐用

    荣耀Play10A于12月24日正式上架并开启预约，凭借出色配置和贴心设计吸引众多消费者。提供4+128GB和6+128GB两种存储版本，以及海湖青、墨岩黑、碧空蓝三款时尚配色。正面搭载6.75英寸水滴屏，支持90Hz智能高刷，画面流畅。整机仅重186g，轻巧舒适。采用荣耀太极缓震架构和自研犀角支撑结构2.0，抗摔性能显著提升。系统内置长辈建议模式，界面简洁，方便老年人使用。核心搭载天玑630 5G芯片，配合自研运存算法，官方称可实现三年流畅不卡顿。音效搭载HONOR Sound自研算法，通话和媒体播放更清晰。内置5300mAh大电池，续航出色，支持语音视频11小时、刷短视频16小时、看电视18小时，并承诺四年电池寿命健康。

    ​荣耀Play10A ​存储版本 ​时尚配色

  • 首发10000mAh巨无霸电池！荣耀WIN系列开售两小时打破新荣耀以来发布日首销记录

    荣耀WIN系列于12月26日正式发布并开售，两小时内打破新荣耀发布日首销纪录。该系列最大亮点是搭载10000mAh第三代青海湖电池，采用高密度硅碳负极材料与双电芯并联设计，能量密度达800Wh/L，兼顾大容量与轻薄机身，整机厚度8.3mm、重229g。性能方面搭载骁龙8系列处理器，配备荣耀幻影引擎3.0，通过AI渲染分离技术提升帧率。散热系统采用行业首创双360环绕进风与直驱疾冷风道设计，散热效率提升30%。同时支持100W有线快充、80W无线快充及27W反向充电，具备专属充电分离功能。整机还支持IP68/IP69防尘防水，散热风扇提供5年清灰保养服务，运行噪音控制在25dB以下。

    ​荣耀WIN系列 ​10000mAh电池 ​青海湖电池

  • 荣耀WIN系列全系首发10000mAh电池

    荣耀WIN系列将于12月26日发布，包含WIN和WIN+RT两款机型，均搭载10000mAh超大容量电池，支持100W有线闪充，其中WIN还额外支持80W无线充电。两款手机重量控制在229g和225g，厚度均为8.3mm，兼顾大电池与轻薄手感。荣耀强调该系列是硬件与体验的全面升级，旨在为玩家提供极致电竞体验。

    ​荣耀WIN系列 ​10000mAh电池 ​100W闪充

  • 荣耀WIN系列全球首发10000mAh电池：友商短时间内很难超越

    荣耀于12月26日正式发布电竞旗舰荣耀WIN系列，该系列包括荣耀WIN和荣耀WIN RT两个版本，起售价分别为3999元和2599元。 该机全球首发10000mAh巨无霸青海湖电池，首次将行业电池容量带入万级”时代。这次荣耀不仅将电池容量推高到10000mAh，同时在较长一段时间内，友商都很难超越这个容量标准。 博主厂长是关同学表示，春节前行业内不可能有全面超过荣耀WIN的机型了，春节后除

    ​荣耀WIN系列 ​10000mAh电池 ​电竞旗舰

  • 史上最大！荣耀WIN全系首发10000mAh巨无霸电池：干掉充电宝

    今日，荣耀WIN系列正式发布，新机全系搭载10000mAh巨无霸青海湖电池，首次将行业电池容量带入万级”时代，出门无需再携带充电宝，彻底告别电量焦虑。 根据荣耀在发布会上公布的数据，荣耀WIN可以连续刷31小时短剧、连续追番40集，或连续排位50把。 此外，新机还搭载荣耀都江堰电源管理系统和能效增强芯片HONOR E2，进一步优化能耗。 除了电池容量大外，荣耀WIN系列补能�

    ​荣耀WIN系列 ​10000mAh电池 ​100W快充

  • 直击新手痛点！佳能PowerShot V1评测：画质碾压手机、操作一键搞定

    佳能PowerShot V1定位为“新手Vlog神器”，兼顾专业画质与便携机身。它搭载约1.4英寸CMOS传感器，支持4K录制，画质超越手机。内置可调三档转速的冷却风扇，解决长时间拍摄过热问题。智能功能丰富，如“高级A+”模式可自动识别场景并调整参数，内置多种创意滤镜实现“滤镜直出”。机身小巧轻便，重量仅约426克，适合旅行携带。针对短视频带货场景，设有“特写演示用短片”模式，可智能切换商品与人物对焦。官方指导价具竞争力，结合优惠后实际入手价格在6000元以内，并常附赠Vlog套装等实用配件，为新手提供一站式创作解决方案。

    ​Vlog相机 ​佳能PowerShot ​V1

  • 全球首款10000mAh手机！张予曦代言荣耀WIN系列

    荣耀宣布张予曦成为荣耀WIN系列特邀枪神，该机将于12月26日正式发布。 据悉，荣耀WIN系列包含荣耀WIN和荣耀WIN RT两款机型，二者都是配备10000mAh超大电池，都支持100W有线闪充，其中荣耀WIN还支持80W无线充。 这是行业内第一款10000mAh手机，荣耀率先迈入万级电池时代，将彻底终结电量焦虑，堪称是游戏党的物理外挂。

    ​荣耀WIN系列 ​10000mAh电池 ​100W闪充

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM