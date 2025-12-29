首页 > 原创 > 关键词  > 鸿蒙智行最新资讯  > 正文

用时仅253天！鸿蒙智行问界M8累计交付超15万台

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:鸿蒙智行正式宣布，旗下大型SUV问界M8累计交付量已突破15000台，距离正式开启交付仅过去253天，迅速成为40万价位区间内的现象级车型。问界M8凭借其出色的产品力和市场表现，赢得了消费者的广泛认可。

问界M8提供增程和纯电两种动力选择，售价区间为35.98-44.98万元。该车之所以能够在短时间内取得如此亮眼的成绩，与其高规格的配置密不可分。在智能驾驶辅助方面，问界M8配备了前向192线激光雷达、3个分布式4D毫米波雷达、高清摄像头以及后向固态激光雷达，采用融合感知方案，支持华为全向防碰撞主动安全系统，为驾驶者提供全方位的安全保障。

40 万级现象级SUV 问界M8 累计交付超 15 万台：用时仅 253 天

车身安全方面，问界M8采用八横五纵刚性车身架构，其中2000MPa潜艇级热成型钢占比高达27%，成功通过了“卡车80km/h侧碰坠崖”等严苛测试。同时，车门配备三重安全解锁机制，并提供独立电源冗余，确保在极端情况下乘客的安全。

在操控性能上，问界M8同样表现出色。全系标配增强型前双叉臂后五连杆悬架、闭式双腔空悬以及EDC连续可变阻尼减振器，并配备华为动态自适应扭矩系统，使得转弯半径仅5.9米，操控灵活稳定。增程版车型采用M9同款混动系统，双电机四驱，零百加速仅需5.2秒，可选53.4度大电池，CLTC纯电续航里程达到310公里，综合续航里程更是高达1526公里。

纯电版车型则首发搭载华为800V碳化硅高压七合一电驱，标配100度宁德时代大电池，最远续航里程可达705km，满足了消费者对长续航的需求。

