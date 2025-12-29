首页 > 原创 > 关键词  > 智界汽车最新资讯  > 正文

智界汽车12月交付破1万台 已连续3月交付量破万

2025-12-29 13:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:智界汽车正式公布最新交付数据，12月单月交付量突破10000台，成功实现连续三个月交付量破万的佳绩，展现出强劲的市场增长势头。目前，智界汽车旗下仅智界S7与R7两款车型在售，随着这两款车型的持续上量，其月销量已稳定维持在万台以上水平。

据悉，焕新升级的智界S7与R7于今年8月正式上市。其中，智界S7售价区间为22.98-28.98万元，智界R7售价区间则为24.98-30.98万元。两款新车在外观与内饰上均进行了全面升级，不仅提供了全新的极光绿外观颜色选择，内饰方面更是配备了主副驾零重力座椅，并全系标配21扬声器音响系统以及冷暖箱，为消费者带来了更加舒适与便捷的驾乘体验。

华为再造爆款！智界汽车 12 月交付破 1 万台 已连续 3 月过万辆大关

在辅助驾驶技术方面，智界新车同样表现出色。全系标配华为192线激光雷达、4D毫米波雷达以及后向高精度固态激光雷达，并搭载HUAWEI ADS4系统，实现了全天候、全场景、全覆盖的智能驾驶辅助功能，为用户的行车安全提供了有力保障。

动力系统方面，新款智界S7仅提供纯电动力版本，其中Max和Max+版本搭载292马力后驱电机，Ultra版本则配备496马力四驱电机，满足不同消费者的动力需求。而新款智界R7则提供了增程版与纯电版两种选择。增程版全系配备1.5T高热效率发动机，Max和Max+版本为后驱布局，拥有309马力，零百加速时间为7.4秒;Ultra版本则为四驱布局，拥有520马力，零百加速时间仅需4.9秒，且CLTC纯电续航里程分别达到251公里、360公里和331公里。纯电版R7同样分为Max、Max+和Ultra三个版本，前两者为292马力后驱电机，零百加速时间为5.9秒;Ultra版则为496马力四驱电机，零百加速时间仅需3.9秒，性能表现十分抢眼。

