2026款小鹏P7+官宣：一车双能 可油可电

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:今日，小鹏汽车宣布旗下明星轿跑P7+迎来全面焕新升级。作为年度重磅车型，2026款小鹏P7++首次搭载超级增程动力系统，实现“一车双动力”可油可电的灵活选择，同时推出纯电版与增程版两大版本，满足多元化出行需求。

纯电版车型以“857”为核心升级亮点:全系标配800V高压平台，搭载5C超充AI电池技术，CLTC工况下最高续航里程达725公里，充电效率与续航能力均位居行业前列。增程版则凭借430公里的CLTC纯电续航里程，成为“全球纯电续航最长增程轿跑”，其综合续航里程更突破1550公里，同级领先优势显著。

设计方面，新款P7+延续轿跑基因的同时，针对年轻家庭需求进行深度优化。车身尺寸加长至5071mm，轴距达3000mm，保留同级最大空间优势;座舱内104项体验细节与36%的一级总成全面升级，精致感与舒适性跃升至新高度。何小鹏直言:“这不仅是年度改款，而是一次从内核到外在的彻底革新。”

根据工信部申报信息，2026款小鹏P7+增程版搭载1.5T增程器，最大功率110kW，驱动电机最大功率180kW，配备49.2kWh磷酸铁锂电池组;纯电版则延续高性能电动化路线，具体参数尚未完全披露。新车整备质量为2160kg，车身加长15mm，进一步强化空间表现。

