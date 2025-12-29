荣耀Power2定档1月5日发布 首发10080mAh电池

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:今日，荣耀官方正式宣布，全新机型荣耀Power2将于1月5日19:30正式发布。作为该系列的迭代之作，荣耀Power2在续航、性能及设计上实现全面突破，尤其以10080mAh的超大容量电池成为最大亮点，再次刷新行业纪录。

性能方面，荣耀Power2搭载联发科天玑8500Elite处理器，采用A725全大核架构，CPU配置为1颗3.4GHz核心、3颗3.2GHz核心及4颗2.2GHz核心，搭配Mali-G720MC8GPU，安兔兔跑分达220万左右，稳居中端芯片第一梯队，性能表现可对标高通骁龙8系列部分产品，尤其在游戏体验上表现突出。

设计上，荣耀Power2延续直屏直边方案，提供雪原白、旭日橙、幻夜黑三款配色。背部采用横向超大Deco设计，配备三摄组合，摄像头模组右侧为条形闪光灯，上方印有“Power”标识，整体造型与近期发布的荣耀WIN系列相似，同时被指与iPhone17Pro存在设计语言上的巧合。

屏幕方面，荣耀Power2配备6.79英寸1.5K直屏，分辨率达2640*1200，显示效果细腻。影像系统上，后置主摄为5000万像素，前置摄像头为1600万像素，满足日常拍摄需求。

