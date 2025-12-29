一加Turbo 6/6V官宣1月8日发布：性能强得超标 续航久到离谱

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:今日，一加官方正式对外宣布，备受期待的一加Turbo6系列定档1月8日发布，消息一经公布便在数码圈掀起热议浪潮。此次系列共推出两款机型，分别是一加Turbo6和一加Turbo6V，旨在为用户带来前所未有的使用体验。

一加中国区总裁李杰对这两款新品信心满满，他表示一加Turbo6系列是“性能续航超新星”，不仅“性能强得超标，续航久到离谱”，还具备顶级电竞东方屏、满级防水、旗舰质感以及全面配置。李杰强调，这一系列将彻底改写大众对Turbo档位产品的固有印象，带来该档位史无前例的性能续航体验。

一加Turbo系列一直有着明确的目标受众，专为热血青年和新时代大众用户量身打造。其中，一加Turbo6的诞生是为了满足用户“既要又要还要”的多元需求。它将继承旗舰产品的强悍性能基因，在续航方面引领同档最强水准，同时超标普及同档前所未有的游戏体验，让用户在游戏世界中尽情驰骋。

而一加Turbo6V则把重点放在了长久耐用体验上。它拥有同档更持久的续航能力，能为用户提供长达六年的流畅性能保障，再加上强大的品质耐用特性，堪称同档最强的“久用耐力王”，让用户无需频繁更换手机，就能长期享受稳定优质的使用感受。

值得一提的是，李杰在昨晚的直播中提前透露了一加Turbo6的部分配置信息，让众多粉丝先睹为快。一加Turbo6将搭载高通骁龙8系旗舰芯片，具体为骁龙8s Gen4，安兔兔跑分成绩亮眼。存储规格上，拥有16GB +512GB的豪华组合，满足用户对大容量存储的需求。屏幕方面，配备165Hz超高刷护眼屏，为用户带来流畅且舒适的视觉体验。续航上，内置9000mAh超大冰川电池，大容量为长时间使用提供坚实保障。此外，它还支持IP66/IP68/IP69/IP69K满级防水，无论是日常泼溅还是意外落水都能轻松应对，并且支持27W有线反充功能，在关键时刻还能为其他设备充电。

（举报）